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नोएडा में क्यों बढ़ रही हैं चलते वाहनों में आग की घटनाएं? शॉर्ट सर्किट या ओवरहीटिंग?

चलते वाहन में आग लगने का कारण ओवर हीटिंग, शार्ट सर्किट और खराब मेंटेनेंस आदि रहता है.

चलते वाहनों में आग की घटनाएं?
चलते वाहनों में आग की घटनाएं? (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 20, 2026 at 8:50 PM IST

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नई दिल्ली/नोएडा: नोएडा और आसपास के क्षेत्रों में चलती (फर्राटा भरती) गाड़ियों में अचानक आग लगने की घटनाएं हाल के दिनों में काफी बढ़ गई हैं. एक्सपर्ट के अनुसार हर वर्ष अप्रैल से जून तक तीन डिग्री तापमान चढ़ते ही सड़कों पर फर्राटा भर रहे वाहनों में कई कारणों से आग लगने की आशंका 10 प्रतिशत तक बढ़ जाती है.

चलते वाहन में आग लगने का कारण ओवर हीटिंग, शार्ट सर्किट और खराब मेंटेनेंस आदि रहता है. गौतमबुद्ध नगर जिले में जनवरी से मई तक 74 गाड़ियों में आग लगने की घटनाए हो चुकी हैं, जिनमे सबसे अधिक करीब 70 प्रतिशत कार, 20 प्रतिशत बाइक और 10 प्रतिशत कमर्शियल वाहनों में आग लगी है. फिलहाल अभी तक इन घटनाओं में राहत की बात यह रही है कि आग लगने की स्थिति में समय रहते चालक ने बाहर निकल कर जान बचा ली. इससे जनहानि नहीं हुई.

प्रदीप चौबे, सीएफओ, गौतमबुद्ध नगर (ETV Bharat)

नोएडा-ग्रेटर नोएडा की बात करें तो कई लाख की संख्या में चार पहिया वाहन हैं. आग लगने की स्थिति में वाहन में तो लाखों का नुकसान होता ही है, जान पर भी खतरा रहता है. ऐसी स्थिति सामने ना आए, इसके लिए वाहन मालिका और चालक सर्विसिंग और मेंटेनेंस में लापरवाही ना बरतें.

किन कारणों से लगती है चलते वाहनों में आग
किन कारणों से लगती है चलते वाहनों में आग (ETV Bharat)
गाड़ियों में आग की घटना से बचने बरतें यह सावधानी
गाड़ियों में आग की घटना से बचने बरतें यह सावधानी (ETV Bharat)

जानिए किन कारणों से लगती है चलते वाहनों में आग

शॉर्ट सर्किट: गर्मी में वायरिंग सूखकर चटक जाती है. अधिक एक्सेसरीज, म्यूजिक सिस्टम, एलईडी लगाने से लोड बढ़ता है. इससे स्पार्किंग होते ही पेट्रोल पाइप तक आग पहुंच जाती है.

ओवरहीटिंग: 45 डिग्री तापमान में इंजन, रेडिएटर गर्म होकर कूलेंट उबाल देता है. इससे बोनट से धुआं निकलता है और आग लग जाती है.

फ्यूल लीकेज: पुरानी गाड़ियों में पेट्रोल-डीजल की पाइप लीक होने से इंजन की गर्मी मिलते ही आग लग जाती है.

सीएनजी व एलपीजी किट में लीकेज: लोकल किट की समय पर जांच नहीं होना ब्लास्ट की वजह बनता है.

टक्कर के बाद: एक्सीडेंट में बोनट डैमेज होने की स्थिति में फ्यूल लाइन फटती है और स्पार्किंग होने से आग लग जाती.

सीएफओ बताते है कि गाड़ियों में आग की घटना से बचने बरतें यह सावधानी बरतनी चाहिये

समय से सर्विसिंग जरूरी- गर्मी शुरू होने से पहले वायरिंग, फ्यूल पाइप, कूलेंट, रेडिएटर चेक कराएं, लोकल एक्सेसरीज न लगवाएं.

छोटा फायर एक्सटिंग्विशर- वाहन में एक से दो किलो का एबीसी टाइप अग्निशमन यंत्र रखें, बोनट खुलते ही इस्तेमाल करें.

धुआं दिखे तो तत्काल रुकें- बोनट से धुआं या जलने की दुर्गंध आते ही गाड़ी साइड में रोक कर इंजन बंद कर बाहर निकलें.

बोनट सीधे न खोलें- आक्सीजन मिलते ही आग भड़कती है, आग लगते ही पहले 101 पर काल करें.

सीएनजी व एलपीजी की जांच: हर तीन साल में हाइड्रोटेस्ट और समय-समय पर लीकेज चेक कराते रहें.

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