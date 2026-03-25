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यूपी में बेतहाशा क्यों बढ़ रहे हैं सड़क हादसे, जानें क्यों लाचार दिख रहा परिवहन विभाग !

उत्तरप्रदेश परिवहन विभाग में सिम्युलेटर धूल फांक रहे हैं. टेक्नोलॉजी से लैस करोड़ों की बिल्डिंग में ऑटोमेटिक टेस्ट की प्रक्रिया शुरू ही नहीं हो पाई.

ROAD ACCIDENT IN UTTAR PRADESH
उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग में सिम्युलेटर धूल फांक रहे. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 25, 2026 at 11:04 AM IST

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Updated : March 25, 2026 at 11:18 AM IST

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लखनऊ: उत्तर प्रदेश में सड़क हादसे घटने की बजाय बढ़ रहे हैं, जबकि हादसे रोकने के लिए पानी की तरह पैसा बहाया जा रहा है. परिवहन विभाग का मानना है कि अकुशल चालक वाहन चलाते हैं, तो दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ जाती है. ड्राइवर को प्रशिक्षित करने के बाद ही उनका टेस्ट लिया जाए और टेस्ट में पास होने पर ही ड्राइविंग लाइसेंस जारी किया जाए. इसी मकसद के साथ परिवहन विभाग ने मारुति सुजुकी कंपनी के साथ डेढ़ से दो साल पहले करार किया था.

डीटीटीआई का उद्देश्य दक्ष और प्रशिक्षित चालकों को ऑटोमेटिक मशीन से टेस्ट लेकर लाइसेंस देना था. ऑटोमेटिक मशीनों से टेस्ट का रिजल्ट सीधे सारथी सॉफ्टवेयर में अपडेट करने की व्यवस्था की गई, जिससे किसी भी प्रकार की धांधली की आशंका न के बराबर हो, लेकिन सालों गुजरने के बाद अभी तक यह व्यवस्था लागू नहीं हो पाई है. सड़क सुरक्षा से खिलवाड़ हो रहा है.

यूपी में बेतहाशा बढ़ रहे हैं सड़क हादसे. (ETV Bharat)

अयोध्या में उत्तर प्रदेश का पहला ड्राइविंग ट्रेंनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट स्थापित किया गया. कई एकड़ में टेस्टिंग ट्रैक और बिल्डिंग बनाई गई, लेकिन जिस मकसद से डीटीटीआई की स्थापना की गई, उस पर अब तक बिल्कुल अमल नहीं हुआ.

डीटीटीआई में मारुति सुजुकी कंपनी को टेस्टिंग ट्रैक के साथ ही ऑटोमेशन की जिम्मेदारी दी गई, टेस्टिंग ट्रैक तो तैयार है लेकिन ऑटोमेटिक टेस्ट नहीं हो रहा है. सिम्युलेटर तो लगे हैं, लेकिन शो पीस हैं. इन पर धूल जम गई है, क्योंकि यहां ट्रेनिंग हो ही नहीं रही है.

इसके साथ ही डेमो रूम तो बना है. एलईडी पर क्लिप भी चल रही है, लेकिन देखने वाला कोई नहीं है. वज़ह है कि काम जिस तरह आरटीओ कार्यालय में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए पुराने ढर्रे पर हो रहा है, वही काम करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी वैसे ही चल रहा है. हाई डेफिनेशन कैमरे लगे हैं, लेकिन उनका भी टेस्ट पर फोकस नहीं है. यही स्थिति प्रदेश भर के सभी डीटीटीआई की है.

इन जिलों में डीटीटीआई स्थापित

मुरादाबाद, मेरठ, बस्ती, मिर्जापुर, बरेली, झांसी, अलीगढ़, देवीपाटन गोंडा, आजमगढ़ और मुजफ्फरनगर में ड्राइविंग ट्रेंनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट और आजमगढ़ व प्रतापगढ़ में डीटीटीआई का ऑटोमेशन और मेंटेनेंस मारुति सुजुकी की जिम्मेदारी है. इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ ने मारुति सुजुकी कंपनी के साथ अयोध्या, गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज और मथुरा के केंद्रों का ऑटोमेशन और ट्रैक मेंटेनेंस का करार किया था.

