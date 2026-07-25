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क्लस्टर सिस्टम पर क्यों मचा बवाल? शिक्षा में सुधार या छात्रों पर बढ़ता बोझ, जानिए झारखंड में विरोध की असली वजह क्या है?

क्लस्टर सिस्टम से छात्रों में भारी आक्रोश है. क्यों हो रहा है इसका विरोध और सरकार क्या फायदे बता रही है. चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट.

Cluster system in Jharkhand
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 25, 2026 at 5:44 AM IST

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रांची: झारखंड के विश्वविद्यालयों में इन दिनों सबसे बड़ा मुद्दा क्लस्टर सिस्टम बन गया है. नई शिक्षा नीति के तहत लागू की गई इस व्यवस्था के बाद जहां सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन इसे उच्च शिक्षा में सुधार की दिशा में बड़ा कदम बता रहे हैं, वहीं छात्र संगठन इसे छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करार दे रहे हैं.

कई विश्वविद्यालयों में लगातार प्रदर्शन, तालाबंदी और धरना जारी है. छात्रों की सबसे बड़ी चिंता है कि विषयों की उपलब्धता घट गई है, सीटों में कटौती हुई है और अब अपनी पसंद का विषय पढ़ने के लिए दूसरे कॉलेज जाना पड़ेगा. ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर क्लस्टर सिस्टम क्या है? सरकार इसे क्यों लागू करना चाहती है? इससे छात्रों को क्या फायदा और नुकसान होगा? और आखिर छात्र इसका इतना विरोध क्यों कर रहे हैं?

वीडियो में जानिए क्लस्टर सिस्टम पर क्यों मचा है बवाल (ETV Bharat)

क्या है क्लस्टर सिस्टम?

क्लस्टर सिस्टम को सरल भाषा में समझें तो यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें एक ही विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले कई कॉलेजों को एक समूह यानी क्लस्टर में बांट दिया जाता है. पहले अधिकांश कॉलेजों में कला, विज्ञान और वाणिज्य के लगभग सभी प्रमुख विषयों की पढ़ाई होती थी. छात्र अपने नजदीकी कॉलेज में ही अपनी पसंद का विषय चुनकर पढ़ाई कर लेते थे. अब नई व्यवस्था में हर कॉलेज में सभी विषय नहीं होंगे. किसी कॉलेज को विज्ञान का केंद्र बनाया गया है तो किसी को वाणिज्य या कला का. यदि किसी छात्र का पसंदीदा विषय उसके कॉलेज में नहीं होगा तो उसे उसी क्लस्टर के दूसरे कॉलेज में जाकर पढ़ाई करनी होगी. सरकार का कहना है कि इससे एक ही विषय के विशेषज्ञ शिक्षक एक स्थान पर उपलब्ध रहेंगे, प्रयोगशालाओं और पुस्तकालयों का बेहतर उपयोग होगा और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार आएगा.

CLUSTER SYSTEM IN JHARKHAND
क्लस्टर सिस्टम के सरकार ने बताए फायदे (ETV Bharat)

सरकार ने इसे क्यों लागू किया ?

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग का कहना है कि राज्य के कई कॉलेज वर्षों से शिक्षकों की कमी से जूझ रहे हैं. कहीं प्रयोगशालाएं हैं लेकिन शिक्षक नहीं, तो कहीं शिक्षक हैं लेकिन पर्याप्त छात्र नहीं. कई जगह संसाधनों का पूरा उपयोग नहीं हो पा रहा था.

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप सरकार ने क्लस्टर व्यवस्था लागू करने का फैसला लिया ताकि उपलब्ध संसाधनों, भवनों, प्रयोगशालाओं और शिक्षकों का बेहतर उपयोग हो सके. सरकार का दावा है कि भविष्य में प्रत्येक कॉलेज किसी विशेष विषय का उत्कृष्ट केंद्र बन सकेगा और छात्रों को बेहतर गुणवत्ता वाली शिक्षा मिलेगी.

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छात्रों की आपत्तियां और चिंताएं (ETV Bharat)

सरकार किन फायदों का दावा कर रही है ?

सरकार के अनुसार क्लस्टर सिस्टम लागू होने से शिक्षकों की कमी का समाधान होगा. विषय विशेषज्ञ एक जगह उपलब्ध होंगे. प्रयोगशालाओं और पुस्तकालयों का बेहतर उपयोग होगा. शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ेगी. छात्रों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण मिलेगा और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लक्ष्य पूरे होंगे. सरकार का मानना है कि इससे लंबे समय में उच्च शिक्षा का स्तर मजबूत होगा.

