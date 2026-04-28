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हिमाचल में पंचायत समिति और जिला परिषद निर्विरोध क्यों नहीं? ये है पर्दे के पीछे की बड़ी वजह

गांवों ने भी इस पहल को खुले दिल से स्वीकार किया और कई स्थानों पर बिना किसी चुनावी संघर्ष के सर्वसम्मति से प्रतिनिधियों का चयन होने लगा. इस नीति का असर रहा कि वर्ष 2000 से लेकर वर्ष 2020 तक पंचायतीराज संस्थाओं के चुनावों के दौरान प्रदेश की 735 पंचायतें निर्विरोध चुनी गईं. इन पंचायतों को सरकार की ओर से प्रोत्साहन राशि के रूप में कुल 638.70 करोड़ की धन वर्षा की गई, जो इन पंचायतों को आपसी सहमति से चुने जाने का सम्मान था. हालांकि इस दौरान ऊपर के स्तर पर एक भी पंचायत समिति और जिला परिषद निर्विरोध नहीं चुनी गई.

हिमाचल प्रदेश पंचायतीराज अधिनियम 1994 लागू होने के बाद से प्रदेश में पंचायत चुनावों के कुल छह चरण संपन्न हो चुके हैं, जिनमें गांव की सरकार चुनने का उत्साह हर बार देखने को मिला. लेकिन इन चुनावों के बीच में सामाजिक ताने बाने को भी नई मजबूती देने की पहल देखी गई. जिसमें वर्ष 1995 में पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के नेतृत्व में बनी कांग्रेस सरकार ने पंचायत चुनावों में आपसी भाईचारे, सामाजिक सौहार्द और अनावश्यक चुनावी कटुता को रोकने को पहली बार निर्विरोध चुनाव जीतने वाली पंचायतों के लिए प्रोत्साहन राशि की घोषणा की थी.

इस दौरान प्रदेश में कुल 735 पंचायतें निर्विरोध चुनी गईं और सरकारी प्रोत्साहन का पूरा लाभ भी उठाया. यह आंकड़ा बताता हैं कि जमीनी स्तर पर भाईचारा और सामाजिक समझदारी की परंपरा अभी भी जीवित है, जिसे और आगे बढ़ाने की जरूरत है. वहीं, पिछले आंकड़ों को देखते हुए अब सवाल यह है कि क्या करोड़ों की यह नई प्रोत्साहन राशि पंचायत समिति और जिला परिषद स्तर पर भी निर्विरोध चुनाव का रास्ता खोल पाएगी? या फिर यह योजना केवल पंचायतों तक ही सीमित रह जाएगी?

हालांकि, सरकार की कई गुणा प्रोत्साहन राशि बढ़ाने की पहल जितनी महत्वाकांक्षी है, उतने ही दिलचस्प इसके पुराने आंकड़े भी हैं. पंचायतीराज संस्थाओं के पिछले पांच चुनावों वर्ष 2000 से लेकर 2020 तक के नतीजों पर नजर डालें तो तस्वीर चौंकाने वाली है. इस पूरे दौर में प्रदेश में एक भी पंचायत समिति और जिला परिषद निर्विरोध नहीं चुनी गई. यानी गांव स्तर से ऊपर की राजनीति में सहमति की राह अब तक बंद ही रही. वहीं, दूसरी ओर ग्राम पंचायतों के स्तर पर लोगों ने कई बार आपसी सहमति की मिसाल पेश की है.

पंचायतीराज विभाग ने पंचायत से लेकर जिला परिषद तक निर्विरोध चुने जाने पर मिलने वाली प्रोत्साहन राशि में कई गुना बढ़ोतरी कर दी है. अतिरिक्त निदेशक पंचायतीराज विभाग की ओर से 21 अप्रैल 2026 को जारी अधिसूचना के मुताबिक यदि कोई ग्राम पंचायत निर्विरोध चुनी जाती है तो उसे 25 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि मिलेगी. पंचायत समिति के निर्विरोध चुने जाने पर यह राशि 50 लाख रुपए होगी, वहीं जिला परिषद के लिए यह इनाम सीधे 1 करोड़ रुपए तक पहुंचा दिया गया है. यह राशि न केवल आर्थिक मदद होगी, बल्कि उन क्षेत्रों के लिए सम्मान का प्रतीक भी बनेगी, जहां लोकतंत्र टकराव नहीं, सहमति से आगे बढ़ेगा.

