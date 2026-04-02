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चंदौली SP के धड़ाधड़ एक्शन, 2 पुलिस कर्मी सस्पेंड, फर्रुखाबाद में भी दो पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई

चंदौली/फर्रुखाबाद: चंदौली में कानून व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के लिए नवागत पुलिस अधीक्षक आकाश पटेल ने सख्त रुख अपनाया है. वहीं, फर्रुखाबाद में विवेचना में लापरवाही के चलते दो पुलिस कर्मियों को निलंबित किया गया है.





8 पुलिस कर्मियों के खिलाफ एक्शन: दरअसल, चंदौली जिले में हालिया समीक्षा के दौरान कर्तव्य में लापरवाही और अनुशासनहीनता के कई मामले सामने आने पर तत्काल प्रभाव से कठोर कार्रवाई की गई है. इस कार्रवाई के तहत दो पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है, जबकि छह अन्य के खिलाफ जांच के आदेश दिए गए हैं.



किसके खिलाफ क्या कार्रवाई: एसपी के मुताबिक मुगलसराय थाना क्षेत्र की दुल्हीपुर चौकी पर तैनात मुख्य आरक्षी संतोष यादव के खिलाफ अवैध जुआ संचालन और तस्करी पर रोकथाम में उदासीनता की लगातार शिकायतें मिल रही थीं. पूर्व में चेतावनी दिए जाने के बावजूद सुधार न होने पर उन्हें निलंबित कर दिया गया.



वहीं थाना सैयदराजा में तैनात उपनिरीक्षक राम प्यारे चौधरी को भी गंभीर लापरवाही के चलते निलंबित किया गया है. उन पर अपराधियों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई न करने, हिस्ट्रीशीटरों की निगरानी में ढिलाई और उच्चाधिकारियों को समय पर सूचना न देने जैसे आरोप हैं.



इसके अलावा गो-तस्करी से जुड़े मामलों में हाईवे पेट्रोलिंग के दौरान लापरवाही सामने आने पर यातायात शाखा के छह पुलिसकर्मियों की भूमिका संदिग्ध पाई गई है. टीएसआई उमाशंकर यादव और मनोज कुमार सिंह सहित अन्य कर्मियों द्वारा समय पर सूचना न देना गंभीर कर्तव्यहीनता माना गया है. इसके चलते उनके विरुद्ध प्रारंभिक जांच शुरू कर दी गई है.



एसपी ने क्या दिखाया: एसपी आकाश पटेल ने स्पष्ट कहा कि जनपद में कानून-व्यवस्था से कोई समझौता नहीं किया जाएगा. उन्होंने चेतावनी दी कि जो भी अधिकारी या कर्मचारी अपने दायित्वों का निर्वहन गंभीरता से नहीं करेगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी.







फर्रुखाबाद में पूर्व थानाध्यक्ष मोनू शाक्य व विवेचक रवि सोलंकी निलंबित

जिले के अमृतपुर में हुए हत्याकांड की जांच में लापरवाही बरतने के मामले में पुलिस अधीक्षक आरती सिंह ने पूर्व थानाध्यक्ष अमृतपुर मोनू शाक्य और घटना की विवेचना कर रहे दरोगा रवि सोलंकी को दोषी पाते हुए तत्काल प्रभाव थे निलंबित कर दिया है. अपर पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह ने बताया कि दोनों को निलंबित कर पुलिस लाइन से संबद्ध किया गया है.