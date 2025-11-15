ETV Bharat / state

यूपी के 1586 थानों के CCTV क्यों किए जा रहे अपडेट?, जानिए वजह

प्रयागराज: यूपी के 1586 थानों के CCTV अपडेट किए जा रहे हैं. इसके लिए सरकार ने 32.03 करोड़ रुपये का बजट जारी किया है. इसके पीछे आखिर वजह है क्या है चलिए आगे जानते हैं.





42 थानेदारों को दिए गए आदेश: दरअसल यूपी पुलिस मुख्यालय से प्रयागराज जिले के 42 थानों से CCTV से जुड़े पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर की रिपोर्ट मांगी गई है. थानाध्यक्षों को निर्देश दिया गया है कि उनके थानों में कितने कैमरे लगे हैं, उनकी लोकेशन क्या है, बैकअप क्षमता कितनी है और किन जगहों पर अतिरिक्त कैमरों की जरूरत है इसका विवरण तुरंत भेजें. साथ ही हर सुझाव का उचित औचित्य भी बताना होगा.

यह है वजह: यह कदम सुप्रीम कोर्ट के साल 2020 के अहम फैसले परमवीर सैनी बनाम बलजीत सिंह सैनी केस के बाद उठाया गया है. कोर्ट ने सभी थानों और जांच एजेंसी कार्यालयों में फंक्शनल CCTV लगाने और रिकॉर्डिंग कम से कम एक साल तक सुरक्षित रखने के आदेश दिए थे.



सरकार ने कितना बजट पास किया: सरकार ने CCTV अपग्रेडेशन के लिए 32.03 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया है. योजना के अनुसार थानों के प्रवेश-द्वार, निकास, लॉकअप, गलियारे और रिसेप्शन जैसी संवेदनशील जगहों पर कैमरे लगाए जाएंगे. सभी कैमरे, NVR, हार्ड डिस्क और बैटरी बैकअप को मॉडर्न तकनीक से अपग्रेड किया जाएगा, ताकि 24×7 निगरानी और एक साल का डेटा स्टोरेज सुनिश्चित हो सके.

