बरसात में बिल छोड़ इंसानों के बीच क्यों आ रहे हैं सांप? जानें कौन कितना खतरनाक और कैसे रहें सुरक्षित
क्या बारिश में सचमुच बढ़ जाती है सांपों की आबादी? जानिए इन 'बिन बुलाए मेहमानों' का सच!
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 27, 2026 at 8:56 AM IST|
Updated : July 27, 2026 at 9:40 AM IST
लखनऊ: बारिश में खेत-खलिहान से लेकर शहरों की रसोइयों तक अक्सर सांप रेंगते हुए दिख जाते हैं. ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या बरसात में सांपों की संख्या बढ़ जाती है, या फिर वे अपने ठिकाने छोड़कर इंसानों के बीच आते हैं? दिमाग में ये सवाल उठने लगता है कि, बारिश में सांप क्यों एक्टिव हो जाते हैं? आज हम उन सभी रहस्यों के साथ ये भी जानेंगे कि सांप का खौफ सच है या फिर एक भ्रम? राज किशोर के संपादन के साथ पेश है संवाददाता प्रशांत मिश्रा की खास रिपोर्ट
सांपों का संसार: भारत दुनिया के उन देशों में शामिल है जहां सांपों की जैव विविधता है. भारत में 300 से ज्यादा तरह के सांप पाए जाते हैं. सांपों की प्रजातियों में 60 ऐसे हैं जो खतरनाक और जहरीली हैं. इसके अलावा ज्यादातर सांप विषहीन होते हैं.
खतरनाक चार सांप: भारत में सांप के काटने से होने वाली मौतों के लिए चार प्रजातियां सबसे ज्यादा जिम्मेदार मानी जाती हैं. इन्हें 'बिग फोर' नाम से जाना जाता है. भारतीय कोबरा (Indian Cobra), कॉमन करैत (Common Krait),रसेल वाइपर (Russell's Viper) और सॉ-स्केल्ड वाइपर (Saw-scaled Viper). विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की मानें तो भारत में होने वाली अधिकांश मौत इन्हीं चार प्रजातियों से जुड़ी होती हैं.
यूपी के सांप: उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से कोबरा, करैत, रसेल वाइपर, चेकर्ड कीलबैक (पानी का सांप), रैट स्नेक (धामन), वुल्फ स्नेक, ट्रिंकेट स्नेक और कई अन्य प्रजातियां के सांप मिलते हैं. इनमें धामन जैसे सांप पूरी तरह गैरविषैले होते हैं.
बारिश में क्यों एक्टिव होते हैं सांप?: जुलाई से सितंबर के बीच लगातार बारिश होती है. इस दौरान खेतों में पानी भर जाता है, नाले और तालाब उफान पर रहते हैं और कई इलाकों में जलभराव होता है. ऐसे में सांप अपने बिल छोड़ने को मजबूर हो जाते हैं. गांवों में कच्चे मकान, भूसे के ढेर, लकड़ी के बंडल और खुले अनाज के भंडार उन्हें छिपने की जगह बनाते हैं. शहरों में सीवर लाइन, खाली प्लॉट, निर्माणाधीन इमारतें और पार्क उनके अस्थायी ठिकाने बन जाते हैं.
बारिश में सर्पदंश की घटनाएं ज्यादा: बारिश के मौसम में सांप बिल से निकलकर अस्थायी ठिकाना चुनते हैं. इसी वजह से सर्पदंश (स्नेक बाइट) की घटनाएं भी बढ़ जाती हैं. उत्तर प्रदेश में बारिश में सर्पदंश के ज्यादा मामले आ रहे हैं.
केजीएमयू में रोजाना 8 से 10 स्नेक बाइट के मरीज इलाज के लिए पहुंच रहे हैं, जबकि सामान्य दिनों में यह संख्या 1 से 2 के बीच रहती है. अकेले सिविल अस्पताल में इस सीजन में 70 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं.- डॉक्टर प्रेमराज सिंह, केजीएमयू ट्रॉमा सेंटर के सीएमएस
घर में सांप आने से कैसे रोकें?: ट्रॉमा सेंटर के एमएस डॉक्टर अमिय अग्रवाल कहते हैं कि, बरसात के मौसम में कुछ छोटी-छोटी सावधानियां बड़े खतरे को टाल सकती हैं. घर के आसपास झाड़ियां और ऊंची घास न बढ़ने दें. कूड़ा, लकड़ी, ईंट और कबाड़ का ढेर न लगने दें. चूहों की संख्या कम रखें, क्योंकि जहां चूहे होंगे, वहां सांप आने की संभावना भी ज्यादा होगी. दरवाजों के नीचे गैप हो तो उसे बंद कराएं. दीवारों और फर्श की दरारों की मरम्मत कराएं. रात में बाहर निकलते समय टॉर्च का इस्तेमाल करें. खेतों में काम करते समय लंबे जूते और मोटे दस्ताने पहनें और बारिश में पानी भरे स्थानों पर बिना देखे पैर न रखें.
