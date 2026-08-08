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आखिर बारिश में क्यों गिर रहे चंडीगढ़ के दशकों पुराने पेड़? हरियाली पर मंडराया नया खतरा, जानें क्या बोले पर्यावरण एक्टिविस्ट

लगातार बारिश के कारण चंडीगढ़ के पुराने पेड़ गिरने लगें हैं. आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? जानने के लिए आगे पढ़ें...

Why Are Chandigarh Decades Old Trees Falling During Rain
बारिश में क्यों गिर रहे चंडीगढ़ के दशकों पुराने पेड़? (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 8, 2026 at 12:09 PM IST

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चंडीगढ़: सिटी ब्यूटीफुल की पहचान सिर्फ चौड़ी सड़कों से नहीं, बल्कि दशकों पुराने घने पेड़ों से भी है. लेकिन मंगलवार को हुई लगातार बारिश ने शहर की हरित विरासत को लेकर चिंता बढ़ा दी. करीब तीन से चार घंटे की बारिश के दौरान शहर के अलग-अलग हिस्सों में कम से कम तीन बड़े पेड़ अचानक सड़कों पर गिर गए. खास बात यह रही कि इस दौरान तेज आंधी या तूफान नहीं था.

बिना आंधी गिरे विशाल पेड़: बारिश के बीच कहीं पेड़ सड़क पर खड़ी गाड़ियों पर जा गिरा तो कहीं जड़ों समेत उखड़कर सड़क किनारे आ गया. इन घटनाओं में कोई बड़ा जनहानि हादसा नहीं हुआ, लेकिन कुछ वाहन पेड़ों के नीचे दबने से क्षतिग्रस्त हो गए. आमतौर पर शहर में बड़े पेड़ों के गिरने की घटनाएं तेज हवाओं या तूफान के दौरान सामने आती हैं. इस बार सिर्फ लगातार बारिश में पेड़ों के गिरने से पर्यावरण प्रेमियों की चिंता बढ़ गई है.

हरियाली पर मंडराया नया खतरा, जानें क्या बोले पर्यावरण एक्टिविस्ट (ETV Bharat)

मिट्टी नरम होने से कमजोर होती पकड़: पर्यावरण एक्टिविस्ट राहुल महाजन ने बताया कि, "लगातार बारिश के कारण मिट्टी नरम हो जाती है, जिससे पुराने पेड़ों की जड़ों की पकड़ कमजोर पड़ सकती है. लगातार बारिश के कारण मिट्टी नरम होने से कई पुराने पेड़ों की पकड़ कमजोर हो जाती है. इसके साथ ही पेड़ों की उम्र, जड़ों में सड़न और आसपास का निर्माण भी पेड़ गिरने की वजह बन सकता है."

पत्तों पर पानी भी बढ़ाता है वजन: राहुल महाजन ने आगे कहा कि, "बारिश के दौरान पेड़ों के पत्तों पर पानी जमा होने से शाखाओं पर अतिरिक्त भार पड़ सकता है. हल्की बारिश का पानी पेड़ों के पत्तों पर अटका रहता है, जिससे उनका वजन जरूरत से ज्यादा बढ़ जाता है. अगर जड़ें पहले से कमजोर हों तो पेड़ के गिरने का खतरा बढ़ जाता है."

कंक्रीट ने जड़ों की जगह घटाई: शहर में बढ़ते निर्माण और सीमेंट-कंक्रीट के कारण भी पुराने पेड़ों की जड़ों को पर्याप्त जगह और पानी नहीं मिल पाता. एक्टिविस्ट के मुताबिक पेड़ों के आसपास लगातार कंक्रीट बढ़ने से उनकी प्राकृतिक जड़ प्रणाली प्रभावित होती है. उम्रदराज पेड़ों में जड़ों की सड़न या अंदरूनी कमजोरी समय रहते सामने नहीं आने पर बारिश के दौरान खतरा और बढ़ सकता है.

वैज्ञानिक स्वास्थ्य परीक्षण पर सवाल: राहुल महाजन ने कहा कि, "पुराने पेड़ों का नियमित और वैज्ञानिक स्वास्थ्य परीक्षण बेहद जरूरी है. शहर के पुराने पेड़ों का वैज्ञानिक स्वास्थ्य परीक्षण नियमित रूप से नहीं हो रहा है. कमजोर पेड़ों की पहचान भी समय रहते पूरी तरह नहीं की जा रही. प्रशासन को पर्यावरण संरक्षण के नियमों पर गंभीरता से काम करना चाहिए."

प्रूनिंग को लेकर भी चिंता: महाजन ने पेड़ों की प्रूनिंग को लेकर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि, "जिस हिसाब से पेड़ों की प्रूनिंग की जा रही है, उस हिसाब से आने वाले दिनों में और भी पेड़ गिर सकते हैं. प्रूनिंग वैज्ञानिक तरीके से होनी चाहिए, ताकि पेड़ की संरचना और संतुलन प्रभावित न हो."

गिरा पेड़ फिर पा सकता है जीवन: राहुल महाजन ने दावा करते हुए कहा कि, "कुछ गिरे हुए पेड़ों को दोबारा जीवन दिया जा सकता है. इस तरह के पेड़ों को दोबारा भी जीवन दिया जा सकता है, लेकिन प्रशासन की ओर से कुछ पेड़ों को ऐसे ही छोड़ दिया गया. सेक्टर-10 में हाल ही में एक व्यक्ति ने गिरे हुए पेड़ को दोबारा खड़ा किया है. करीब 15 दिन बाद भी वह पेड़ स्वस्थ स्थिति में खड़ा है."

पेड़ सिर्फ खूबसूरती नहीं, सुरक्षा कवच: पर्यावरण एक्टिविस्ट के अनुसार चंडीगढ़ के पुराने पेड़ शहर की पहचान के साथ-साथ पर्यावरणीय संतुलन के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण हैं. ये पेड़ तापमान नियंत्रित रखने, प्रदूषण कम करने और जैव विविधता बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं. ऐसे में लगातार पुराने पेड़ों का गिरना महज दुर्घटना नहीं, बल्कि शहर की हरित विरासत के लिए चेतावनी माना जा सकता है.

निगम की नजर, समय-समय पर हटाए जाते पेड़: वहीं, नगर निगम की अधिकारी ने बताया कि, "फील्ड वर्करों की ओर से ऐसे पेड़ों पर लगातार नजर रखी जा रही है. हमारे फील्ड वर्कर लगातार इस तरह के पेड़ों पर नजर बनाए हुए हैं. समय-समय पर इन्हें हटाया भी गया है. प्रशासन की ओर से अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि बारिश के बाद पुराने और विशाल पेड़ों का व्यापक सर्वे कराया जाता है या नहीं."

सर्वे हुआ तो टल सकता है बड़ा खतरा: बारिश में बिना तेज हवा के पेड़ों के गिरने की घटनाओं ने शहर के पुराने पेड़ों की स्थिति पर सवाल खड़े कर दिए हैं. जरूरत इस बात की है कि कमजोर, बीमार और जड़ों से प्रभावित पेड़ों की समय रहते पहचान की जाए. इससे न सिर्फ चंडीगढ़ की हरित विरासत बचाई जा सकेगी, बल्कि भविष्य में पेड़ गिरने से होने वाले बड़े हादसों का खतरा भी कम किया जा सकता है.

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