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'जाओ माफ किया, छोड़ दो इसको थाने से', नरेश टिकैत की दरियादिली, जानिए पूरा मामला

भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने थाने में क्यों डाला था डेरा, भाकियू राष्ट्रीय अध्यक्ष के इस कदम को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा तेज.

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थाने पहुंचे नरेश टिकैत. (etv bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 11, 2026 at 12:01 PM IST

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Updated : April 11, 2026 at 12:09 PM IST

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बागपत: भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत की दरियादिली का एक मामला सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है. इसमें वह एक आरोपी युवक को माफी देते हुए थाने में लिखापढ़ी से करवाने से मना कर देते हैं. चलिए जानते हैं पूरे मामले के बारे में.



क्या था मामला: जानकारी के मुताबिक थाना रमाला के बसौली गांव निवासी एक युवक पिंटू भारद्वाज ने भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत पर अपने फेसबुक अकॉउंट के माध्यम से अभद्र टिप्पणी कर दी थी. यह टिप्पणी भाकियू कार्यकर्ताओं को रास नहीं आई.

यह बोले नरेश टिकैत. (etv bharat)
भाकियू नेता का थाने में डेरा: इस मामले को लेकर आक्रोशित कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों ने थाना रमाला पर युवक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई और वहीं डेरा डाल दिया. पुलिस ने भी तत्परता दिखाते हुए युवक को कुछ ही समय बाद हिरासत में ले लिया. मामला यहीं शांत नहीं हुआ, मामला बढ़ता देख भाकियू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत शाम के समय थाना रमाला पहुंच गए. उन्होंने युवक से पूछा आखिर उसने ऐसा क्यों किया.जब नरेश टिकैत ने दी माफी: युवक से पूरा मामला जानने के बाद उन्होंने कहा कि युवक ने जो गलती की है वे उसे माफ कर रहे हैं. पुलिस भी इस मामले में कोई कार्रवाई न करे. युवक को थाने से जाने दिया जाए. भाकियू इस मामले में कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं करेगी. उन्होंने पुलिस से कहा कि आरोपी युवक को जाने दिया जाए. राकेश टिकैत की ये दरियादिली चर्चा का विषय बन गई. उन्होंने इस दौरान युवाओं से भी अपील कर डाली कि मोबाइल का सदुपयोग करें, मोबाइल हाथ में आने का मतलब ये नहीं कि किसी के भी विषय में अनाप शनाप बोले और लिखें.

ऐसे चलन से बचें युवा: नरेश टिकैत ने यह भी कहा कि देश में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री के खिलाफ भी गलत बोलने का चलन बढ़ गया है जो गलत हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री राजा होते हैं. उनके खिलाफ गलत टिप्पणी नहीं करनी चाहिए. युवाओं को इस गलत चलन से बचना चाहिए.


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Last Updated : April 11, 2026 at 12:09 PM IST

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