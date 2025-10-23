ETV Bharat / state

सपा प्रमुख अखिलेश यादव का जन्मदिन दो बार क्यों मनाया जाता है? जानिए हकीकत

अखिलेश यादव. ( Etv Bharat )

लखनऊ: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का आज यानी 23 अक्टूबर को जन्मदिन कार्यकर्ताओं द्वारा ज़ोर-शोर से मनाया जा रहा है. लखनऊ स्थित आवास और पार्टी कार्यालय के बाहर पोस्टर-बैनर लगाए गए हैं. कार्यकर्ता केक काटकर शुभकामनाएं दे रहे हैं. दिलचस्प बात यह है कि अखिलेश यादव का जन्मदिन हर साल 1 जुलाई को भी मनाया जाता है. ऐसे में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर उनके दो जन्मदिन क्यों मनाए जाते हैं? क्या है दो जन्मदिन का कारण?

समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फ़खरुल हसन चांद का कहना है कि अखिलेश यादव जनता से जुड़े हुए नेता हैं. उनके संघर्ष, लोकप्रियता और जनसमर्थन के चलते एक नहीं, कई दिनों तक उनका जन्मदिन मनाया जा सकता है. अखिलेश यादव खुद स्पष्ट कर चुके हैं कि 23 अक्टूबर उनका वास्तविक जन्मदिन है. जबकि 1 जुलाई कागजी या आधिकारिक जन्मदिन है, जो सरकारी दस्तावेजों में दर्ज है. इसी कागजी जन्मतिथि के आधार पर विद्यालय और शासकीय अभिलेख बने, जिसके कारण 1 जुलाई का जन्मदिन पार्टी स्तर पर और आधिकारिक आयोजनों के रूप में मनाया जाता है. सपा प्रवक्ता और कार्यकर्ता ने अखिलेश के दो जन्मदिन की बताई हकीकत. (Video Credit; ETV Bharat)