छात्र विरोध क्यों कर रहे हैं ?

यहीं से विवाद शुरू होता है. छात्रों का कहना है कि कागजों पर यह व्यवस्था अच्छी दिख सकती है, लेकिन झारखंड की भौगोलिक और सामाजिक परिस्थितियों में इसे लागू करना आसान नहीं है. सबसे बड़ी समस्या विषय चयन की है. यदि किसी छात्र के कॉलेज में उसका पसंदीदा विषय नहीं होगा तो उसे दूसरे कॉलेज जाना पड़ेगा. इससे रोजाना आने-जाने में समय और पैसा दोनों खर्च होगा. ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले छात्रों के लिए यह अतिरिक्त आर्थिक बोझ बन जाएगा.

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सीट में हुई कटौती (ETV Bharat)

छात्राओं का कहना है कि दूर-दराज के कॉलेजों तक रोजाना यात्रा करना सुरक्षा की दृष्टि से भी आसान नहीं है. कई इलाकों में परिवहन की सुविधा सीमित है. ऐसे में कई छात्राएं उच्च शिक्षा छोड़ने को मजबूर हो सकती हैं. छात्र संगठनों का यह भी कहना है कि क्लस्टर व्यवस्था लागू करने से पहले न तो पर्याप्त जनसुनवाई हुई और न ही परिवहन, छात्रावास और अन्य सुविधाओं की व्यवस्था सुनिश्चित की गई.

सीटों में कटौती ने बढ़ाई परेशानी

क्लस्टर सिस्टम लागू होने के साथ ही कई विश्वविद्यालयों में सीटों का पुनर्निर्धारण किया गया. कई विषयों में 10 से 40 प्रतिशत तक सीटें घटा दी गईं. इससे दाखिले की प्रतिस्पर्धा बढ़ गई और हजारों छात्रों के सामने मनपसंद विषय और कॉलेज में प्रवेश का संकट खड़ा हो गया.

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रांची विश्वविद्यालय (ETV Bharat)

रांची विश्वविद्यालय में सीटों की स्थिति

रांची विश्वविद्यालय में सत्र 2026-27 के लिए लगभग 43,530 सीटों पर नामांकन प्रक्रिया चल रही है.

  • प्रमुख कॉलेजों में सीटों की स्थिति इस प्रकार है
  • मारवाड़ी कॉलेज, रांची – 3,700 सीटें
  • केओ कॉलेज, गुमला – 3,240 सीटें
  • रांची वीमेंस कॉलेज – 3,210 सीटें
  • एसएस मेमोरियल कॉलेज – 3,100 सीटें
  • बीएस कॉलेज, लोहरदगा – 2,940 सीटें
  • बिरसा कॉलेज, खूंटी – 2,640 सीटें
  • आरएलएसवाई कॉलेज – 2,640 सीटें
  • पीपीके कॉलेज, बुंडू – 2,580 सीटें
  • डोरंडा कॉलेज – 2,440 सीटें

छात्र संगठनों का आरोप है कि पहले की तुलना में कई विषयों की सीटें कम कर दी गई हैं. इससे दाखिला पाना और कठिन हो गया है.

डीएसपीएमयू में सबसे ज्यादा असर

डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में क्लस्टर सिस्टम और सीट कटौती को लेकर सबसे ज्यादा विरोध देखने को मिल रहा है. यहां कॉमर्स में पहले 540 सीटें थीं, जिन्हें घटाकर 240 कर दिया गया. बीबीए में 700 सीटों की जगह अब केवल 180 सीटें रह गई हैं. वहीं संथाली, कुड़ुख सहित जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं में भी लगभग 40 प्रतिशत तक सीटें कम होने की बात सामने आई है. इसी कारण यहां छात्र संगठनों ने लगातार प्रदर्शन, तालाबंदी और आंदोलन किया.

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आरयू में छात्र-छात्राएं (ETV Bharat)

अन्य विश्वविद्यालयों में भी असर

क्लस्टर व्यवस्था का असर सिर्फ रांची विश्वविद्यालय और डीएसपीएमयू तक सीमित नहीं है. बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय (बीबीएमकेयू), धनबाद में भी क्लस्टर मॉडल लागू होने के बाद कई विषयों को चुनिंदा कॉलेजों तक सीमित किया गया है. इसके कारण कई कॉलेजों में पारंपरिक विषयों की सीटों में 10 से 20 प्रतिशत तक कमी की गई है.

