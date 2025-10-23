शिमला में AQI बेहतर फिर भी मास्क पहन क्यों घूम रहे लोग? प्रदूषण नहीं, बल्कि इसने बढ़ाई लोगों की चिंता

ETV Bharat / state

शिमला: पहाड़ों की रानी शिमला का वातावरण दिल्ली की तुलना में चार से पांच गुना बेहतर है. पहाड़ों की ताजा हवा, देवदार के घने जंगल और नीले आसमान के बावजूद इस समय शिमला के लोग मास्क लगाए घूमते दिखाई दे रहे हैं. इसकी वजह है देवदार के पेड़ों से निकलने वाला पीले रंग का पोलन (Pollen), जिसने इन दिनों लोगों की सांसें लेना मुश्किल कर दिया हैं. हवा में उड़ता ये पोलन पाउडर जैसा पदार्थ दिखने में भले ही हानिरहित लगे, लेकिन यह कई लोगों के लिए गंभीर एलर्जी और श्वसन संबंधी दिक्कतें पैदा कर रहा है.

क्या है पोलन और कहां से आता है?

पोलन वास्तव में पेड़ों फूलों से निकलने वाले सूक्ष्म कण होते हैं, जो प्रजनन (Reproduction) की प्राकृतिक प्रक्रिया का हिस्सा हैं. शिमला के जंगलों में फैले देवदार (Cedar) और पाइन पेड़ इन दिनों पोलन छोड़ रहे हैं. इन पेड़ों में मेल कोन (Male Cone) यानी नर शंकु से निकलने वाला पीले रंग का पाउडर ही पोलन कहलाता है. यह हवा के जरिए इधर-उधर फैलता है. ये तब होता है जब पराग कण हवा के माध्यम से एक फूल या शंकु के नर हिस्से से मादा हिस्से तक पहुंचते हैं. देवदार और पाइन जैसे पेड़ों में, यह पीला पाउडर उनके नर शंकुओं से निकलता है.

शिमला में देवदार और पाइन के पेड़ों से गिर रहा पोलन
शिमला में देवदार और पाइन के पेड़ों से गिर रहा पोलन (ETV Bharat)

हिमाचल विश्वविद्यालय के environment education department में एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. सुनील जसवाल बताते हैं कि “देवदार और पाइन जैसे कोनिफर पेड़ों में नर शंकु वसंत ऋतु या मानसून के बाद परागकण (पोलन) छोड़ते हैं. ये पीले रंग का बारीक पाउडर होता है, जो हवा में कई किलोमीटर तक फैल सकता है. यह पेड़ों की प्रजनन प्रक्रिया का अनिवार्य हिस्सा है, लेकिन जब ये कण मनुष्यों द्वारा सांस के जरिए शरीर में जाते हैं, तो एलर्जी और सांस की तकलीफें बढ़ा सकते हैं. पोलन हवा में सस्पेंडेड पार्टिकल्स की तरह रहते हैं. जब हम इन्हें इनहेल करते हैं, तो यह श्वसन नली की आंतरिक परत को प्रभावित करते हैं. खासतौर पर जिन लोगों को पहले से अस्थमा (Asthma) या एलर्जिक राइनाइटिस (Allergic Rhinitis) की शिकायत होती है, उन्हें ज्यादा दिक्कत होती है.”

कार के ऊपर बिछी पोलन की परत
कार के ऊपर बिछी पोलन की परत (ETV Bharat)

हवा में तैरता अदृश्य खतरा?

शिमला के स्थानीय निवासियों का कहना है कि सुबह-सुबह जब वे गाड़ियों या खिड़कियों पर हल्की धूल की परत देखते हैं, तो वो सामान्य धूल नहीं होती, बल्कि देवदार का पोलन होता है. यह कण हवा में सस्पेंड रहते हैं और सांस लेने के दौरान शरीर में प्रवेश कर जाते हैं. स्थानीय लोग इसे ‘देवदार बुखार’ (Cedar Fever) के नाम से जानते हैं. यह कोई असली बुखार नहीं, बल्कि पोलन एलर्जी का एक लोकप्रिय नाम है. स्थानीय निवासी कमलेश शर्मा ने बताया, "पिछले कुछ हफ्तों से उन्हें नाक में खुजली और गले में जलन की शिकायत हो रही है. हम पहाड़ की साफ हवा में रहते हैं, पर अब हमें भी मास्क पहनना पड़ रहा है. बच्चों को स्कूल भेजते वक्त भी सावधानी बरतते हैं.”

शिमला में सड़कों पर गिरा पोलन
शिमला में सड़कों पर गिरा पोलन (ETV Bharat)

DDU शिमला में मेडिकल फिजिशियन डॉ. कपिल शर्मा बताते हैं, "यह एलर्जी आम तौर पर सितंबर से दिसंबर के बीच ज्यादा देखी जाती है. इस दौरान हवा में पोलन की मात्रा बढ़ जाती है. कई बार तेज हवा या सूखे मौसम में इसकी सांद्रता और बढ़ जाती है. पोलन के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, विशेषकर ऐसे लोग जिन्हें नाक या स्किन की एलर्जी है. जिन मरीजों को पहले से सांस की बीमारी या अस्थमा है, उनके लिए यह और अधिक खतरनाक साबित हो सकता है".