सांप पर्यावरण के लिए जरूरी?: विशेषज्ञ बताते हैं कि सांप इंसानों के दुश्मन नहीं हैं. वे इंसान पर हमला करने नहीं आते, बल्कि खुद बचने की कोशिश करते हैं. अधिकांश मामलों में सांप तभी काटता है, जब उसे खतरा महसूस होता है. सांप का काटना ज्यादातर रक्षात्मक (Defensive) व्यवहार होता है, आक्रामक नहीं. अगर सांप न हो तो चूहों की संख्या तेजी से बढ़ सकती है. चूहे सिर्फ फसल ही बर्बाद नहीं करते बल्कि कई बीमारियां भी फैलाते हैं. सांप इनकी संख्या नियंत्रित रखते हैं. यही वजह है कि वैज्ञानिक सांपों को प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने वाली महत्वपूर्ण कड़ी मानते हैं. इसके अलावा आधुनिक चिकित्सा में सांप के विष पर आधारित कई दवाओं पर शोध हो रहा है.
सांप दिखने पर उसे मारने के बजाय रेस्क्यू टीम को सूचना दें, क्योंकि वह भी प्रकृति की एक महत्वपूर्ण कड़ी है.- सैय्यद अली हसनैन आब्दी 'फैज', वन्यजीव विशेषज्ञ
संरक्षण और सुरक्षित रेस्क्यू पर फोकस: भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 लागू होने के बाद जंगली सांपों को पकड़ना, कैद में रखना और उनका प्रदर्शन करना प्रतिबंधित कर दिया गया. इसके बाद सपेरों की पारंपरिक आजीविका लगभग समाप्त हो गई और कई परिवारों ने लोकसंगीत, कालबेलिया नृत्य, मजदूरी या अन्य रोजगार अपना लिए. अब सपेरे वन विभाग के साथ मिलकर सांपों का सुरक्षित रेस्क्यू करते हैं और लोगों को सांप के बारे में जागरूक करते हैं कि अधिकांश सांप गैरविषैले होते हैं.
सांपों के दोमुंही जीव का रहस्य: सांपों के बारे में कई ऐसे वैज्ञानिक तथ्य हैं जिन्हें जानकर शायद आप चौंक जाएंगे. सांप बार बार अपनी दोमुंही जीभ बाहर निकालते हैं. लोग समझते हैं कि वह स्वाद ले रहे हैं, जबकि असल में वे हवा और जमीन में मौजूद सूक्ष्म रासायनिक कणों को इकट्ठा कर मुंह के अंदर मौजूद जैकब्सन (वोमेरोनैसल) ऑर्गन तक पहुंचाते हैं. इसी से उन्हें शिकार, साथी और खतरे की दिशा का पता चलता है.
दूध पीने और बीन पर नाचने का सच?: नाग पंचमी पर दूध पिलाने की परंपरा धार्मिक आस्था का विषय हो सकती है, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से दूध सांप का प्राकृतिक भोजन नहीं है. इसके अलावा सपेरा जब बीन बजाता है तो ऐसा लगता है कि, सांप संगीत पर नाच रहा है. जबकि वैज्ञानिक बताते हैं कि सांप बाहरी कान न होने के कारण इंसानों की तरह धुन नहीं सुनता. वह बीन की आवाज नहीं, बल्कि उसके हिलने डुलने और कंपन पर प्रतिक्रिया करते हैं.
सांपों का सच: सदियों से सांप इंसानों के लिए रहस्य और डर का विषय बने हुए हैं. कोई कहता है कि नाग-नागिन अपने साथी की मौत का बदला लेते हैं, कोई मानता है कि सांप दूध पीते हैं, तो कोई नागमणि की कहानियां सुनाता है, लेकिन वैज्ञानिक कहते हैं कि इनमें से ज्यादातर बातें गलत हैं. सांप का मस्तिष्क इतना विकसित नहीं होता कि वह किसी इंसान का चेहरा याद रखकर वर्षों बाद बदला ले. अगर किसी जगह पर दो सांप दिखाई देते हैं तो इसका कारण अक्सर उनका प्राकृतिक आवास, भोजन या प्रजनन का समय होता है.
अब तक दुनिया में ऐसा कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिला है कि, किसी सांप के सिर में नागमणि होती है या उससे चमत्कारी शक्तियां मिलती हैं. इसे लोककथाओं और पौराणिक मान्यताओं का हिस्सा माना जाता है.- डॉ. विवेक श्रीवास्तव, वरिष्ठ चिकित्सक
धरती पर कब आए सांप?: वैज्ञानिकों के अनुसार सांपों का विकास करोड़ों साल पहले छिपकली जैसे जीवों से हुआ. समय के साथ उनके पैर समाप्त हो गए और उनका शरीर लंबा और लचीला बन गया, जिससे वे बिलों, चट्टानों और घनी झाड़ियों में आसानी से रह सकें.
