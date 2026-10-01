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यूपी सरकार के बर्खास्त कर्मचारी को तीन लाख मुआवज़े का हाईकोर्ट ने क्यों दिया आदेश?, जानिए

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी स्टेट हैंडलूम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की याचिका निस्तारित करते हुए श्रम न्यायालय कानपुर के अवार्ड को संशोधित कर दिया है. कोर्ट ने कर्मचारी दिनेश मिश्र को पूर्ण वेतन सहित बहाली के आदेश के स्थान पर तीन लाख रुपये का एकमुश्त मुआवज़ा देने का निर्देश दिया है.

यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने दिया है. दिनेश मिश्र को 12 सितंबर 1985 को दैनिक वेतनभोगी टाइपिस्ट के रूप में नियुक्त किया गया था और 18 मार्च 1987 को नियमित किया गया. कॉर्पोरेशन ने उसे 25 अप्रैल 2004 को छंटनी के तहत सेवा से हटा दिया.



श्रम न्यायालय ने 24 मई 2012 के अवार्ड में छंटनी सूची को त्रुटिपूर्ण बताते हुए छंटनी को अवैध घोषित किया था और निरंतरता व पूरे बकाया वेतन के साथ बहाली का आदेश दिया था. कॉर्पोरेशन ने इसी अवार्ड को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. एक फैसले में छंटनी रद्द करने के आदेश को बरकरार रखते हुए बकाया वेतन के बदले दो लाख रुपये का एकमुश्त मुआवज़ा तय किया गया था.



वहीं मीना देवी मामले में अवार्ड रद्द कर मामला श्रम न्यायालय को नए सिरे से निर्णय के लिए भेज दिया गया था. कोर्ट ने महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन बनाम महादेव कृष्ण नाइक में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया, जिसमें कहा गया कि बर्खास्तगी रद्द होने पर पूरा बकाया वेतन स्वतः नहीं मिलता और कुछ मामलों में बहाली व बकाया वेतन के बजाय एकमुश्त मुआवज़ा अधिक उचित उपाय हो सकता है.



कोर्ट ने कर्मचारी की लगभग 19 वर्ष की सेवा (1985 से 2004), श्रम न्यायालय और हाईकोर्ट में मामले के लंबित रहने की अवधि को देखते हुए तीन लाख रुपये का मुआवज़ा उचित माना. कॉर्पोरेशन को यह राशि आदेश की तारीख से चार सप्ताह के भीतर कर्मचारी को अदा करनी होगी.