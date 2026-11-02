कानपुर: 'मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं ऐसा क्यों हूं'... पर शान ने आईआईटियंस को झुमाया
आईआईटी के सबसे बड़े तकनीकी व सांस्कृतिक उत्सव अंतराग्नि का शानदार व जोरदार समापन
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 2, 2026 at 11:15 AM IST|
Updated : November 2, 2026 at 11:32 AM IST
कानपुर: IIT में रविवार की शाम सुरों का तराना लेकर आई. सांस्कृतिक उत्सव अंतराग्नि के समापन पर बॉलीवुड गायक शान ने एक से बढ़कर गाने गाए. प्रो नाइट ग्राउंड पर आयोजित इस कार्यक्रम में आईआईटियंस फिल्मी गानों पर झुमते रहे.
सांस्कृतिक उत्सव का चौथा और आखिरी दिन था. आईआईटियंस को बॉलीवुड गायक शान की प्रस्तुति का बेसब्री से इंतजार था. आखिर वह लम्हा भी आया, जब शान मंच पर पहुंचे. जोरदार तालियों के साथ आईआईटियंस ने शान का स्वागत किया. इसके बाद शान ने फिल्मी गानों की झड़ी लगा दी. सबसे पहले 'वेलकम, वेलकम' फिर 'मैं ऐसा क्यूं हूं...' से समां बांध दिया. 'चांद सिफारिश' और ''इन नैनों से चैन' सहित कई गानों की एक के बाद एक प्रस्तुति ने कार्यक्रम में रंग बिखेर दिए.
इस अवसर पर शान ने आईआईटियंस को संबोधित भी किया. कहा, उन्हें कानपुर आना बहुत अच्छा लगता है. वह समय-समय पर कानपुर आते रहते हैं.
चार दिवसीय उत्सव के दौरान 20 से अधिक प्रतियोगिताओं में दिखाया हुनर: आईआईटी कानपुर के अंतराग्नि में चार दिनों तक देशभर से आए 2500 से अधिक छात्र-छात्राओं ने 20 से अधिक प्रतियोगिताओं में अपना हुनर दिखाया.
छात्रों ने अंतिम दिन जहां आईआईटी कैंपस के अलग-अलग विभागों में पहुंच कर एक दूसरे के साथ इस यादगार पल को हमेशा के लिए सेल्फी के तौर पर अपने स्मार्टफोन में कैद किया.
वहीं, चारों दिन पढ़ाई का तनाव भूलकर आईआईटियंस व अन्य छात्र-छात्राएं बेहद उत्साहित दिखे. आईआईटी कानपुर के निदेशक प्रो.मणींद्र अग्रवाल ने आयोजन की शानदार सफलता पर सभी छात्रों को बधाई दी.
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