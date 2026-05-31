ETV Bharat / state

BHU और रूस की दिग्गज मेडिकल यूनिवर्सिटी ने क्यों मिलाया हाथ?, छात्रों को क्या फायदा

वाराणसी: काशी हिन्दू विश्वविद्यालय ने रूस की दिग्गज मेडिकल यूनिवर्सिटी से हाथ मिलाया है. दोनों ही विश्वविद्यालयों ने इसे लेकर एमओयू साइन किया है. इसका छात्रों को क्या फायदा होगा चलिए आगे जानते हैं.





दरअसल, बीते दिनों विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. अजित कुमार चतुर्वेदी तथा दोनों संस्थानों के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में काशी हिन्दू विश्वविद्यालय एवं फेडरल स्टेट बजटरी एजुकेशनल इंस्टिट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन, नॉर्दर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, रूस के साथ एमओयू साइन किया था. काशी हिन्दू विश्वविद्यालय की ओर से कुलसचिव प्रो. अरुण कुमार सिंह ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए तथा रूसी पक्ष की ओर से कार्यवाहक रेक्टर बाइलोवा एन. ए. आधिकारिक सिग्नेचर किए थे.





क्या फायदे होंगे



