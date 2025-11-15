यूपी के 1586 थानों के CCTV क्यों किए जा रहे अपडेट?, जानिए वजह
आखिर योगी सरकार ने 32.03 करोड़ रुपये का बजट क्यों किया स्वीकृत, जानिए पूरी वजह.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 15, 2025 at 1:14 PM IST
प्रयागराज: यूपी के 1586 थानों के CCTV अपडेट किए जा रहे हैं. इसके लिए सरकार ने 32.03 करोड़ रुपये का बजट जारी किया है. इसके पीछे आखिर वजह है क्या है चलिए आगे जानते हैं.
42 थानेदारों को दिए गए आदेश: दरअसल यूपी पुलिस मुख्यालय से प्रयागराज जिले के 42 थानों से CCTV से जुड़े पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर की रिपोर्ट मांगी गई है. थानाध्यक्षों को निर्देश दिया गया है कि उनके थानों में कितने कैमरे लगे हैं, उनकी लोकेशन क्या है, बैकअप क्षमता कितनी है और किन जगहों पर अतिरिक्त कैमरों की जरूरत है इसका विवरण तुरंत भेजें. साथ ही हर सुझाव का उचित औचित्य भी बताना होगा.
यह है वजह: यह कदम सुप्रीम कोर्ट के साल 2020 के अहम फैसले परमवीर सैनी बनाम बलजीत सिंह सैनी केस के बाद उठाया गया है. कोर्ट ने सभी थानों और जांच एजेंसी कार्यालयों में फंक्शनल CCTV लगाने और रिकॉर्डिंग कम से कम एक साल तक सुरक्षित रखने के आदेश दिए थे.
सरकार ने कितना बजट पास किया: सरकार ने CCTV अपग्रेडेशन के लिए 32.03 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया है. योजना के अनुसार थानों के प्रवेश-द्वार, निकास, लॉकअप, गलियारे और रिसेप्शन जैसी संवेदनशील जगहों पर कैमरे लगाए जाएंगे. सभी कैमरे, NVR, हार्ड डिस्क और बैटरी बैकअप को मॉडर्न तकनीक से अपग्रेड किया जाएगा, ताकि 24×7 निगरानी और एक साल का डेटा स्टोरेज सुनिश्चित हो सके.
सबकी जिम्मेदारी तय: शासनादेश में SHO, नोडल अफसर और CCTV मॉनिटरिंग स्टाफ की जिम्मेदारियां तय कर दी गई हैं. हर दिन कैमरा चेकिंग, पिछले रात की फुटेज की समीक्षा, किसी भी खराबी की तत्काल रिपोर्टिंग और रजिस्टर में प्रविष्टि अनिवार्य है. SHO को रोज सुबह व्यक्तिगत रूप से फुटेज की जांच करनी होगी. किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ या तकनीकी लापरवाही पर SHO और नोडल अधिकारी दोनों जिम्मेदार होंगे.
पुलिस अधिकारी क्या बोले: ACP पुलिस लाइंस राजकुमार मीणा का कहना हा कि जिले के सभी थानों में CCTV पहले से लगे हैं. अब उनकी अपग्रेडेशन रिपोर्ट मांगी गई है. जहां जरूरत होगी, वहां नए कैमरे लगाए जाएंगे. साथ ही फुटेज का एक साल का बैकअप सुनिश्चित किया जाएगा. अधिकारियों का मानना है कि यह कदम पुलिस थानों में भरोसा बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाएगा. अक्सर लोगों को थाने जाने पर गलत व्यवहार का डर रहता है, लेकिन यह हाईटेक व्यवस्था उस भय को खत्म करने में मदद करेगी.
