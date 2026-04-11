'जाओ माफ किया, छोड़ दो इसको थाने से', नरेश टिकैत की दरियादिली, जानिए पूरा मामला
भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने थाने में क्यों डाला था डेरा, भाकियू राष्ट्रीय अध्यक्ष के इस कदम को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा तेज.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 11, 2026 at 12:01 PM IST|
Updated : April 11, 2026 at 12:09 PM IST
बागपत: भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत की दरियादिली का एक मामला सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है. इसमें वह एक आरोपी युवक को माफी देते हुए थाने में लिखापढ़ी से करवाने से मना कर देते हैं. चलिए जानते हैं पूरे मामले के बारे में.
क्या था मामला: जानकारी के मुताबिक थाना रमाला के बसौली गांव निवासी एक युवक पिंटू भारद्वाज ने भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत पर अपने फेसबुक अकॉउंट के माध्यम से अभद्र टिप्पणी कर दी थी. यह टिप्पणी भाकियू कार्यकर्ताओं को रास नहीं आई.
ऐसे चलन से बचें युवा: नरेश टिकैत ने यह भी कहा कि देश में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री के खिलाफ भी गलत बोलने का चलन बढ़ गया है जो गलत हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री राजा होते हैं. उनके खिलाफ गलत टिप्पणी नहीं करनी चाहिए. युवाओं को इस गलत चलन से बचना चाहिए.
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