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BHU और रूस की दिग्गज मेडिकल यूनिवर्सिटी ने क्यों मिलाया हाथ?, छात्रों को क्या फायदा

स्टूडेंट और रिसचर्स को क्या होगा फायदा, शैक्षिणिक स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा.

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बीएचयू और रूस की दिग्गज मेडिकल यूनिवर्सिटी ने क्यों मिलाया हाथ? (bhu media cell.)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 31, 2026 at 11:56 AM IST

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वाराणसी: काशी हिन्दू विश्वविद्यालय ने रूस की दिग्गज मेडिकल यूनिवर्सिटी से हाथ मिलाया है. दोनों ही विश्वविद्यालयों ने इसे लेकर एमओयू साइन किया है. इसका छात्रों को क्या फायदा होगा चलिए आगे जानते हैं.

दरअसल, बीते दिनों विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. अजित कुमार चतुर्वेदी तथा दोनों संस्थानों के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में काशी हिन्दू विश्वविद्यालय एवं फेडरल स्टेट बजटरी एजुकेशनल इंस्टिट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन, नॉर्दर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, रूस के साथ एमओयू साइन किया था. काशी हिन्दू विश्वविद्यालय की ओर से कुलसचिव प्रो. अरुण कुमार सिंह ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए तथा रूसी पक्ष की ओर से कार्यवाहक रेक्टर बाइलोवा एन. ए. आधिकारिक सिग्नेचर किए थे.


क्या फायदे होंगे

  1. स्टूडेंट, रिसचर्स और टीचर्स, तथा तकनीकी कर्मियों के बीच काम और तेजी से हो पाएगा
  2. दोनों संस्थान विनिमय कार्यक्रमों के तहत शैक्षणिक गतिशीलता को प्रोत्साहित करेंगे.
  3. वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक परामर्श, संयुक्त शोध परियोजनाओं के विकास पर काम करेंगे
  4. मानव, भौतिक एवं सूचना संसाधनों का प्रभावी उपयोग होगा
  5. शैक्षणिक एवं अनुसंधान हितों के क्षेत्रों में सहयोग की अन्य संभावनाओं को भी तलाशा जाएगा.


    कुलपति प्रो. अजित कुमार चतुर्वेदी का कहना है कि यह समझौता दोनों संस्थानों के मध्य सहयोग एवं सहभागिता के नए अवसरों का मार्ग प्रशस्त करेगा. इससे दोनों ही पक्ष एक-दूसरे की विशेषज्ञता एवं अनुभवों से लाभान्वित हो सकेंगे. दोनों संस्थानों के विद्यार्थियों के लिए इंटर्नशिप के अवसर उपलब्ध हो सकेंगे. रूसी विश्वविद्यालय की उन्नत विज्ञान एवं चिकित्सा की जानकारी छात्रों को मिल सकेगा.

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