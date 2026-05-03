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Meerut के जानी थाने में सैकड़ों भाकियू नेताओं ने क्यों डाला डेरा?, जानिए

भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने पुलिस के खिलाफ जमकर की नारेबाजी, ज्ञापन सौंपा.

why did bharatiya kisan union bku leaders camp meerut jani police station
मेरठ के जानी थाने में भाकियू नेता क्यों पहुंचे. (etv bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 3, 2026 at 10:09 AM IST

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मेरठ: जिले के जानी थाने में शनिवार को सैकड़ों भारतीय किसान यूनियन (टिकैत गुट) के कार्यकर्ताओं ने डेरा डाल दिया. किसानों ने पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. करीब छह घंटे तक चले इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में किसानों ने भाग लिया. पुलिस ने किसानों को आश्वासन देकर किसी तरह शांत कराया. चलिए जानते हैं पूरे मामले के बारे में.

आखिर थाने क्यों पहुंचे किसान: जानी थाने पहुंचे भाकियू (टिकैत गुट) नेताओं ने पुलिस के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया. कार्यकर्ताओं का आरोप है कि ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार जंगल में किसानों के खेतों से जा रही बिजली की लाइन चोरी की जा रही है. इसके साथ चोर बिजली के उपकरण भी चुरा ले जा रहे हैं. यह घटनाएं तेजी से बढ़ रही है. किसान नेताओं ने आरोप लगाया कि तार और ट्यूबवेल की चोरी की घटनाएं आम हो चली हैं. इससे किसान बेहद परेशान हैं.

किसान नेताओं ने क्या आरोप लगाए: भाकियू जिलाध्यक्ष अनुराग चौधरी ने ईटीवी भारत को बताया कि देर रात शेखपुरी जैनपुर के खेतों में नलकूपों पर जा रही लाइन के 30 खंभों के तार चोरी हो गए. सूचना पर पहुंचे ग्रामीणों ने जब पुलिस को इसकी सूचना दी तो पुलिस ने जांच के नाम पर खानापूरी कर दी. पुलिस कर्मियों ने किसानों से कहा कि चोर पकड़ना हमारा काम नहीं है. पुलिस कर्मियों के इस व्यवहार के विरोध में किसान थाने पहुंचे. थानाध्यक्ष द्वारा सही से मामले की सुनवाई न करने पर धरना दिया.

why did bharatiya kisan union bku leaders camp meerut jani police station
मेरठ के जानी थाने में कई भाकियू नेता पहुंचे. (etv bharat)
why did bharatiya kisan union bku leaders camp meerut jani police station
मेरठ के जानी थाने में कई भाकियू नेता पहुंचे. (etv bharat)
why did bharatiya kisan union bku leaders camp meerut jani police station
मेरठ के जानी थाने में कई भाकियू नेता पहुंचे. (etv bharat)

भाकियू जिलाध्यक्ष अनुराग चौधरी ने कहा कि चोरी की ये घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही है. पुलिस भी संज्ञान नहीं ले रही. यह किसानों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समय है. ऐसे में तार चोरी होने से वे परेशान हैं. किसानों का आरोप है कि थानाध्यक्ष ने रोहटा पुलिस से भी जानकारी ली. उच्चाधिकारियों ने जिलाध्यक्ष अनुराग चौधरी से फोन पर वार्ता की. साथ ही हफ्ते भर में समस्या के समाधान का भरोसा दिया. साथ ही गश्त बढ़ाने का भी भरोसा दिया. फिलहाल प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस अफसरों के आश्वासन पर किसान शांत हो गए हैं. किसानों ने कहा कि अगर एक सप्ताह में समाधान नहीं हुआ तो किसान फिर से धरने पर बैठ जाएंगे.

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