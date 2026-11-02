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कानपुर: 'मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं ऐसा क्यों हूं'... पर शान ने आईआईटियंस को झुमाया

आईआईटी कानपुर के अंतराग्नि के समापन अवसर पर गानों की प्रस्तुति देते बॉलीवुड गायक शान. ( मीडिया सेल, आईआईटी कानपुर )

कानपुर: IIT में रविवार की शाम सुरों का तराना लेकर आई. सांस्कृतिक उत्सव अंतराग्नि के समापन पर बॉलीवुड गायक शान ने एक से बढ़कर गाने गाए. प्रो नाइट ग्राउंड पर आयोजित इस कार्यक्रम में आईआईटियंस फिल्मी गानों पर झुमते रहे.

आईआईटी कानपुर के अंतराग्नि के समापन अवसर पर गानों की प्रस्तुति देते बॉलीवुड गायक शान. (मीडिया सेल, आईआईटी कानपुर) सांस्कृतिक उत्सव का चौथा और आखिरी दिन था. आईआईटियंस को बॉलीवुड गायक शान की प्रस्तुति का बेसब्री से इंतजार था. आखिर वह लम्हा भी आया, जब शान मंच पर पहुंचे. जोरदार तालियों के साथ आईआईटियंस ने शान का स्वागत किया. इसके बाद शान ने फिल्मी गानों की झड़ी लगा दी. सबसे पहले 'वेलकम, वेलकम' फिर 'मैं ऐसा क्यूं हूं...' से समां बांध दिया. 'चांद सिफारिश' और ''इन नैनों से चैन' सहित कई गानों की एक के बाद एक प्रस्तुति ने कार्यक्रम में रंग बिखेर दिए.