डॉ. कपिल शर्मा के अनुसार सूखे मौसम और ठंडी हवा के साथ मिलकर यह समस्या बढ़ जाती है. ड्राई स्पेल यानी लंबे समय तक सूखी ठंड के कारण भी कई प्रकार की एलर्जी सामने आ सकती हैं. जो मरीज पहले स्थिर (Stable) रहते हैं, वे अनस्टेबल हो सकते हैं. कुछ लोगों में नई एलर्जी भी देखने को मिलती है. ऐसे में मास्क पहनना, हाइड्रेशन बनाए रखना और डॉक्टर की सलाह पर एंटीहिस्टामिन या इनहेलर का प्रयोग करना बेहद जरूरी है.

पोलन की वजह से लोग मास्क पहनने को मजबूर
पोलन की वजह से लोग मास्क पहनने को मजबूर (ETV Bharat)

इसके लक्षणों में शामिल हैं.

नाक बंद होना या लगातार बहना
छींक आना
आंखों में खुजली या पानी आना
गले में खराश
सांस लेने में तकलीफ
हल्की थकान या सिरदर्द

पोलन से होने वाली समस्याएं
पोलन से होने वाली समस्याएं (ETV Bharat)

शिमला के मेयर सुरेंद्र चौहान ने बताया कि, “पिछले कुछ दिनों से हमें शहरवासियों की ओर से लगातार शिकायतें मिल रही हैं कि उन्हें खांसी, नाक बहने, आंखों में जलन और सांस लेने में परेशानी जैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. ये समस्या प्रदूषण के कारण नहीं हो रही है, जबकि वास्तव में यह मौसमी पोलन एलर्जी की वजह से है. इस समय शहर के कई इलाकों में पेड़ों से बड़ी मात्रा में परागकण (pollen) हवा में फैल रहे हैं, जिससे संवेदनशील लोगों को एलर्जी हो रही है. नगर निगम की टीम रोजाना सफाई अभियान चलाती है और सड़कों की सफाई में कोई कमी नहीं रखी जाती, लेकिन पोलन के कारण अगले ही दिन फिर वही स्थिति बन जाती है. हम नागरिकों से अपील करते हैं कि वे अनावश्यक रूप से बाहर जाने से बचें, खासकर सुबह और शाम के समय जब हवा में परागकण अधिक होते हैं. साथ ही, मास्क का उपयोग करें और यदि लक्षण बढ़ें तो डॉक्टर से परामर्श लें.”

शिमला में AQI बेहतर
शिमला में AQI बेहतर (ETV Bharat)

पोलन कैसे फैलता है?

प्रो. पंकज गुप्ता बताते है कि देवदार और पाइन जैसे पेड़ के नर शंकु (Male Cones) से निकलने वाला पोलन हवा में उड़ता है और मादा शंकु (Female Cones) तक पहुंचता है, जहां फर्टिलाइजेशन (Fertilization) की प्रक्रिया होती है. इस पूरी प्रक्रिया को विंड पॉलिनेशन (Anemophily) कहा जाता है. हवा तेज हो तो पोलन कई किलोमीटर तक फैल सकता है. हालांकि, देवदार जैसे पेड़ में मुख्य रूप से हवा ही माध्यम होती है. यह एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन मनुष्यों के लिए यही प्राकृतिक प्रक्रिया एलर्जी का कारण बन जाती है.

कब बढ़ता है पोलन?

शिमला जैसे ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मानसून के बाद जब वातावरण सूखने लगता है, तो देवदार और पाइन के पेड़ों में पोलिनेशन सीजन शुरू होता है. यह सितंबर से दिसंबर के बीच अधिक होता है.

डॉ. कपिल शर्मा ने एलर्जी से बचाव के उपाय के लिए कुछ सुझाव दिए हैं.

पोलन से बचने के उपाय
पोलन से बचने के उपाय (ETV Bharat)

पोलन जरूरी भी है?

भले ही पोलन एलर्जी का कारण बनता है, लेकिन यह पर्यावरणीय संतुलन के लिए अत्यंत आवश्यक है. डॉ. सुनील जसवाल बताते हैं, “पोलन प्रकृति का जीवन चक्र बनाए रखता है. यह पेड़ों के प्रजनन और बीज बनने की प्रक्रिया का अभिन्न हिस्सा है. बिना पोलन के पेड़ न तो नई पीढ़ी पैदा कर सकते हैं, न ही जंगल का विस्तार संभव है. इसलिए पोलन को “हानिकारक” कहना गलत होगा. यह केवल उन लोगों के लिए समस्या बनता है, जिन्हें इसके प्रति संवेदनशीलता होती है” .

शिमला की हवा भले ही दिल्ली से कई गुना स्वच्छ हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि यह पूरी तरह ‘सेफ’ है. प्राकृतिक प्रक्रियाएं भी कभी-कभी स्वास्थ्य के लिए चुनौती बन सकती हैं. देवदार के पेड़ों से निकलने वाला पोलन इसका ताजा उदाहरण है. यह मौसम बीतने के साथ समाप्त हो जाएगा, लेकिन तब तक सतर्क रहना जरूरी है. विशेषज्ञों की सलाह पर मास्क पहनना, एलर्जी से पीड़ित लोगों का विशेष ध्यान रखना और मौसम में बदलाव के प्रति सजग रहना ही समाधान है.

