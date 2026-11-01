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अफसरों के गले की फांस बना 1987 का भूमि अधिग्रहण, जानिए क्या है पूरा मामला?

मेरठ: शहर का कायाकल्प करने के लिए अपनी जमीनें देने वाले अन्नदाता आज खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं. मेरठ विकास प्राधिकरण यानी MDA और जिला प्रशासन की वादाखिलाफी के खिलाफ किसानों का गुस्सा अब सातवें आसमान पर पहुंच चुका है. तीन अलग अलग योजनाओं में जमीन देने वाले किसानों में मेरठ विकास प्राधिरकरण और प्रशासन की कार्यशैली की वजह से मेरठ में गुस्सा पनप रहा है. आलम यह है कि पहले जिस मेरठ विकास प्राधिकरण ने किसानों को यह भरोसा दिलाया था कि उन्हें बढ़ा हुआ मुआवजा दिया जाएगा. साथ ही विकास प्राधिकरण ने किसानों को प्लॉट भी देने का भरोसा दिया था, लेकिन 16 साल पहले लिए गए निर्णय को बैठक में पारित तो किया गया, लेकिन हुआ कुछ नहीं अब किसानों में नाराजगी भी है और अधिकारियों के गले के लिए फांस बना हुआ है.

गुस्से की वजह क्या है: मेरठ विकास प्राधिकरण की कार्यशैली से किसानों में गुस्सा पनपता जा रहा है. ये वह किसान हैं जिन्होंने सरकार की योजनाओं को पंख लगाने को सहभागी बनने की कोशिश की. किसानों ने सरकार के अफसरों पर भरोसा किया और उन्हें अपनी जमीन दी. 1987 में 615 एकड़ जमीन का गजट हुआ. किसानों ने भी जमीन यह सोचकर दे दी जिससे कि मेरठ का कायाकल्प हो सके. उस वक्त 5700 वर्ग गज कीमत रेट था, उसके बाद जब किसानों के साथ किये गए वायदे को नहीं निभाया तो 1994 में लोहिया नगर, गंगानगर और वेदव्यास पुरी के किसान एकजुट हुए थे और आंदोलन किया गया था, तब कुछ किसानों को 1994 मे प्लॉट दिये भी गए.

अतीत से वर्तमान तक का सफर (Photo Credit: ETV Bharat)

2015 से लगातार मांग करते आ रहे हैं कि उन्हें उनका हक मिलना चाहिए. अधिकारियों की तरफ से बैठकें भी हुईं. आश्वासन भी दिया गया कि कमेटी का भी गठन हुआ है, जल्द समाधान होगा. पूर्व में लगभग 3 करोड़ 70 लाख रुपये धनराशि के अलग-अलग योजनाओं गंगानगर योजना,वेदव्यास पुरी योजना और लोहिया नगर योजना से संबंधित छोटे किसानों को चेक भी दिये. उसके बाद फिर कोरोना कल का बहाना बताकर प्लॉट ही नहीं दिए गए, तब से उन प्लॉट का इंतजार किसान कर रहे हैं, साथ ही बढ़े हुए प्रतिकर (मुआवजे) का इंतजार भी कर रहे हैं.- सुरेश कुमार गुर्जर, किसान नेता

अपनी मांगों को लेकर आंदोलन करते किसान (Photo Credit: ETV Bharat)

किसानों का क्या कहना है: किसानों का कहना है कि जब उस वक्त 5700 रूपये प्रति वर्ग गज का रेट था तो उसी हिसाब से बढ़ा हुआ प्रतिकर (मुआवजा) भी मेरठ विकास प्राधिकरण दे. शहर के लोहिया नगर, गंगा नगर और वेदव्यासपुरी जैसी योजनाओं से जुड़े किसान अब अनदेखी से परेशान हैं. किसानों का कहना है कि अधिग्रहण कर लिया. तब किसानों ने भी यही सोचा था कि विकास आसपास में होगा तो उनके सपनों का घर बनाने का सपना पूरा हो सकेगा लेकिन हैरानी की बात ये है कि अधिकारी आते जाते रहे, किसानों के लिए उचित मुआवजे का भरोसा देते रहे. इतना ही नहीं उन्हें आवासीय योजनाओं में प्लॉट तक देने का भरोसा भी दिलाया.

अन्नदाता क्या चाहते हैं? (Photo Credit: ETV Bharat)

2015 में फिर आश्वासन दिया, लेकिन 11 साल हो गए. हर अधिकारी की चौखट पर भी गए, लेकिन किसानों को उनकी जमीन का बढ़ा हुआ प्रतिकर (मुआवजा) और प्लॉट कब मिलेंगे इसी को लेकर लंबे समय से मांग चली आ रही है.- गौरव गुर्जर, किसान संघर्ष समिति के नेता





किसानों ने दी बड़े आंदोलन की चेतावनी (Photo Credit: ETV Bharat)

कमेटी गठन से क्या हुआ?: किसानों में गुस्सा तो इस बात से है कि एक कमेठी का गठन भी हुआ था. जिसके द्वारा किसानों को बढ़े प्रतिकर (मुआवजा) समेत उन्हें प्लॉट भी आवंटित करने का भरोसा दिलाया गया था. लोहियानगर, वेदव्यासपुरी, गंगानगर के किसानों ने बार बार अधिकारियों से गुहार भी लगाई, लेकिन उनकी तकलीफ को कोई समझने को तैयार नहीं है. कमेटी में मंडलायुक्त से लेकर जिलाधिकारी मेरठ तक भी शामिल थे. जिसके तहत किसानों को प्लॉट दिए जाने थे. आज तक किसान मेरठ विकास प्राधिकरण के दफ्तर के चक्कर लगाकर आजिज आ चुके हैं, लेकिन उन्हें उनकी ही जमीन पर प्लॉट के लिए आंदोलन की राह पकड़नी पड़ रही है. तीनों योजनाओं में किसानों को प्लॉट मिलें इसके लिए किसान अब एकजुट हो गए हैं.



अब आर-पार के मूड में किसान (Photo Credit: ETV Bharat)

परिवार आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं, हक नहीं मिल रहा और ऐसे में आने वाले दिनों में अफसरों को दीपावली भी नहीं मनाने देंगे. किसान संगठनों से संपर्क करना शुरू कर दिया है और एक बड़े आंदोलन की तैयारी की जा रही है.- सुरेश कुमार गुर्जर, किसान नेता