इसी तरह सिदो-कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय (दुमका), कोल्हान विश्वविद्यालय (चाईबासा), विनोबा भावे विश्वविद्यालय (हजारीबाग) और नीलांबर-पीतांबर विश्वविद्यालय (मेदिनीनगर) में भी नई शिक्षा नीति के अनुरूप विषयों और सीटों का पुनर्गठन किया जा रहा है. कई कॉलेजों में छात्रों को अपनी पसंद का विषय पढ़ने के लिए दूसरे कॉलेजों में जाना पड़ रहा है.

शिक्षाविद डॉक्टर ज्ञान रंजन कहते है समय में स्नातकोत्तर स्तर पर भी कई बदलाव हो सकते हैं. चर्चा है कि भविष्य में कई कॉलेजों में पीजी की पढ़ाई सीमित कर विश्वविद्यालय विभागों में केंद्रित की जा सकती है. हालांकि इस पर अंतिम निर्णय संबंधित विश्वविद्यालयों और सरकार को लेना है.

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आरयू में सुरक्षाकर्मी (ETV Bharat)

आंदोलन लगातार क्यों तेज हो रहा है ?

छात्र संगठनों का कहना है कि क्लस्टर सिस्टम का सबसे ज्यादा असर गरीब, ग्रामीण और मध्यम वर्ग के विद्यार्थियों पर पड़ेगा. जिन छात्रों के पास रोजाना किराया देने तक के पैसे नहीं हैं, उनके लिए दूसरे कॉलेज जाना आसान नहीं होगा. छात्रों का कहना है कि पहले सीटें कम हुईं, फिर विषय सीमित कर दिए गए और अब दूसरे कॉलेज में पढ़ाई की बाध्यता बना दी गई. इससे उच्च शिक्षा आम छात्रों की पहुंच से दूर होती जा रही है.

इसी वजह से रांची विश्वविद्यालय, डीएसपीएमयू और अन्य परिसरों में लगातार आंदोलन जारी है. कई जगह छात्र संगठनों ने तालाबंदी, प्रदर्शन और प्रशासनिक अधिकारियों का घेराव भी किया.

पूर्व कुलपति एसएन मुंडा ने सुझाया समाधान

डीएसपीएमयू के पूर्व कुलपति एवं शिक्षाविद् प्रो. एसएन मुंडा का मानना है कि सरकार और छात्रों के बीच टकराव की जगह संवाद होना चाहिए. उन्होंने सुझाव दिया है कि जिन छात्रों को दूसरे कॉलेज जाना पड़ रहा है, उनके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से पढ़ाई की व्यवस्था हो. विषय विशेषज्ञ शिक्षकों को अलग-अलग कॉलेजों में रोटेशन के आधार पर भेजा जाए. जिन विषयों में सीटों की भारी कमी है, वहां अतिरिक्त बैच या शाम की कक्षाएं शुरू की जाएं. जरूरत पड़ने पर सीमित संख्या में अतिरिक्त सीटें भी बढ़ाई जा सकती हैं.

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प्रदर्शन करते छात्र (ETV Bharat)

क्या निकल सकता है बीच का रास्ता ?

शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि क्लस्टर सिस्टम का उद्देश्य गलत नहीं है, लेकिन इसे लागू करने से पहले छात्रों की व्यावहारिक समस्याओं का समाधान जरूरी है. यदि परिवहन, छात्रावास, छात्रवृत्ति और अतिरिक्त सीटों जैसी सुविधाएं उपलब्ध करा दी जाएं तो काफी हद तक विवाद कम हो सकता है. साथ ही जिन विषयों की मांग अधिक है, उनमें सीटें बढ़ाने पर भी विचार किया जाना चाहिए.

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आरयू में सुरक्षाकर्मी (ETV Bharat)

झारखंड में क्लस्टर सिस्टम को लेकर छिड़ी बहस अब केवल सीटों और विषयों तक सीमित नहीं रह गई है. यह उच्च शिक्षा की दिशा तय करने वाला बड़ा मुद्दा बन चुका है. एक ओर सरकार इसे शिक्षा व्यवस्था में सुधार का माध्यम मान रही है, वहीं दूसरी ओर छात्र इसे अपने भविष्य पर संकट बता रहे हैं. आने वाले दिनों में सरकार, विश्वविद्यालय प्रशासन और छात्र संगठनों के बीच होने वाली बातचीत ही तय करेगी कि यह विवाद सुलझेगा या आंदोलन और तेज होगा. फिलहाल इतना तय है कि जब तक छात्रों की व्यावहारिक समस्याओं का समाधान नहीं होता, क्लस्टर सिस्टम पर बहस और विरोध दोनों जारी रहने की संभावना है.

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