भट्टाकुफर में क्यों रोड पर जमीन धंसने से हो गया था गड्ढा, GSI ने अपनी रिपोर्ट में बताया कारण

22 नवंबर को भट्टाकुफर में सड़क धंस गई थी. इससे बस का टायर उस गड्ढे में चला गया था.

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : December 16, 2025 at 6:36 PM IST

शिमला: राजधानी शिमला के भट्टाकुफर में सड़क किनारे गड्ढा पड़ने की घटना पर भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की टीम ने आज उपायुक्त अनुपम कश्यप को रिपोर्ट सौंप दी है. इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 22 नंवबर 2025 को 2.2 मीटर लंबा 1.5 मीटर चौड़ा और 4 मीटर गहरे गड्ढे का सर्वेक्षण किया गया. रिपोर्ट के अनुसार दो पानी की पाइपों की लीकेज के कारण ये घटना हुई है. इसके साथ ही मानव जनित कारण जिसमें टनल निर्माण की वाइब्रेशन और अन्य कारण हैं. टनल निर्माण के लिए ब्लास्टिंग पूर्ण रूप से बंद करने का सुझाव रिपोर्ट में दिया गया. इसके अलावा मैनुअल तरीके से काम करने पर कोई रोक नहीं है.

उपायुक्त शिमला ने टनल निर्माण कर रही कंपनी के प्रतिनिधियों से इस पूरे मामले में रिपोर्ट मांगी है. कंपनी से पूछा गया है कि मार्च 2024 में टनल का निर्माण कार्य शुरू हुआ था. उस समय इसका सर्वेक्षण करवाया गया था. उस सर्वेक्षण का रिकॉर्ड मुहैया करवाने के लिए कहा गया है. इसके साथ ही निर्माण कार्य के दौरान प्रशासन के साथ क्या-क्या पत्राचार किया गया और सुझावों को लागू करने को लेकर क्या-क्या कदम कब-कब उठाए गए, इसकी जानकारी भी देने के निर्देश दिए.

प्रभावितों को मुआवजा दिलाने का प्रशासन करेगा प्रयास

उपायुक्त अनुपम कश्यप ने कहा कि 'भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने भी अपनी रिपोर्ट सौंप दी है, जिसमें घटना के लिए पाइपों की लीकेज का कारण प्रमुख तौर पर बताया गया है. जल शक्ति विभाग ने उन पाइपों की तुरंत मरम्मत कर दी है. जल शक्ति विभाग से रिपोर्ट मांगी गई है कि टनल निर्माण प्रभावित क्षेत्र में भूमि के नीचे कहां-कहां किसकी कितनी पाइपें हैं, इसके बारे में रिपोर्ट मांगी गई है. प्रशासन की प्राथमिकता आम व्यक्ति की जान की सुरक्षा और उसकी संपत्ति को सुरक्षित रखना है. फोरलेन के निर्माण कार्य के दौरान टनल के दायरे में आने वाले क्षेत्र में बने लोगों के घरों में दरारें आ चुकी हैं. जिला प्रशासन की टीम ने इसका स्वयं निरीक्षण किया है. हालांकि निर्माण कार्य कर रही कंपनी की ओर से ऐसे घरों के नुकसान की रिपोर्ट बनाई जाएगी. उन्हें मुआवजा दिलवाने के लिए प्रशासन हर संभव सहायता करेगा.'

क्या है मामला

22 नवंबर को 7.20 पर भट्टाकुफर चौक पर स्कूली बच्चों को लेने के लिए आई बस अचानक सड़क धंसने से फंस गई. स्कूली बच्चों को चढ़ाने के लिए जैसे ही बस रुकी सड़क पर बड़ा सा गड्ढा बन गया और बस का टायर हवां में लटक गया. सड़क के नीचे से पूरी मिट्टी धंस चुकी थी. एक बच्ची भी गड्ढे में गिर गई. मौके पर मौजूद पिकअप चालक ने अपने वाहन से रस्सी निकालकर और गड्ढे में गिरी बच्ची के पास फेंकी, बच्ची ने खुद को रस्सी से बांधा और बस कर्मचारियों के साथ मिलकर इसे बाहर निकाला. लंबे समय से लोग यहां टनल निर्माण कार्य में कई चीजों की अनदेखी के आरोप लगा रहे थे. इसके बाद भट्टाकुफर में ट्विन ट्यूब टनल पर सभी टनलिंग, खुदाई, ब्लास्टिंग या संबंधित निर्माण गतिविधियां तत्काल प्रभाव से रोक दी गई थी. इसके अतिरिक्त कंपनी को जारी की गई ब्लास्टिंग अनुमति अगले आदेश तक अस्थायी रूप से वापस ले ली गई थी.