शिमला: हिमाचल में पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव अक्सर गांवों की राजनीति को रिश्तों की कसौटी पर ला खड़ा करते हैं. चुनावी सरगर्मियों के बीच जहां कई बार आपसी खींचतान, गुटबाजी और सामाजिक दूरियां बढ़ जाती हैं. वहीं, अब प्रदेश सरकार ने इस तस्वीर को बदलने की दिशा में बड़ा दांव चला है, जिसमें पंचायत चुनावों को केवल सत्ता का संघर्ष नहीं, बल्कि सामाजिक सौहार्द और भाईचारे का उत्सव बनाने के उद्देश्य से सरकार ने निर्विरोध चुनाव पर प्रोत्साहन राशि को बढ़ाया है.

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. अश्वनी शर्मा का कहना है, "पंचायत की तुलना में अधिक राजनीतिक, प्रतिस्पर्धी और बड़े क्षेत्र का होता है. इसलिए जिला परिषद और पंचायत समिति निर्विरोध (बिना मतदान) चुनना काफी चुनौतीपूर्ण होता है. ग्राम पंचायत में एक ही गांव या छोटा क्षेत्र होता है, इसलिए आपसी बहुत सी पंचायतों में लोगों के बीच आपसी सहमति बन सकती है. लेकिन पंचायत समिति और जिला परिषद कई गांव और बड़े वार्ड शामिल होते हैं, इसलिए सभी लोगों के बीच में आपसी सहमति बनाना कठिन होता है. वहीं, जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनावों में अक्सर राजनीतिक दल भी सक्रिय रहते हैं. हर दल अपना उम्मीदवार जिताना चाहता है, इसलिए मुकाबला होता है और निर्विरोध चुनाव मुश्किल हो जाता है."

डॉ. अश्वनी शर्मा का कहना है कि, जिला परिषद सदस्य या पंचायत समिति सदस्य बनने से राजनीतिक पहचान बढ़ती है. इसके अलावा इसने बड़े क्षेत्र में अलग-अलग जाति, वर्ग और समूह होते हैं. हर समूह अपना प्रतिनिधि चाहता है, इसलिए एक ही उम्मीदवार पर सहमति नहीं बनती. इसलिए जिला परिषद और पंचायत समिति में निर्विरोध चुनाव संभव तो है, लेकिन व्यवहार में कम देखने को मिलता है.

हिमाचल में कब कितनी पंचायतें चुनी गई निर्विरोध?

हिमाचल प्रदेश में पंचायतों को निर्विरोध चुनने की परंपरा नई नहीं है, बल्कि इसकी शुरुआत वर्ष 1995 में पहली बार तीन स्तरीय पंचायतीराज व्यवस्था के चुनावों के दौरान हुई थी. हालांकि उस समय पहले चुनाव में निर्विरोध चुनी गई पंचायतों का आधिकारिक आंकड़ा उपलब्ध नहीं है, लेकिन इसके बाद हर चुनाव में यह परंपरा मजबूत होती गई और सरकार ने निर्विरोध चुनी जाने वाली पंचायतों को प्रोत्साहन राशि देकर इसे बढ़ावा देने का प्रयास किया.

हिमाचल में कब कितनी पंचायतें चुनी गई निर्विरोध? (ETVGFX)

वर्ष 2002 के पंचायत चुनावों में 107 पंचायतें निर्विरोध चुनी गईं, जिनके लिए सरकार ने 1.07 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि जारी की गई. वर्ष 2005 में यह संख्या बढ़कर 300 पहुंच गई और इन पंचायतों को 300 करोड़ रुपए की सम्मान राशि बांटी गई. वर्ष 2010 में 106 पंचायतों के निर्विरोध चुने जाने पर 106 करोड़ रुपए की धनवर्षा हुई. इसके बाद वर्ष 2015 में 120 पंचायतें निर्विरोध चुनी गईं, जिन्हें 120 करोड़ रुपए दिए गए. वहीं, वर्ष 2020 के पंचायत चुनावों में 102 पंचायतों के निर्विरोध चुने जाने पर सरकार ने 102 करोड़ रुपए जारी किए. इससे स्पष्ट है कि प्रदेश में निर्विरोध पंचायतों को बढ़ावा देने की नीति लगातार जारी रही है, ताकि गांवों में आपसी सौहार्द, सहमति और लोकतांत्रिक सहभागिता को मजबूती मिल सके.

20 हजार से बढ़कर अब 25 लाख का सम्मान

हिमाचल प्रदेश में पंचायत लोकतंत्र को मजबूत करने और चुनावी सौहार्द को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई निर्विरोध निर्वाचन प्रोत्साहन योजना अब नए शिखर पर पहुंच गई है. करीब तीन दशक पहले वर्ष 1995 में जिस पहल की शुरुआत महज कुछ हजार और लाखों की सम्मान राशि से हुई थी, वह अब करोड़ों तक जा पहुंची है. सरकार ने वर्ष 1995 में जब पहली बार पंचायत से लेकर जिला परिषद तक निर्विरोध चुने जाने पर सम्मान राशि देने की पहल की गई थी, तब ग्राम पंचायत को निर्विरोध चुने जाने पर 20 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाती थी.

