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मां लक्ष्मी की सवारी उल्लू पर दीवाली में मंडराता है खतरा, क्या होता है इनके साथ?

तंत्र-मंत्र से खतरे में उल्लू की जान. ( Photo Credit; ETV Bharat )

सहारनपुर : दीपावली पर्व आते ही उल्लुओं की जान पर आफत आ जाती है. आफत की वजह कोई बीमारी या प्राकृतिक बदलाव नहीं. बल्कि, इंसानी अंधविश्वास है. इसी अंधविश्वास के चलते कुछ लोग दिवाली पर तंत्र-मंत्र, साधना या सिद्धि पाने की लालच में इन उल्लुओं की बलि देते हैं. इससे उल्लुओं की मांग बढ़ जाती है और वन्यजीव तस्कर सक्रिय हो जाते हैं.

जिस उल्लू को धार्मिक मान्यताओं में मां लक्ष्मी का वाहन माना गया है, उसी पक्षी को कुछ अंधविश्वासी लोग अपनी कथित तांत्रिक इच्छाओं की पूर्ति का माध्यम बना रहे हैं. मान्यता के नाम पर फैले इस अंधविश्वास ने उल्लुओं को तस्करों के निशाने पर ला खड़ा किया है. दिवाली से कई सप्ताह पहले ही इनकी तलाश शुरू हो जाती है. जंगलों, खंडहरों और सुनसान स्थानों पर रहने वाले उल्लुओं को पकड़कर अवैध बाजार तक पहुंचाने की कोशिश की जाती है.

अंधविश्वास के चलते उल्लुओं पर खतरा. (Video Credit; ETV Bharat) तांत्रिक क्रिया के लिए बलि : दिवाली की अमावस्या को लेकर कुछ लोगों में ऐसी मान्यताएं प्रचलित हैं कि इस रात उल्लू से जुड़ी कथित तांत्रिक क्रियाएं करने से धन-संपत्ति और विशेष शक्तियां हासिल हो सकती हैं. कहीं उल्लू की बलि देने से मां लक्ष्मी की कृपा मिलने का दावा किया जाता है, तो कहीं उसके शरीर के अंगों को धन प्राप्ति और शत्रुओं पर विजय से जोड़ दिया जाता है. लाखों में होती है कीमत : उल्लू की आंखों में सम्मोहन और उसके पंजों में चमत्कारी शक्ति होने जैसी बातें भी प्रचारित की जाती हैं. हालांकि इन सभी दावों का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है. इसके बावजूद अंधविश्वास के कारोबार में शामिल लोग ऐसी धारणाओं का फायदा उठाकर लोगों को गुमराह करते हैं. कथित तांत्रिक अनुष्ठानों के नाम पर उल्लुओं की मांग की जाती है और इनकी खरीद-फरोख्त के लिए हजारों से लेकर लाखों रुपये तक की कीमत बताए जाने की बातें सामने आती हैं. उल्लू की बलि देने से मां लक्ष्मी की कृपा मिलने का दावा किया जाता है. (Photo Credit; ETV Bharat) उल्लुओं को किया जाता है प्रताड़ित : वन अधिकारी विपुल सिंघल ने बताया कि दिवाली से करीब एक महीने पहले ही उल्लुओं को पकड़ने की गतिविधियां शुरू होने लगती हैं. काला जादू और तांत्रिक क्रियाओं के लिए उल्लू के इस्तेमाल किए जाने की आशंका रहती है. कुछ मामलों में उल्लुओं को अंधेरे कमरों में बंद रखने, भोजन-पानी से वंचित करने और प्रताड़ित करने जैसी अमानवीय गतिविधियों की जानकारी भी सामने आती रही है. हालांकि जनपद सहारनपुर में कई सालों से ऐसा मामला सामने नहीं आया है.