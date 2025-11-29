ETV Bharat / state

MCD उपचुनाव: 12 वार्ड में क्यों हो रहे हैं उपचुनाव, कौन से उम्मीदवार हैं मुख्य मुकाबले में, जानें सब कुछ

दिल्ली नगर निगम उपचुनाव के लिए रविवार को सभी 12 वार्डों में होगा मतदान.

जानिए एमसीडी के 12 वार्ड में क्यों हो रहे हैं उपचुनाव
जानिए एमसीडी के 12 वार्ड में क्यों हो रहे हैं उपचुनाव (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : November 29, 2025 at 2:57 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्लीः दिल्ली नगर निगम के 12 वार्डों में उपचुनाव के लिए रविवार को मतदान होगा. इन 12 वार्डों में उपचुनाव 11 पार्षदों के विधायक बनने और एक पार्षद के सांसद बनने के कारण उपचुनाव हो रहा है. दरअसल, पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव में द्वारका बी वार्ड की भाजपा पार्षद कमलजीत सेहरावत पश्चिमी दिल्ली लोकसभा सीट से सांसद बन गईं थीं, उसके बाद से यह वार्ड खाली था.

इसके बाद, इस साल फरवरी में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा के आठ और आम आदमी पार्टी के तीन पार्षद विधायक बन गए. विधायक बनने के बाद इन लोगों ने निगम की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया, जिससे यह 11 वार्ड औऱ खाली हो गए. इन सभी वार्ड में भाजपा, आप और कांग्रेस सक्रियता के साथ चुनाव लड़ रही हैं. हालांकि, 11 वार्ड में मुख्य मुकाबला आप और भाजपा में है. जबकि, चांदनी महल वार्ड में मुख्य मुकाबला आप प्रत्याशी मुदस्सर उस्मान और ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के प्रत्याशी मोहम्मद इमरान के बीच है.

MCD उपचुनाव के लिए मतदाताओं के आंकड़े
MCD उपचुनाव के लिए मतदाताओं के आंकड़े (ETV Bharat)

मतदाताओं के आंकड़े: दिल्ली राज्य चुनाव आयोग के अनुसार, 12 वॉर्डों में वोटरों की कुल संख्या 6,98,751 है, जिसमें पुरुष वोटरों की संख्या 3,74,988 है, जबकि महिला वोटरों की कुल संख्या 3,23,710 है. थर्ड जेंडर वोटर्स 53, दिव्यांग वोटर्स 60 हैं.

उपचुनाव में कौन से उम्मीदवार हैं मुख्य मुकाबले में, जानिए
उपचुनाव में कौन से उम्मीदवार हैं मुख्य मुकाबले में, जानिए (ETV Bharat)

किस वार्ड में किस-किस के बीच है मुकाबला

अशोक विहार वार्डः अशोक विहार वार्ड की बात करें तो यहां मुकाबला भाजपा प्रत्याशी नीलम असीजा और आप प्रत्याशी सीमा विकास गोयल के बीच मुकाबला है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की विधानसभा के बगल का क्षेत्र होने के चलते वह भाजपा प्रत्याशी के लिए पूरा जोर लगा रही हैं.

शालीमार बाग बी वार्डः यह सीट मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के विधायक बनने से खाली हुई हैं. यहां भाजपा प्रत्याशी अनीता जैन और आप प्रत्याशी बबीता राणा के बीच मुकाबला है. भाजपा ने सीएम रेखा गुप्ता की सीट होने के चलते यहां सबसे ज्यादा ताकत लगा रखी है. वहीं, आप प्रत्याशी भी पूरे दमखम के साथ मैदान में जुटी हैं.

द्वारका बी वार्डः द्वारका बी वार्ड में भी मुख्य मुकाबला भाजपा प्रत्याशी मनीषा सेहरावत और आप प्रत्याशी राजपाल सेहरावत के बीच है. हालांकि, कांग्रेस प्रत्याशी सुमिता मलिक भी मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने में जुटी हैं. यहां पार्षद रहीं कमलजीत सेरहरावत के सांसद बनने के कारण उपचुनाव हो रहा है.

ग्रेटर कैलाश वार्डः ग्रेटर कैलाश वार्ड भाजपा का गढ़ रहा है. यहां से दो बार भाजपा की शिखा राय पार्षद रही हैं. उनके विधायक बनने से उप-चुनाव हो रहा है. यहां भी मुख्य मुकाबला भाजपा प्रत्याशी अंजुम मंडल और आप प्रत्याशी ईशना गुप्ता के बीच है. दोनों अपनी-अपनी जीत के लिए पूरा जोर लगा रही हैं.

विनोद नगर वार्डः इस वार्ड में भाजपा और आप प्रत्याशी के बीच जोरदार और करीबी मुकाबला होने की प्रबल संभावना है. आप से जहां पूर्व पार्षद गीता रावत मैदान में हैं तो वहीं भाजपा से पूर्व पार्षद सरला चौधरी टक्कर दे रही हैं. यह वार्ड पार्षद रहे रवि नेगी के विधायक बनने से खाली हुआ है.