वहीं, पंचायत समिति के लिए यह राशि 5 लाख और जिला परिषद के लिए 15 लाख रुपए निर्धारित की गई थी. इसके बाद वर्ष 2000 के पंचायत चुनावों में सरकार ने ग्राम पंचायतों के लिए प्रोत्साहन राशि बढ़ाकर एक लाख रुपए कर दी. इसके बाद वर्ष 2005 में सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए निर्विरोध चुनी जाने वाली पंचायतों की प्रोत्साहन राशि को सीधे 10 लाख रुपए तक पहुंचा दिया. यह बढ़ोतरी इतनी बड़ी थी कि पंचायत चुनावों में निर्विरोध चयन को लेकर पूरे प्रदेश में नई सोच विकसित हुई.

हालांकि वर्ष 2015 और 2020 के पंचायत चुनावों में ग्राम पंचायतों को पहले की तरह ही 10 लाख रुपए की सम्मान राशि मिलती रही और पंचायत समिति और जिला परिषद के लिए भी पुरानी राशि में कोई बदलाव नहीं किया गया. लंबे समय तक पंचायत समिति के लिए 5 लाख और जिला परिषद के लिए 15 लाख रुपए ही तय रहे. वहीं, इस बार निर्विरोध जिला परिषद चुने जाने पर सम्मान राशि को 15 लाख से बढ़ाकर सीधे 1 करोड़ रुपए कर दिया गया है. इसी तरह पंचायत समिति के लिए 5 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि तय की गई है. वहीं, ग्राम पंचायत को निर्विरोध चुने जाने पर अब 10 लाख की बजाय 25 लाख रुपए मिलेंगे. सरकार के इस फैसले को ग्रामीण विकास, सहमति आधारित लोकतंत्र और सामाजिक एकजुटता को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है.

1995 शुरू हुई थी प्रोत्साहन राशि: केवल शर्मा

पंचायती राज विभाग के अतिरिक्त निदेशक केवल शर्मा का कहना है, "हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 लागू होने के बाद पहली बार वर्ष 1995 में निर्विरोध निर्वाचन को बढ़ावा देने के लिए यह प्रोत्साहन राशि शुरू की गई थी. निर्विरोध चुनी जाने वाली ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों को अब पहले से अधिक प्रोत्साहन राशि मिलेगी."

ये मानी जाएगी निर्विरोध जिला परिषद पंचायत समिति और पंचायत

प्रदेश सरकार ने जिला के तहत जिला परिषद के सभी सदस्यों सहित चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के निर्विरोध चुने जाने पर ही एक करोड़ रुपए का प्रोत्साहन मिलेगा, जो पहले महज 15 लाख था, यानी सीधे 85 लाख की बढ़ोतरी हुई है. इसी तरह से पंचायत समिति के विकासखंड के तहत सभी पंचायत समिति सदस्यों सहित चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के निर्विरोध चुने जाने पर ही 50 लाख की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, जो पहले 5 लाख रुपए थी. निर्विरोध पंचायत समिति चुने जाने पर प्रोत्साहन राशि में 45 लाख की बढ़ोतरी हुई है. वहीं, पंचायत स्तर पर प्रधान, उपप्रधान और सभी वार्ड सदस्यों के निर्विरोध चुने जाने पर अब 25 लाख रुपए का इनाम मिलेगा. पहले यही ईनाम राशि 10 लाख रुपए थी. इसी तरह से निर्विरोध पंचायत चुने जाने पर अब 15 लाख की अधिक ईनाम राशि मिलेगी.

निर्विरोध जिल परिषद, पंचायत समिति और पंचायत (ETVGFX)

क्या है सर्वसम्मति से चुनाव?

सामान्य चुनावों में जहां उम्मीदवारों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिलता है, वहीं कुछ जगहों पर लोकतंत्र की एक अलग ही तस्वीर उभरती है. जहां न कोई प्रचार का शोर, ना वोटिंग के लिए भागदौड़ होती है. यहां फैसले मतपेटी से नहीं, बल्कि आपसी सहमति और विश्वास से होते हैं. गांव की चौपाल से लेकर पंचायत भवन तक, जब लोग मिल-बैठकर यह तय कर लेते हैं कि वार्ड सदस्य सहित उपप्रधान और प्रधान की किसे जिम्मेदारी सौंपी जाए तो चुनाव अपने आप “निर्विरोध” बन जाता है. इसे ही सर्वसम्मति से चुनाव कहा जाता है. जहां किसी पद के लिए कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं होता और सभी उम्मीदवार पहले से ही सहमति के आधार पर तय कर लिए जाते हैं. इस प्रक्रिया में न तो मतदान की आवश्यकता पड़ती है और न ही किसी तरह का चुनावी संघर्ष होता है. गांव के लोग आपसी समझदारी और सामाजिक संतुलन के आधार पर नेतृत्व चुनते हैं. इस तरह के आपसी सहमति से लिए हुए फैसले से एकता और सामंजस्य की मिसाल भी कायम होती है.

