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कानपुर चिड़ियाघर में क्यों आक्रामक हुआ बाइसन? एक्सपर्ट्स ने बताई एक यह बड़ी वजह

कानपुर चिड़ियाघर ( Photo credit: ETV Bharat )

कानपुर : कानपुर प्राणी उद्यान में एक दर्दनाक और हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. घटना बुधवार शाम की है. बाड़े में मौजूद दो नर बाइसन आपस में आमने-सामने आ गए और उनके बीच हिंसक लड़ाई छिड़ गई थी. इस आपसी संघर्ष के दौरान एक बाइसन ने दूसरे बाइसन के पेट में अपने सींग से जोरदार वार कर दिया था. पेट में सींग लगते ही वह लहूलुहान होकर गिर पड़ा था. इस हिंसक झड़प में गंभीर रूप से घायल हुए बाइसन की इलाज के दौरान मौत हो गई थी.





मामले की जानकारी देते हुए कानपुर चिड़ियाघर के वन्यजीव चिकित्सक डॉ. नासिर ने बताया कि बाइसन जैसे भारी-भरकम वन्यजीवों के लिए पर्याप्त स्पेस का होना बहुत जरूरी होता है. नियमानुसार, बाइसन के एक जोड़े के लिए लगभग 2600 वर्ग मीटर का क्षेत्रफल होना आवश्यक है.