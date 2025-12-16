ETV Bharat / state

भट्टाकुफर में क्यों रोड पर जमीन धंसने से हो गया था गड्ढा, GSI ने अपनी रिपोर्ट में बताया कारण

शिमला: राजधानी शिमला के भट्टाकुफर में सड़क किनारे गड्ढा पड़ने की घटना पर भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की टीम ने आज उपायुक्त अनुपम कश्यप को रिपोर्ट सौंप दी है. इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 22 नंवबर 2025 को 2.2 मीटर लंबा 1.5 मीटर चौड़ा और 4 मीटर गहरे गड्ढे का सर्वेक्षण किया गया. रिपोर्ट के अनुसार दो पानी की पाइपों की लीकेज के कारण ये घटना हुई है. इसके साथ ही मानव जनित कारण जिसमें टनल निर्माण की वाइब्रेशन और अन्य कारण हैं. टनल निर्माण के लिए ब्लास्टिंग पूर्ण रूप से बंद करने का सुझाव रिपोर्ट में दिया गया. इसके अलावा मैनुअल तरीके से काम करने पर कोई रोक नहीं है.

उपायुक्त शिमला ने टनल निर्माण कर रही कंपनी के प्रतिनिधियों से इस पूरे मामले में रिपोर्ट मांगी है. कंपनी से पूछा गया है कि मार्च 2024 में टनल का निर्माण कार्य शुरू हुआ था. उस समय इसका सर्वेक्षण करवाया गया था. उस सर्वेक्षण का रिकॉर्ड मुहैया करवाने के लिए कहा गया है. इसके साथ ही निर्माण कार्य के दौरान प्रशासन के साथ क्या-क्या पत्राचार किया गया और सुझावों को लागू करने को लेकर क्या-क्या कदम कब-कब उठाए गए, इसकी जानकारी भी देने के निर्देश दिए.

प्रभावितों को मुआवजा दिलाने का प्रशासन करेगा प्रयास

उपायुक्त अनुपम कश्यप ने कहा कि 'भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने भी अपनी रिपोर्ट सौंप दी है, जिसमें घटना के लिए पाइपों की लीकेज का कारण प्रमुख तौर पर बताया गया है. जल शक्ति विभाग ने उन पाइपों की तुरंत मरम्मत कर दी है. जल शक्ति विभाग से रिपोर्ट मांगी गई है कि टनल निर्माण प्रभावित क्षेत्र में भूमि के नीचे कहां-कहां किसकी कितनी पाइपें हैं, इसके बारे में रिपोर्ट मांगी गई है. प्रशासन की प्राथमिकता आम व्यक्ति की जान की सुरक्षा और उसकी संपत्ति को सुरक्षित रखना है. फोरलेन के निर्माण कार्य के दौरान टनल के दायरे में आने वाले क्षेत्र में बने लोगों के घरों में दरारें आ चुकी हैं. जिला प्रशासन की टीम ने इसका स्वयं निरीक्षण किया है. हालांकि निर्माण कार्य कर रही कंपनी की ओर से ऐसे घरों के नुकसान की रिपोर्ट बनाई जाएगी. उन्हें मुआवजा दिलवाने के लिए प्रशासन हर संभव सहायता करेगा.'