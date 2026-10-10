कानपुर चिड़ियाघर में क्यों आक्रामक हुआ बाइसन? एक्सपर्ट्स ने बताई एक यह बड़ी वजह
कानपुर चिड़ियाघर के वन्यजीव चिकित्सक डॉ. नासिर ने दी जानकारी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 10, 2026 at 8:35 PM IST
कानपुर : कानपुर प्राणी उद्यान में एक दर्दनाक और हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. घटना बुधवार शाम की है. बाड़े में मौजूद दो नर बाइसन आपस में आमने-सामने आ गए और उनके बीच हिंसक लड़ाई छिड़ गई थी. इस आपसी संघर्ष के दौरान एक बाइसन ने दूसरे बाइसन के पेट में अपने सींग से जोरदार वार कर दिया था. पेट में सींग लगते ही वह लहूलुहान होकर गिर पड़ा था. इस हिंसक झड़प में गंभीर रूप से घायल हुए बाइसन की इलाज के दौरान मौत हो गई थी.
मामले की जानकारी देते हुए कानपुर चिड़ियाघर के वन्यजीव चिकित्सक डॉ. नासिर ने बताया कि बाइसन जैसे भारी-भरकम वन्यजीवों के लिए पर्याप्त स्पेस का होना बहुत जरूरी होता है. नियमानुसार, बाइसन के एक जोड़े के लिए लगभग 2600 वर्ग मीटर का क्षेत्रफल होना आवश्यक है.
उन्होंने बताया कि वर्तमान स्थिति यह थी करीब 1600 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल के एक ही बाड़े में एक मादा और तीन नर बाइसन रखे गए थे. बाड़े का क्षेत्रफल कम होने के कारण इन जानवरों में अक्सर आक्रामकता और प्रभुत्व को लेकर तनातनी बनी रहती थी.
उन्होंने बताया कि स्थिति तब बेकाबू हो गई जब बाड़े के सबसे बड़े नर बाइसन ने दूसरे बाइसन पर अचानक हमला बोल दिया. बड़े नर ने बाइसन को इतनी भयानक तरीके से सींग मारी कि वह सीधा उसके फेफड़े तक जा धंसी. इस भीषण हमले में दूसरा बाइसन गंभीर रूप से घायल हो गया.
उन्होंने बताया कि सिर्फ इतना ही नहीं, उग्र हुए बड़े नर बाइसन ने दूसरे नर पर भी हमला कर दिया, जिसके सीने में गंभीर चोटें आई हैं. हालांकि, दूसरे घायल नर बाइसन का इलाज चल रहा है और अब उसकी हालत में सुधार हो रहा है.
घटना के तुरंत बाद मृत बाइसन के शव का चिकित्सकों की देखरेख में पोस्टमार्टम कराया गया. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि बच्चे की मौत का मुख्य कारण शरीर के आंतरिक अंगों में भारी रक्तस्राव और फेफड़े का बुरी तरह क्षतिग्रस्त होना था.
चिड़ियाघर के अधिकारियों के अनुसार, कानपुर चिड़ियाघर में बाइसन लाने की शुरुआत साल 2020 में हुई थी, जब पहला बाइसन तिरुपति चिड़ियाघर से लाया गया था. समय के साथ इनका कुनबा बढ़ा और वर्तमान में चिड़ियाघर के पास दो नर और एक मादा बाइसन हैं.
इस पूरे घटनाक्रम के बाद वन्यजीव चिकित्सकों की टीम ने आवश्यक कार्रवाई पूरी की. पोस्टमार्टम प्रक्रिया पूरी होने के बाद मृत बाइसन के शव को पोस्टमार्टम हाउस के पास ही अस्पताल परिसर में नियमानुसार जला दिया गया. इस घटना ने एक बार फिर चिड़ियाघरों में वन्यजीवों के लिए निर्धारित बाड़े के आकार और उनके प्रबंधन पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं.
कानपुर में काले हिरण और मछलियों की हुई थी मौत : नवाबगंज थाना क्षेत्र स्थित कानपुर जू में शुक्रवार को बायसन ने दम तोड़ दिया. आठ अक्टूबर से 15 दिन पहले तक चार काले हिरणों की मौत हो गई थी. इस गंभीर मामले की जांच करने भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान (आईवीआरआई) के विशेषज्ञ कानपुर जू आए तो उन्होंने पाया था कि हिरणों के बाड़े में संक्रमण फैल गया है. इसके अलावा शहर के कानपुर जू में अगस्त 2026 में मछलियों ने झील में ही दम तोड़ दिया था. उस समय प्रशासनिक अफसरों ने जानकारी दी थी कि कानपुर जू में परिवहन विभाग की ओर से नाले का पानी झील में पहुंचा था. जिसके चलते मछलियां अचानक ही मर गई थीं.
चिड़ियाघर के निदेशक कन्हैया पटेल ने बताया कि कानपुर में वन्यजीवों के प्रबंधन को लेकर अब नए सिरे से कवायद की जाएगी. जो वन्य जीव घायल हो जाते हैं उनका भी बेहतर ढंग से इलाज हो सके, इसके लिए डॉक्टर्स को निर्देश दिए जाएंगे.
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