मुंडकाः इस वार्ड में भी मुख्य मुकाबला भाजपा प्रत्याशी जयपाल सिंह दराल और आप प्रत्याशी अनिल लाकड़ा के बीच है. यह वार्ड भाजपा पार्षद गजेंद्र दराल के विधायक बनने से खाली हुआ है.

ढिंचाऊं कलांः इस वार्ड में भी मुख्य मुकाबला भाजपा प्रत्याशी रेखा रानी और आप प्रत्याशी नीतू केशव चौहान के बीच है. यह सीट भी भाजपा की पार्षद रहीं नीलम पहलवान के नजफगढ़ से विधायक बनने के कारण खाली हुई है.

संगम विहार ए वार्डः इस वार्ड में मुकाबला त्रिकोणीय बना हुआ है. भाजपा प्रत्याशी शुभ्रजीत गौतम, आप प्रत्याशी अनुज कुमार शर्मा और कांग्रेस के सुरेश चौधरी के बीच है. सुरेश चौधरी पहले निर्दलयी पार्षद रह चुके हैं, इसलिए अपने पुराने काम के बल पर मुकाबले में बने हुए हैं. यहां पार्षद चंदन चौधरी के विधायक बनने से उपचुनाव हो रहा है.

नारायणा वार्डः यहां भाजपा प्रत्याशी अंजुम मंडल और आप प्रत्याशी राजन अरोड़ा के बीच सीधा मुकाबला है. इस वार्ड में भाजपा पार्षद रहे उमंग बजाज के विधायक बनने के कारण उपचुनाव हो रहा है.

दक्षिणपुरी वार्डः इस वार्ड में भी भाजपा प्रत्याशी रोहिणी राज और आप प्रत्याशी रामस्वरूप कनौजिया के बीच सीधी टक्कर देखने को मिल रही है. यहां पर आप से पार्षद रहे प्रेम चौहान के विधायक बनने के कारण उपचुनाव हो रहा है.

चांदनी महलः इस वार्ड का चुनाव सबसे दिलचस्प है. यहां मुख्य मुकाबला आप प्रत्याशी मुदस्सिर उस्मान कुरैशी और ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के प्रत्याशी मोहम्मद इमरान के बीच है. मुस्लिम बाहुल्य वार्ड होने की वजह से यहां भाजपा बहुत पीछे है. यहां आप के पार्षद रहे आले मोहम्मद इकबाल के विधायक बनने के कारण उपचुनाव हो रहा है.

चांदनी चौक वार्डः इस वार्ड में मुख्य मुकाबला भाजपा प्रत्याशी और पूर्व पार्षद रहे सुमन कुमार गुप्ता और आप प्रत्याशी हर्ष शर्मा चिंटू के बीच है. यहां पर आप से पार्षद रहे पुरनदीप सिंह साहनी के विधायक बनने के कारण हो रहा है.

वॉर्ड मुताबिक मतदाताओं की संख्या
वॉर्ड मुताबिक मतदाताओं की संख्या ((ETV Bharat))

30 नवंबर को 580 पोलिंग बूथ पर होगा मतदान: चुनाव आयोग द्वारा जारी आदेश के मुताबिक, मतदान 30 नवंबर को होगा और मतगणना 3 दिसंबर को की जाएगी. एमसीडी के 12 वाडों में होने वाले उपचुनाव में फरवरी 2025 में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव की मतदाता सूची के अनुसार कुल 6.98,751 मतदाता मतदान करेंगे. आयोग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, मतदान के लिए 580 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं. सबसे अधिक 55 पोलिंग स्टेशन शालीमार बाग बी वार्ड में बनाए गए हैं, जहां से सीएम रेखा गुप्ता पहले पार्षद थीं. मतदाता 30 नवंबर को सुबह 07:30 बजे से शाम 05:30 बजे तक संबंधित वार्ड के मतदाता वोट डाल सकेंगे.

ये भी पढ़ें:

  1. MCD उपचुनाव: 30 नवंबर को 580 पोलिंग बूथ पर होगा मतदान, वोटर आई कार्ड नहीं तो यह दस्तावेज होंगे मान्य
  2. MCD उपचुनाव 2025: शालीमार बाग बी और द्वारका बी वार्ड में जानें किस प्रत्याशी के पास कितनी दौलत, कौन कितना साक्षर
  3. MCD उपचुनाव से पहले AAP को बड़ा झटका, दो बार के पूर्व विधायक राजेश गुप्ता BJP में शामिल
  4. MCD उपचुनाव के लिए DTC की विशेष बस सेवाएं, 30 नवंबर और 3 दिसंबर को इस समय चलेंगी बसें

TAGGED:

MCD BY ELECTION
VOTE FOR MCD BY ELECTION 2025
DELHI STATE ELECTION COMMISSION
दिल्ली नगर निगम उपचुनाव 2025
MCD BY ELECTION 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.