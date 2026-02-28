शंकराचार्य और केजरीवाल मुद्दे पर अखिलेश ने बीजेपी के लिए क्यों कहा “नैतिकता का मृत्युदंड”
अखिलेश यादव ने शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के मामले पर भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : February 28, 2026 at 4:49 PM IST
कन्नौज: समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और आप संयोजक और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के मामले पर भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला.
इत्र नगरी कन्नौज में आज सियासत गर्म रही… समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के दौरे ने राजनीतिक पारा चढ़ा दिया.
" देश के प्रधानमंत्री जी ने क्योटो कहा था, मुख्यमंत्री जी क्योटो तो नहीं गए। एक चले गए जर्मनी, एक पूरब जा रहा है तो एक पश्चिम, यह कैसा चल रहा है बीजेपी में?"— Samajwadi Party (@samajwadiparty) February 28, 2026
- माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी, तिर्वा, कन्नौज pic.twitter.com/zKcrKfa4p5
कन्नौज पहुंचे सपा मुखिया अखिलेश यादव ने मीडिया से बात करते हुए भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि भाजपा से ज्यादा निंदनीय और गिरा हुआ काम कोई नहीं कर सकता और पार्टी किसी भी हद तक साजिश कर सकती है.
" शिव सिंह जी के पिताजी हमारे बीच नहीं रहे, वह समाजवादी विचारधारा, लोकतांत्रिक मूल्य को बचाने के लिए और समाज में किसी भी तरह का भेदभाव ना हो इन बातों को लेकर हमेशा समाजवादी सोच के साथ जुड़े रहें।"— Samajwadi Party (@samajwadiparty) February 28, 2026
- माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी, तिर्वा, कन्नौज pic.twitter.com/9xQx0BeyKr
शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के मुद्दे पर अखिलेश यादव ने कहा कि उन्हें फंसाने की साजिश रची जा रही है और इसमें डिप्टी सीएम की भूमिका को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं.
वहीं अरविंद केजरीवाल के मामले का जिक्र करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि उन्हें फर्जी तरीके से फंसाकर सरकार छीनी गई, लेकिन अब कोर्ट ने उन्हें साफ बरी कर दिया है. उन्होंने इसे “नैतिकता का मृत्युदंड” बताते हुए कहा कि भाजपा का स्तर बहुत नीचे जा चुका है.
" पूजनीय शंकराचार्य जी के साथ जो व्यवहार हो रहा था, यह बात साफ हो गई कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी सीमा तक गिर सकती है। तालग्राम में भी हिंदू मुसलमान का झगड़ा कराने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया।"— Samajwadi Party (@samajwadiparty) February 28, 2026
- माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी, तिर्वा, कन्नौज pic.twitter.com/NxI2fVeYR6
लखनऊ विश्वविद्यालय के हालात पर भी सपा मुखिया ने चिंता जताई. उन्होंने आरोप लगाया कि वहां छात्रों के बीच हिन्दू-मुस्लिम का जहर घोला जा रहा है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही.
युवाओं और रोजगार के मुद्दे पर अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि युवाओं को सिर्फ सेल्फी लेना सिखाया गया है, जबकि रोजगार के अवसर नहीं दिए जा रहे और युवा भटक रहे हैं.
कन्नौज के किसानों का मुद्दा उठाते हुए उन्होंने कहा कि आलू उत्पादकों की हालत बेहद खराब है और उन्हें एमएसपी का लाभ नहीं मिल रहा. इससे किसान लगातार परेशान हैं.
" यह नौजवान जो भटक रहे हैं मोबाइल लेकर इन्हें सिखा दिया है सेल्फी लेना, उसी पर टाइम खराब कर रहे हैं, उनका जीवन नहीं बदल पा रहा, ना नौकरी ना रोजगार। भारतीय जनता पार्टी रहेगी तो सब बंद हो जाएगा।"— Samajwadi Party (@samajwadiparty) February 28, 2026
- माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी, तिर्वा, कन्नौज pic.twitter.com/C9No7gjoD4
यूपी के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री पर कटाक्ष करते हुए अखिलेश यादव बोले, एक पूरब जा रहा है, दूसरा पश्चिम जा रहा है. जब यूपी सरकार के जाने का वक्त आ गया है, तब जापान दौरे किए जा रहे हैं.
उन्होंने कहा कि अब तक सिर्फ एमओयू ही लाए गए हैं, जमीन पर काम नहीं दिख रहा. क्योटो मॉडल का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि अगर वादे के मुताबिक क्योटो जैसा विकास हो जाता, तो कन्नौज को और आगे ले जाया जा सकता था.
इजरायल “फादरलैंड” और इंडिया “मदर लैंड” वाले बयान पर भी अखिलेश यादव ने इसे महज दिखावा करार दिया. साथ ही उन्होंने कहा कि एसआईआर में मुस्लिमों से ज्यादा हिन्दू भाई कागज ढूंढ़ते हुए परेशान हो रहे हैं. पंचायत चुनाव समय से न होने पर भी उन्होंने सवाल उठाए और कहा कि इससे प्रधानों की मेहनत पर पानी फिर रहा है.