पंचायतों की शक्तियां

ग्राम पंचायत ग्रामीण क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्था है. पंचायत का मुख्य उद्देश्य गांव का विकास, स्वच्छ प्रशासन और लोगों की समस्याओं का स्थानीय स्तर पर समाधान करना है. इसमें स्थानीय विकास कार्य जैसे गांव में सड़क, नाली, पानी, सफाई आदि की व्यवस्था करना. इसके अलावा पंचायतों के पास घर, दुकान, बाजार, मेलों आदि पर स्थानीय कर लगाना और वसूलने की शक्तियां है. इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा शौचालय योजना, पेंशन योजना आदि को लागू करना. वहीं गांव में जन्म, मृत्यु और विवाह का रिकॉर्ड रखना. इसी तरह से तालाब, कुएं, स्कूल भवन, पंचायत भवन, चरागाह आदि की देखरेख करना. वहीं सामाजिक न्याय के तहत गरीब, कमजोर वर्ग, महिलाओं और बच्चों के हितों की रक्षा करना. स्वास्थ्य और शिक्षा में प्राथमिक स्वास्थ्य, टीकाकरण, आंगनवाड़ी, प्राथमिक विद्यालयों की निगरानी. वहीं ग्राम सभा के निर्णय लागू करना है.

पंचायतों की शक्तियां (ETVGFX)

पंचायत समिति के कार्य

ग्राम पंचायत, पंचायत समिति व जिला परिषद मिलकर पंचायती राज व्यवस्था बनाते हैं. जिसमें पंचायत समिति मध्य स्तर की संस्था है. इसमें ब्लॉक स्तर पर ग्राम पंचायतों का समन्वय और नियंत्रण रखना, क्षेत्र की विभिन्न ग्राम पंचायतों के कार्यों की निगरानी करना और उनके बीच समन्वय स्थापित करना. इसी तरह से वित्तीय शक्तियों में केंद्रीय फाइनेंस कमीशन से आने बजट को शेयर और प्लान तैयार करना, सरकारी अनुदान प्राप्त करना, धन का वितरण करना और खर्च की देखरेख करना. इसके अलावा कृषि और सिंचाई विकास की देखरेख करना. कृषि सुधार, पशुपालन, लघु सिंचाई, जल संरक्षण आदि कार्यों को बढ़ावा देना. शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रमों की देखरख करना. गरीबी उन्मूलन और कल्याण योजनाएं, सरकारी योजनाओं जैसे रोजगार, आवास, महिला एवं बाल विकास योजनाओं का क्रियान्वयन. आपदा और राहत कार्य जैसे बाढ़, सूखा, महामारी आदि स्थितियों में राहत कार्यों का संचालन.

पंचायत समिति के कार्य (ETVGFX)

जिला परिषद की शक्तियां

जिला परिषद ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की सर्वोच्च इकाई होती है, जिसे पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत बनाया गया है. इसकी शक्तियां प्रशासनिक, वित्तीय और विकासात्मक कार्यों से जुड़ी होती हैं. इसमें प्रशासनिक शक्तियां जैसे जिले की सभी ग्राम पंचायतों और पंचायत समितियों के कार्यों की निगरानी करना, योजनाओं का समन्वय और क्रियान्वयन सुनिश्चित करना, सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों को गांव स्तर तक लागू करना, विकासात्मक शक्तियां जैसे कृषि, सिंचाई, पशुपालन, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि क्षेत्रों में योजनाएं बनाना और लागू करना. गरीबी उन्मूलन और रोजगार योजनाओं को लागू करना. वित्तीय शक्तियां जैसे बजट बनाना और धन का वितरण करना. योजना निर्माण और समन्वय के तहत जिले के लिए समग्र विकास योजना तैयार करना. विभिन्न विभागों के बीच तालमेल स्थापित करना,योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करना व निगरानी एवं नियंत्रण के तहत पंचायत समितियों और ग्राम पंचायतों के कार्यों की जांच करना. योजनाओं के सही क्रियान्वयन पर नजर रखना है.

जिला परिषद की शक्तियां (ETVGFX)

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