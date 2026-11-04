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पंचकूला स्कूल कांड: बच्चों में क्यों बढ़ रही इतनी क्रूरता? मनोचिकित्सक ने बताई वजह, पैरेंट्स जरूर पढ़ें

Why Children Violent Psychiatrist tips for Parents ( ETV Bharat )

पंचकूला: सही दिशा नहीं मिलने पर बचपन कितना खतरनाक हो सकता है, यह चंद दिन पहले देश के लोगों ने पंचकूला के एक सरकारी स्कूल में देखा. आठ वर्षीय एक बच्चे ने महज 6 वर्षीय बच्ची को खाली क्लासरूम में ले जाकर उसके सिर और चेहरे पर ईंट से हमला किया. चंडीगढ़ पीजीआई में उपचाराधीन बच्ची की हालत अब खतरे से बाहर है. सवाल ये कि इतनी कम उम्र में बच्चों में ऐसी हिंसक सोच और आपराधिक प्रवृति किन कारणों से बन रही है? समय रहते बचाव के उपाय क्या हैं? ये जानने के लिए ईटीवी भारत ने चंडीगढ़ सेक्टर-16 जीएमएसएच के मनोचिकित्सक (साइकेट्रिस्ट), डॉक्टर विजय गिरधर से बातचीत की.

कम उम्र के बच्चे क्यों हो रहे हिंसक? ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान डॉक्टर विजय ने कहा कि 'बच्ची पर हमले का वीडियो काफी दुख (ट्रॉमेटाइजिंग) पहुंचाने वाला था. पहले इस प्रकार की हिंसा 13 से 16 वर्ष (आठवीं से बारहवीं कक्षा) के छात्रों में देखी जाती थी, लेकिन अब ट्रेंड बदलता देखा जा रहा है. नतीजतन अब 7,8,9,10 व 11 वर्षीय बच्चे हिंसक होते देखे जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि इसके कई कारण जिम्मेदार होते हैं.'

संवाददाता अविनाश शर्मा ने चंडीगढ़ सेक्टर-16 जीएमएसएच के मनोचिकित्सक (साइकेट्रिस्ट), डॉक्टर विजय गिरधर से बातचीत की. (ETV Bharat) घर का माहौल अच्छा होना जरूरी: मनोचिकित्सक डॉक्टर विजय ने कहा कि 'वैज्ञानिक रिसर्च के अनुसार एडवर्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंस (ACEs) एक बड़ा कारण है. इसे जन्म से 17 वर्ष की आयु के बीच बच्चों द्वारा झेले गए प्रतिकूल, तनावपूर्ण या दर्दनाक अनुभवों को कहा जाता है. ऐसे अनुभव बच्चे के मानसिक और शारीरिक विकास पर गहरा व दीर्घकालिक प्रभाव डाल सकते हैं. इसे मुख्य रूप से तीन श्रेणियों में बांटा जाता है. दुर्व्यवहार, उपेक्षा और पारिवारिक या घरेलू समस्याएं. डॉक्टर विजय ने कहा कि इन चीजों का बच्चे पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है." शारीरिक या भावनात्मक उपेक्षा (यानी बच्चे की बुनियादी जरूरतें, सुरक्षा या प्यार का ध्यान नहीं रखने पर.

घरेलू क्लेश/हिंसा देखना (परिवार के सदस्यों के बीच मारपीट या हिंसा)

परिवार में मानसिक स्वास्थ्य की समस्या या किसी सदस्य द्वारा आत्महत्या का प्रयास

परिवार में नशीली दवाओं या शराब की लत होना

माता-पिता का तलाक या अलगाव होने का प्रभाव बढ़ जाता है बीमारियों का खतरा: परिवार के किसी सदस्य का जेल जाना और इसके अलावा गरीबी, समुदाय में हिंसा या भेदभाव को भी इसमें जोड़ा जाता है. लगातार ऐसे माहौल में रहने से बच्चे के मस्तिष्क के विकास और प्रतिरक्षा प्रणाली पर बुरा असर पड़ता है. बड़े होने पर ऐसे व्यक्तियों में हृदय रोग, मधुमेह, मोटापा, अवसाद, एंग्जायटी और नशे की लत का खतरा बढ़ जाता है. जितने अधिक प्रतिकूल अनुभव व्यक्ति ने बचपन में झेले होते हैं, भविष्य में उतनी ही स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होने की संभावना बढ़ जाती है. ये भी पढ़ें- पंचकूला में केजी की छात्रा पर हमले के मामले में बड़ा एक्शन, दो क्लास इंचार्ज निलंबित सिजोफ्रेनिया और बाइपोलर डिसऑर्डर: डॉक्टर विजय ने बताया कि 'ऐसी खतरनाक सोच और कृत्य का एक कारण सिजोफ्रेनिया और बाइपोलर डिसऑर्डर यानी कि द्विध्रुवी विकार भी हो सकते हैं. दोनों ही गंभीर मानसिक स्वास्थ्य विकार हैं, लेकिन इनके लक्षण, प्रकृति और उपचार अलग होते हैं. सिजोफ्रेनिया सोच और वास्तविकता की समझ को प्रभावित करने वाला विकार है, जिसे 'थॉट डिसऑर्डर' भी कहा जाता है. जबकि बाइपोलर डिसऑर्डर मुख्य रूप से मूड (मनोदशा) और ऊर्जा के स्तर में कहीं अधिक उतार-चढ़ाव का विकार है, जिसे 'मूड डिसऑर्डर' कहा जाता है. डॉक्टर ने बताया कि घर में नशा-पता होना, लड़ाई-झगड़े/टकराव की स्थिति बने रहने से भी बच्चे का मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ता है.' परिजनों की व्यस्तता से समस्या: डॉक्टर ने कहा कि कई 'मां-पिता अपनी जिम्मेदारियों में इतने अधिक व्यस्त हो जाते हैं कि वह बच्चों का ध्यान नहीं दे पाते. बच्चों पर नियंत्रण नहीं रखने से उनकी बाउंड्री निर्धारित नहीं हो पाती. बच्चों को अपने पास बिठाकर उन्हें समझाना और अनुशासित करने जैसी बात नहीं होती, इस कारण बच्चे जल्द गलत दिशा की ओर बढ़ जाता है.'