सिम्युलेटर भी मारुति कंपनी के

परिवहन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि मारुति सुजुकी ने ऑटोमेशन और ट्रैक मेंटेनेंस का काम संभालने की ज़िम्मेदारी ली है, तो इससे परिवहन विभाग को काफी फायदा होगा. परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने पहले मारुति सुजुकी की तरफ से सिम्युलेटर नहीं दिया जा रहा था, लेकिन उनके अनुरोध पर सिम्युलेटर भी परिवहन विभाग को खरीदना नहीं पड़ा. इसकी भी व्यवस्था मारुति सुजुकी की तरफ से ही की गई है.

उत्तर प्रदेश में एक लाख लाइसेंस हर माह होते हैं जारी

लखनऊ में अगर ड्राइविंग लाइसेंस जारी होने की बात करें, तो रोज़ाना आरटीओ कार्यालय से करीब 150 से 200 ड्राइविंग लाइसेंस जारी होते हैं. माह भर का यह आंकड़ा 5000 ड्राइविंग लाइसेंस जारी होने का पहुंचता है. यानी हर माह सिर्फ लखनऊ से ही पांच हजार ड्राइविंग लाइसेंस बनने का अनुपात है. प्रदेश के 75 जिलों के 77 आरटीओ कार्यालय में हर माह एक लाख से भी ज्यादा ड्राइविंग लाइसेंस जारी होते हैं.

हादसे से यूपी में हर साल होती हैं 24000 मौतें

बता दें कि उत्तर प्रदेश, देश में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला प्रदेश है. यहां पर सबसे ज्यादा लगभग 4.75 करोड़ वाहन हैं. सर्वाधिक सड़कों का जाल लगभग तीन लाख किलोमीटर उत्तर प्रदेश में ही है. ऐसे प्रदेश में सुरक्षित परिवहन व्यवस्था उपलब्ध कराना चुनौती पूर्ण है. प्रदेश में हर साल लगभग 41 हजार सड़क दुर्घटनाओं में 24 हजार लोगों की असमय मृत्यु हो जाती है. अधिकतर एक्सीडेंट लापरवाही या अकुशल चालकों की वजह से होते हैं. इसी पर ध्यान देते हुए कुशल एवं दक्ष वाहन चालकों का ड्राइविंग टेस्ट ऑटोमेटेड ट्रैक युक्त प्रशिक्षण केंद्र में कराने का फैसला लिया गया.

क्या कहते हैं आईआरटीई के डायरेक्टर

इंस्टीट्यूट ऑफ रोड ट्रैफिक एजुकेशन यानी आईआरटीई के डायरेक्टर रोहित बलूजा का मानना है कि निश्चित तौर पर कुशल ड्राइवर को ही लाइसेंस जारी होना चाहिए, लेकिन इसका हल सिर्फ आईडीटीआर या डीटीटीआई ही नहीं हैं. विदेश में छोटे-छोटे ड्राइविंग स्कूल खोलकर कुशल ड्राइवर को लाइसेंस जारी किए गए हैं. यही व्यवस्था यहां भी होनी चाहिए. ऑटोमेटिक टेस्ट होने से निश्चित तौर पर उन ड्राइवरों को लाइसेंस मिलेगा, जो कुशल होंगे, लेकिन इसका ईमानदारी से पालन होना चाहिए, तभी संभव है.

क्या कहते हैं परिवहन मंत्री

उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह का कहना है कि हम लोगों ने डीटीटीआई बनाकर तैयार किए हैं, ये सही बात है, लेकिन हम चालू नहीं कर पाए. इसके लिए एक बार टेंडर किया गया था, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिली. इसके बाद भारत सरकार की कंपनी एनएसडीसी से भी प्रक्रिया शुरू करने की कोशिश की गई, लेकिन उसमें भी सफलता नहीं मिली. डीटीटीआई को शुरू करने की कवायद की जा रही है. डीटीटीआई पर सिम्युलेटर भी लगे हैं, जल्द इनका संचालन शुरू कराने का प्रयास होगा.

Last Updated : March 25, 2026 at 11:18 AM IST

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