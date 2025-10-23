सपा प्रमुख अखिलेश यादव का जन्मदिन दो बार क्यों मनाया जाता है? जानिए हकीकत
उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का दूसरी बार जन्मदिन मनाने और शुभकामनाएं देने के लिए कार्यालय पहुंचे नेता और कार्यकर्ता
लखनऊ: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का आज यानी 23 अक्टूबर को जन्मदिन कार्यकर्ताओं द्वारा ज़ोर-शोर से मनाया जा रहा है. लखनऊ स्थित आवास और पार्टी कार्यालय के बाहर पोस्टर-बैनर लगाए गए हैं. कार्यकर्ता केक काटकर शुभकामनाएं दे रहे हैं. दिलचस्प बात यह है कि अखिलेश यादव का जन्मदिन हर साल 1 जुलाई को भी मनाया जाता है. ऐसे में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर उनके दो जन्मदिन क्यों मनाए जाते हैं?
क्या है दो जन्मदिन का कारण?
समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फ़खरुल हसन चांद का कहना है कि अखिलेश यादव जनता से जुड़े हुए नेता हैं. उनके संघर्ष, लोकप्रियता और जनसमर्थन के चलते एक नहीं, कई दिनों तक उनका जन्मदिन मनाया जा सकता है. अखिलेश यादव खुद स्पष्ट कर चुके हैं कि 23 अक्टूबर उनका वास्तविक जन्मदिन है. जबकि 1 जुलाई कागजी या आधिकारिक जन्मदिन है, जो सरकारी दस्तावेजों में दर्ज है. इसी कागजी जन्मतिथि के आधार पर विद्यालय और शासकीय अभिलेख बने, जिसके कारण 1 जुलाई का जन्मदिन पार्टी स्तर पर और आधिकारिक आयोजनों के रूप में मनाया जाता है.
कार्यकर्ताओं की भावनाओं से जुड़ी तारीखः लखीमपुर खीरी से आए सपा कार्यकर्ता आमिर चौधरी ने कहा कि अखिलेश यादव हमारे दिलों के नेता हैं. 23 अक्टूबर उनका असली और 1 जुलाई आधिकारिक जन्मदिन है. दोनों ही दिन कार्यकर्ता बड़े हर्षोल्लास के साथ समारोह आयोजित करते हैं. अखिलेश यादव जनता के हितों की आवाज़ उठाते हैं, यही कारण है कि प्रदेश सहित देशभर में लोग दोनों दिन उन्हें शुभकामनाएं देते हैं.
जन्मदिन पर कोई भी उपहार न देंः बता दें कि 1 जुलाई को आयोजित कार्यक्रम में अखिलेश यादव ने स्पष्ट कहा था "मेरे जन्मदिन पर कोई भी उपहार न दे, अगर आप कुछ देना चाहते हैं तो नेताजी (मुलायम सिंह यादव) की प्रतिमा स्थापना में सहयोग करें. इस बयान को कार्यकर्ताओं ने संस्कार और समाजवादी विचारधारा का प्रतीक बताया था. 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश की 37 सीटें जीतकर राष्ट्रीय स्तर पर तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया. राजनीतिक विशलेषकों का मानना है कि PDA (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) समाज ने अखिलेश यादव पर भरोसा जताकर ऐतिहासिक जनादेश दिया.
