मां लक्ष्मी की सवारी उल्लू पर दीवाली में मंडराता है खतरा, क्या होता है इनके साथ?
सहारनपुर से रोशन लाल सैनी की रिपोर्ट...
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 8, 2026 at 8:25 AM IST|
Updated : November 8, 2026 at 8:40 AM IST
सहारनपुर : दीपावली पर्व आते ही उल्लुओं की जान पर आफत आ जाती है. आफत की वजह कोई बीमारी या प्राकृतिक बदलाव नहीं. बल्कि, इंसानी अंधविश्वास है. इसी अंधविश्वास के चलते कुछ लोग दिवाली पर तंत्र-मंत्र, साधना या सिद्धि पाने की लालच में इन उल्लुओं की बलि देते हैं. इससे उल्लुओं की मांग बढ़ जाती है और वन्यजीव तस्कर सक्रिय हो जाते हैं.
जिस उल्लू को धार्मिक मान्यताओं में मां लक्ष्मी का वाहन माना गया है, उसी पक्षी को कुछ अंधविश्वासी लोग अपनी कथित तांत्रिक इच्छाओं की पूर्ति का माध्यम बना रहे हैं. मान्यता के नाम पर फैले इस अंधविश्वास ने उल्लुओं को तस्करों के निशाने पर ला खड़ा किया है. दिवाली से कई सप्ताह पहले ही इनकी तलाश शुरू हो जाती है. जंगलों, खंडहरों और सुनसान स्थानों पर रहने वाले उल्लुओं को पकड़कर अवैध बाजार तक पहुंचाने की कोशिश की जाती है.
तांत्रिक क्रिया के लिए बलि : दिवाली की अमावस्या को लेकर कुछ लोगों में ऐसी मान्यताएं प्रचलित हैं कि इस रात उल्लू से जुड़ी कथित तांत्रिक क्रियाएं करने से धन-संपत्ति और विशेष शक्तियां हासिल हो सकती हैं. कहीं उल्लू की बलि देने से मां लक्ष्मी की कृपा मिलने का दावा किया जाता है, तो कहीं उसके शरीर के अंगों को धन प्राप्ति और शत्रुओं पर विजय से जोड़ दिया जाता है.
लाखों में होती है कीमत : उल्लू की आंखों में सम्मोहन और उसके पंजों में चमत्कारी शक्ति होने जैसी बातें भी प्रचारित की जाती हैं. हालांकि इन सभी दावों का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है. इसके बावजूद अंधविश्वास के कारोबार में शामिल लोग ऐसी धारणाओं का फायदा उठाकर लोगों को गुमराह करते हैं. कथित तांत्रिक अनुष्ठानों के नाम पर उल्लुओं की मांग की जाती है और इनकी खरीद-फरोख्त के लिए हजारों से लेकर लाखों रुपये तक की कीमत बताए जाने की बातें सामने आती हैं.
उल्लुओं को किया जाता है प्रताड़ित : वन अधिकारी विपुल सिंघल ने बताया कि दिवाली से करीब एक महीने पहले ही उल्लुओं को पकड़ने की गतिविधियां शुरू होने लगती हैं. काला जादू और तांत्रिक क्रियाओं के लिए उल्लू के इस्तेमाल किए जाने की आशंका रहती है. कुछ मामलों में उल्लुओं को अंधेरे कमरों में बंद रखने, भोजन-पानी से वंचित करने और प्रताड़ित करने जैसी अमानवीय गतिविधियों की जानकारी भी सामने आती रही है. हालांकि जनपद सहारनपुर में कई सालों से ऐसा मामला सामने नहीं आया है.
प्रकृति का संतुलन होता है प्रभावित : वन्यजीव संरक्षण से जुड़े लोगों के मुताबिक, उल्लुओं की तस्करी केवल एक पक्षी के शिकार का मामला नहीं है, बल्कि इससे प्रकृति का संतुलन भी प्रभावित होता है. उल्लू खेतों और जंगलों में चूहों तथा अन्य छोटे जीवों की संख्या नियंत्रित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. इनकी संख्या घटने से पारिस्थितिकी तंत्र पर भी असर पड़ सकता है. भारत में उल्लू की विभिन्न संरक्षित प्रजातियों को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत सुरक्षा प्राप्त है.
जेल और जुर्माने का प्रावधान : संरक्षित प्रजातियों का अवैध शिकार, कब्जा और व्यापार दंडनीय अपराध है. गंभीर मामलों में दोषियों को जेल और जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है. वन विभाग समय-समय पर तस्करी रोकने के लिए कार्रवाई भी करता है, लेकिन अंधविश्वास से पैदा होने वाली मांग इस अवैध कारोबार को बढ़ावा देती है. सवाल यह है कि मां लक्ष्मी की सवारी को ही संकट में क्यों डाल रहे हैं लोग? जिस त्योहार में सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना की जाती है, उसी त्योहार पर किसी बेजुबान जीव की जिंदगी छीनने की कल्पना भी कैसे की जा सकती है?
जरूरत इस बात की है कि धार्मिक आस्था और अंधविश्वास के बीच अंतर समझा जाए. उल्लू कोई चमत्कारिक वस्तु नहीं, बल्कि प्रकृति के संतुलन में अहम भूमिका निभाने वाला जीव है. दिवाली पर दीप जलाकर खुशियां मनाइए, लेकिन किसी बेजुबान की जिंदगी को अंधविश्वास की बलि मत चढ़ाइए.
दुनियाभर में संकटग्रस्त उल्लू की प्रजातियां भारत में
- दुनियाभर में उल्लू की करीब 250 प्रजातियां मौजूद हैं.
- 50 प्रजातियों को खतरे में माना गया है.
- भारत में करीब 35 प्रजातियां मौजूद हैं, जिसमें ज्यादा प्रजाति संकटग्रस्त सूची में शामिल हैं.
- सबसे ज्यादा अवैध व्यापार में उल्लुओं की 16 प्रजातियों को दर्ज किया गया है.
- इनमें से मुख्य रूप से ब्राउन हॉक उल्लू, कॉलर वाला उल्लू, चित्तीदार उल्लू, रॉक ईगल उल्लू, धब्बेदार कास्ट उल्लू, एशियाई बैरड़ उल्लू, बोर्न उल्लू शामिल हैं.
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