आज दुनिया में चार हजार से अधिक प्रजातियों के सांप पाए जाते हैं और वे रेगिस्तान से लेकर पहाड़, जंगल, नदी और समुद्र तक लगभग हर तरह के वातावरण में रहते हैं.- डॉ. विवेक श्रीवास्तव, वरिष्ठ चिकित्सक
सांपों की उम्र कितनी होती हैं?: वैज्ञानिकों के मुताबिक, सांपों की उम्र सभी प्रजातियों में अलग होती है साथ ही यह उनकी प्रजाति, रहने के वातावरण, भोजन और सुरक्षा पर निर्भर करती है. छोटी प्रजातियों के सांप आमतौर पर 8 से 12 वर्ष तक जीवित रहते हैं. भारतीय कोबरा (Indian Cobra) की औसत आयु 15 से 20 वर्ष मानी जाती है. अजगर (Indian Rock Python) अनुकूल परिस्थितियों में 20 से 30 वर्ष या उससे अधिक समय तक जीवित रह सकता है.
क्या सांप परिवार बनाकर रहते हैं?: हां, लेकिन इंसानों की तरह नहीं. अधिकांश सांप अकेले रहना पसंद करते हैं. वे केवल प्रजनन के मौसम में नर और मादा के संपर्क में आते हैं. कई प्रजातियां अंडे देती हैं, जबकि कुछ सीधे बच्चों को जन्म देती हैं. अंडे देने के बाद ज्यादातर सांप उनकी देखभाल नहीं करते, हालांकि कोबरा और अजगर जैसी कुछ प्रजातियां सीमित समय तक अंडों की रक्षा करती हैं.
क्या सांप भी बीमार पड़ते हैं?: हां, सांप भी बैक्टीरिया, फंगस, परजीवी और वायरस से संक्रमित हो सकते हैं. उन्हें त्वचा संबंधी रोग, मुंह के संक्रमण, फेफड़ों के संक्रमण और पोषण की कमी जैसी समस्याएं होती हैं. जंगलों में पर्यावरण प्रदूषण और आवास नष्ट होने का असर उनके स्वास्थ्य पर भी देखा जाता है.
झाड़-फूंक से नहीं उतरता जहर?: सांप के काटने पर झाड़-फूंक, मंत्र, तंत्र से इलाज कराने की परंपरा सदियों पुरानी है. यह उस दौर में शुरू हुई थी जब गांवों में अस्पताल, डॉक्टर और एंटी स्नेक वेनम (ASV) उपलब्ध नहीं थे. ऐसे में लोग स्थानीय वैद्य और ओझाओं पर निर्भर रहते थे. विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) और भारतीय स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक अब तक ऐसा कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिला है कि, कोई मंत्र, तंत्र, झाड़-फूंक या जड़ी-बूटी सांप के जहर को कम कर सकती है.
कई बार लोगों को इसलिए लगता था कि झाड़-फूंक से मरीज ठीक हो गया, क्योंकि अधिकांश सांप गैरविषैले होते हैं या कई बार विषैला सांप भी बिना जहर छोड़े (ड्राई बाइट) काटता है. ऐसे मामलों में मरीज बिना विशेष इलाज के भी बच सकता है, जिससे यह भ्रम बन गया कि झाड़-फूंक से फायदा हुआ.- डॉक्टर अमिय अग्रवाल, ट्रॉमा सेंटर के एमएस
क्या हर सांप के काटने पर एंटी स्नेक वेनम दिया जाता है?: नहीं, यह एक बड़ी गलतफहमी है. WHO और भारत सरकार की गाइडलाइन साफ कहती है कि, एंटी स्नेक वेनम ही विषैले सांप के काटने का वैज्ञानिक और प्रभावी इलाज है. अगर गैर-विषैले सांप ने काटा है या डॉक्टर को जांच में विष का असर नहीं मिलता तो एंटी स्नेक वेनम की जरूरत नहीं होती. डॉक्टर मरीज के लक्षण, ब्लड टेस्ट और अन्य जांच के आधार पर फैसला लेते हैं कि एंटी वेनम देना है या नहीं.
एक्सपर्ट कहते हैं कि, बरसात में सांपों के मामले बढ़ना स्वाभाविक है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है. सावधानी, सही जानकारी और समय पर इलाज से अधिकांश गंभीर स्थितियों से निपटा जा सकता है. सांप काटने के बाद घबराने के बजाय समय पर अस्पताल पहुंचना सबसे जरूरी है. इलाज में देरी और अंधविश्वास सबसे बड़े दुश्मन हैं. लोगों को यह समझना होगा कि झाड़-फूंक नहीं, बल्कि वैज्ञानिक इलाज ही मरीज की जान बचा सकता है.
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