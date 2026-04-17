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यूपी की सबसे बड़ी गन्ना बेल्ट के 35 हजार किसान परेशान, चीनी मिल ने क्यों बढ़ाई टेंशन?, जानिए

मेरठ: यूपी की सबसे बड़ी गन्ना बेल्ट (मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, शामली और बिजनौर) के किसान आजकल बेहद परेशान है. उनकी परेशानी की वजह चीनी मिलें हैं. जैसे-जैसे चीनी मिलों में पेराई सत्र समापन की ओर बढ़ रहा है, वैसे-वैसे किसानों की टेंशन बढ़ रही है. आखिर किसान क्यों परेशान हैं चलिए आगे जानते हैं.



मेरठ के किसान क्यों परेशान: दरअसल, चीनी मिलों में गन्ने का पेराई सत्र समापन की ओर है. अभी तक गन्ना किसानों को पूरा भुगतान नहीं हुआ है. मेरठ में लगभग 1.52 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि पर गन्ने की खेती होती है. मेरठ में दो लाख से ज्यादा गन्ना किसान हैं. जिले में कुल छह चीनी मिलें हैं. इनमें किनोनी, दौराला, सकोती, मोहिउद्दीनपुर, नंगलामल और मवाना शुगर मिल शामिल है. इन चीनी मिलों को गन्ना सप्लाई करने वाले किसान आजकल समस्या का सामना कर रहे हैं. भारतीय किसान यूनियन की मानें तो किनोनी शुगर मिल पर आज की तारीख में किसानों का लगभग 350 करोड़ रुपये गन्ना भुगतान बकाया है. ये पैसा 35 हजार से ज्यादा गन्ना किसानों का है. इस वजह से 35 हजार से ज्यादा किसान अपने भुगतान को लेकर परेशान हैं.



किसान नेता क्या बोले: भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष अनुराग चौधरी ने बताया कि किसानों का दर्द कोई समझने वाला नहीं है. उन्होंने कहा कि बीते कई वर्ष से जिले में ये शुगर मिल परेशान करती आ रही है. किसान इस मिल को गन्ना भी नहीं देना चाहते हैं. उन्होंने कहा कि किसान दिवस में भी किसानों के गन्ना भुगतान को लेकर अफसरों से पेमेंट शीघ्र से शीघ्र कराने की मांग उठा चुके हैं. उन्होंने कहा जल्द भुगतान नहीं हुआ तो किसानों को आंदोलन करना पड़ेगा. वहीं, किसान नेता राजकुमार करनावल कहते हैं कि किसानों को अपने ही पैसे के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है. किंनौनी मिल की लापरवाही का खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है. उन्होंने बताया कि किसानों की सुध अधिकारी भी नहीं ले रहे. ऐसे में किसानों के पास एक ही चारा है कि वे आंदोलन करें.



ये मिलें भुगतान में ठीक: उनकी मानें तो ऐसा भी नहीं है कि सभी मिलें किसानों को परेशान कर रही हैं. जिले की मवाना, नंगलामल और दौराला शुगर मिल शत प्रतिशत भुगतान करती आ रही हैं.

अफसर क्या बोले: जिला गन्ना अधिकारी ब्रजकिशोर पटेल ने बताया कि किनोनी मिल को बकाया भुगतान कराने को नोटिस दे दिया गया है. उन्होंने बताया कि सकोती शुगर मिल भी 97 प्रतिशत गन्ना किसानों का भुगतान अब तक कर चुकी है. मोहिउद्दीनपुर मिल भी लगभग 90 प्रतिशत भुगतान कर चुकी है. उन्होंने बताया कि ये बात सही है कि किनोनी शुगर मिल अभी तक सिर्फ 38 प्रतिशत के आसपास ही भुगतान कर पाई है.