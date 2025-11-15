ETV Bharat / state

कौन हैं ऊदा देवी, जिन्होंने 36 ब्रिटिश सैनिकों को अकेले मार गिराया था, इनके सहारे 'पासी वोट बैंक' कैसे साधेगी भाजपा?

लखनऊ: बिहार विधानसभा चुनावों के बंपर नतीजों ने भाजपा को दलित वोट बैंक पर और गंभीरता सोचने को मजबूर कर दिया है. बिहार की सफता के बाद अब उत्तर प्रदेश में पासी समुदाय के वोटों को एकजुट करने की रणनीति पर भाजपा काम कर रही है. इसके तहत वीरांगना ऊदा देवी की 12 फीट ऊंची और छह टन वजनी प्रतिमा का अनावरण 16 नवंबर को होगा. इस समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि होंगे. यह आयोजन पासी चौराहा, वृंदावन कॉलोनी, सेक्टर-19 में दोपहर 12 बजे होगा. भाजपा नेता इसे दलित इतिहास के सम्मान का प्रतीक बता रहे हैं. आने वाले समय में दलित महापुरुषों से जुड़े अन्य बड़े आयोजन भी उत्तर प्रदेश में होंगे.

चार जिलों में रहते हैं पासी समाज को लोगः यूपी में भी पासी समुदाय के वोट निर्णायक तो नहीं मगर महत्वपूर्ण जरूर है. 2011 की अनुमान के मुताबिक, दलितों की कुल संख्या करीब 5 करोड़ (21% आबादी) है. लेकिन पासी समुदाय की संख्या अलग बताई जाती है. पासी यूपी के अनुसूचित जाति (एससी) वोटों का बड़ा हिस्सा हैं, जो कुल एससी आबादी का लगभग 16% है यानी पासी वोटरों की संख्या करीब 32 लाख है. वहीं, कुल दलित वोट 4.2 करोड़ के आसपास माने जाते हैं. पासी मुख्य रूप से लखनऊ, बाराबंकी, फैजाबाद और सुल्तानपुर में रहते हैं. भाजपा का मानना है कि ऊदा देवी जैसे नायकों का सम्मान पासी युवाओं को पार्टी से जोड़ेगा.



कौन थीं वीरांगना ऊदा देवी?

गौरतलब है कि ऊदा देवी का जन्म 19वीं सदी में लखनऊ के निकट उजिरियांव गांव में पासी परिवार में हुआ था. वे बचपन से ही जुझारू स्वभाव की थीं. उनके पति मक्का पासी अवध के नवाब वाजिद अली शाह की सेना में सिपाही थे. ऊदा भी महिला दस्ते में शामिल हो गईं और बेगम हजरत महल की सुरक्षा में तैनात रहीं. 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जब छिड़ा तो ऊदा ने ब्रिटिशों के खिलाफ हथियार उठा लिया. 16 नवंबर 1857 को सिकंदर बाग की लड़ाई में उन्होंने कमाल कर दिखाया. एक पीपल के पेड़ पर चढ़कर उन्होंने बंदूक से 36 ब्रिटिश सिपाहियों को मार गिराया. पुरुष वेश धारण कर वे युद्ध में उतरी थीं. ब्रिटिश अफसरों ने भी उनकी वीरता का लोहा माना. लंदन टाइम्स के पत्रकार विलियम हावर्ड रसेल ने लिखा कि एक महिला ने अकेले दर्जनों सैनिकों को चुनौती दी. अंत में पेड़ से उतरते वक्त उन्हें गोली लगी और वे वीरगति को प्राप्त हुईं.

2019 में ऊदा देवी पार्क और स्मारक की घोषणाः भाजपा का यह प्रयास 2019 से चला आ रहा है, जब पार्टी ने ऊदा देवी पार्क और स्मारक की घोषणा की थी. अब प्रतिमा अनावरण से पासी समुदाय में उत्साह है. भाजपा एससी मोर्चा के नेता कौशल किशोर कहते हैं, "यह सम्मान पासी भाइयों का हक है." भाजपा का लक्ष्य साफ है- 2027 यूपी चुनाव से पहले दलित वोटों को मजबूत करना. भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नीरज सिंह ने बताया कि ऊदा देवी की प्रतिमा न केवल इतिहास को जीवंत करेगी, बल्कि पासी एकता का प्रतीक बनेगी. ऊदा देवी की कहानी दलित महिलाओं की साहस की मिसाल है. वे साबित करती हैं कि आजादी की लड़ाई में हर वर्ग ने योगदान दिया.