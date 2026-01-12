गोरखपुर नगर निगम की बैठक से क्यों निकल गए 68 पार्षद, जानें गोरखपुर महोत्सव से क्या है कनेक्शन
गोरखपुर महोत्सव में एंट्री पास को लेकर नगर निगम के पार्षदों ने हंगामा कर सदन से वॉकआउट कर गए.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : January 12, 2026 at 5:01 PM IST
गोरखपुर: गोरखपुर के नगर निगम सदन की 16वीं बैठक सोमवार को आयोजित थी, लेकिन बैठक में उस समय अफरातफरी मच गई, जब गोरखपुर महोत्सव का पास न मिलने से नाराज 68 पार्षदों ने सदन हाल से बैठक का बहिष्कार कर बाहर धरने पर बैठ गए.
हालांकि जबकि सदन के अंदर केवल 12 पार्षदों के साथ मेयर डॉ मंगलेश श्रीवास्तव, नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल की कार्यवाही चलती रही. एक ही छत के नीचे नगर निगम के पार्षद दो हिस्सों में बंटे नजर आए.
बैठक शुरू होते ही सत्ता पक्ष और विपक्ष के अधिकतर पार्षद एकजुट हो गए और स्पष्ट कहाकि, जब तक हम सभी पार्षदों को गोरखपुर महोत्सव का पास नहीं मिलेगा, तब तक वे सदन की कार्यवाही में भाग नहीं लेंगे. पार्षदों ने इसे अपने मान-सम्मान और मनोबल से जुड़ा विषय बताया.
पार्षदों का आरोप है कि गोरखपुर महोत्सव की संपूर्ण व्यवस्था नगर निगम द्वारा की जा रही है, लेकिन नगर निगम के ही निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को पास से वंचित रखा गया. नाराज पार्षदों ने सवाल उठाया कि जब जनप्रतिनिधियों को ही प्रवेश नहीं मिलेगा, तो ऐसा महोत्सव किसके लिए आयोजित किया जा रहा है.
धरने के बीच पार्षद अशोक मिश्रा लगातार पार्षदों से संवाद करते नजर आए. वे सत्ता और विपक्ष दोनों खेमों के पार्षदों का मान–मनव्वल कर रहे थे, लेकिन मेयर और नगर आयुक्त चुपचाप अपनी कुर्सी पर जमे रहे. उन पर इस विरोध का जैसे कोई असर नहीं था.
वहीं अशोक मिश्रा किसी तरह बैठक को सुचारु रूप से संचालित कराने के प्रयास में जुटे रहे. उन्होंने बाहर बैठे पार्षदों से भी अपील की कि समाधान निकलते ही सभी पार्षद सदन की कार्यवाही में शामिल हों, लेकिन 12 पार्षदों को छोड़कर कोई मीटिंग में नहीं शामिल हुआ. पूरा सदन एकदम खाली नजर आ रहा था.
नाराज पार्षदों ने मांग की कि मंडलायुक्त स्वयं आकर सभी पार्षदों को गोरखपुर महोत्सव का पास उपलब्ध कराएं. धर्मशाला बाजार के पार्षद छठी लाल तो सदन के फर्श पर घंटे भर बैठे रहे.
वहीं इस विषय पर हंगामा बढ़ते देख मेयर डॉ. मंगलेश श्रीवास्तव ने बताया कि पास पहले आए थे, लेकिन तकनीकी खामियों के कारण वापस कर दिए गए और शीघ्र ही सभी पार्षदों के लिए नए पास भेजे जाएंगे.
वहीं सदन के अंदर मौजूद पार्षद रणंजय सिंह ‘जुगनू’ ने कहा कि कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा जरूरी थी, इसलिए 12 पार्षद अंदर बैठे हैं. उन्होंने सदन अध्यक्ष और नगर आयुक्त से आग्रह किया कि बाहर बैठे पार्षदों को भी अंदर लाया जाए या तत्काल पास उपलब्ध कराया जाए, ताकि सदन की कार्यवाही पूरी तरह सुचारु हो सके.
वहीं गोरखपुर महोत्सव में पास के विषय को लेकर समाजसेवी संजय मिश्र कहते हैं कि दो साल से पास महत्वपूर्ण विषय बना हुआ है. यह सिर्फ अधिकारियों और ऐसे लोगों को मिलता है, जो महोत्सव के लिए चंदा दिए हुए हैं या फिर जिनका प्रशासन से काफी नजदीकी रिश्ता है. मीडिया के लिए भी कोई पास नहीं है. उन्हें कवरेज करने के लिए करीब 2 किलोमीटर पैदल चलकर जाना है. यातायात में इस कदर परिवर्तन किया गया है.
वहीं धरने के बीच सदन में पास के अलावा पार्षद छठी लाल ने दूसरा सवाल दागा. उन्होंने धर्मशाला बाजार की अवैध दुकानों का मामला उठा दिया. उन्होंने आरोप लगाया कि जटेपुर स्थित धर्मशाला क्षेत्र में नगर निगम की संपत्ति पर वर्षों से अवैध तरीके से दुकानों का निर्माण कर कब्जा किया गया है, लेकिन बार-बार शिकायतों के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही.
पार्षद के आरोपों को नगर निगम के दस्तावेज भी बल देते हैं. अपर नगर आयुक्त दुर्गेश मिश्रा द्वारा 12 सितंबर 2024 को जारी नोटिस के अनुसार, जटेपुर दक्षिणी धर्मशाला बाजार निवासी विजय कुमार गुप्ता द्वारा मुहल्ला जटेपुर स्थित सदर चुंगी भवन के पश्चिम, नगर निगम की भूमि पर अवैध रूप से दुकानों का निर्माण कराया गया है.
नोटिस में साफ कहा गया है कि उक्त भूमि को किराये पर दिए जाने से संबंधित कोई पत्रावली नगर निगम के पास उपलब्ध नहीं है और न ही डिमांड रजिस्टर में संबंधित व्यक्ति के पक्ष में कोई प्रविष्टि दर्ज है. इसके बावजूद दुकानों का निर्माण कर उन्हें किराये पर चलाया जा रहा है, जिससे नगर निगम को आर्थिक क्षति हो रही है.
नगर निगम द्वारा जारी नोटिस में संबंधित व्यक्ति को एक सप्ताह के भीतर अवैध निर्माण स्वयं हटाने का निर्देश दिया गया था. चेतावनी दी गई थी कि निर्धारित समय में कार्रवाई न होने पर नगर निगम स्वयं अवैध निर्माण ध्वस्त कराएगा.
धरने पर बैठे पार्षद ने सवाल उठाया कि जब नगर निगम खुद निर्माण को अवैध मान चुका है और नोटिस भी जारी कर चुका है, तो अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई। उन्होंने इसे नगर निगम प्रशासन की कार्यप्रणाली पर बड़ा सवाल बताया.
ये भी पढ़ें - गोरखपुर महोत्सव का आगाज, रामगढ़ताल किनारे तीन दिन कला, संस्कृति और आध्यात्म का होगा संगम