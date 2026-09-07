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जिसकी जेब में झीरम के सबूत रखे हैं वो एनआईए को दें- डिप्टी सीएम विजय शर्मा

खैरागढ़ में विजय शर्मा ने कहा कि झीरम की जांच एनआईए को केंद्र में यूपीए सरकार के दौरान दी गई. हेमंत कुमार पाल की रिपोर्ट

JHIRAM GHATI ATTACK VERDICT
विजय शर्मा (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 7, 2026 at 10:21 AM IST

4 Min Read
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खैरागढ़ छुईखदान गंडई: झीरम घाटी फैसले के कांग्रेस के आरोपों पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि हिडमा को अपना आदर्श बताने वाली कांग्रेस के मुंह से इस मामले पर टिप्पणी शोभा नहीं देती.

"कांग्रेस सबूत एनआईए को सौंपे"

विजय शर्मा ने कहा कि एनआईए की जांच सही नहीं होती तो क्या कोर्ट सजा दे पाती. 25 मई 2013 को झीरम घाटी नक्सली हमला हुआ, 27 मई 2013 को मामले की जांच एनआईए को सौंपी गई, उस दौरान केंद्र में यूपीए की सरकार थी. साल 2014 के बाद इस मामले में गिरफ्तारियां हुई. कांग्रेस ने कोई ट्रायल नहीं कराया. अब एनआईए के पीछे लगकर फैसला हुआ है. डिप्टी सीएम ने कहा कि अभी सिर्फ एक सजा हुई है और चीजें बाकी है. उन्होंने कहा कि एनआईए की जांच जारी है और जिसके पास कोई सबूत है, उसे जांच एजेंसी के सामने पेश करना चाहिए.

खैरागढ़ में विजय शर्मा का कांग्रेस पर हमला (ETV Bharat Chhattisgarh)

राजा गुरु बालकदास की 221वीं जयंती पर खैरागढ़ पहुंचे डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने मीडिया से चर्चा के दौरान ये बातें कही. इसके अलावा कई और स्थानीय मुद्दों पर भी उन्होंने बयान दिया.

उपमुख्यमंत्री ने दनिया अतरिया हनईबन में प्रस्तावित सीमेंट प्लांट को लेकर कहा कि किसानों के विरोध के बाद जनसुनवाई रद्द हो चुकी है और फिलहाल इस मामले में कोई कवायद नहीं चल रही है.

Deputy CM Vijay Sharma on Jhiram Verdict
खैरागढ़ में विजय शर्मा (ETV Bharat Chhattisgarh)

पुलिस भर्ती को लेकर उठ रहे सवालों पर शर्मा ने कहा कि पुलिस विभाग में 4500 पदों पर भर्ती हो रही है. अभ्यर्थियों से उन्होंने अपनी बात उचित मंच पर रखने को कहा.

राजा गुरु बालकदास की 221वीं जयंती पर भव्य कार्यक्रम

बता दें राजा गुरु बालकदास की 221वीं जयंती पर खैरागढ़ में आस्था, सामाजिक एकजुटता का संगम देखने को मिला. राजा गुरु बालकदास समिति केसीजी एवं सतनामी समाज के तत्वावधान में आयोजित भव्य सतनाम शोभायात्रा और सम्मान समारोह में बड़ी संख्या में समाज के लोग शामिल हुए. पूरा शहर ‘जय सतनाम’ के जयघोष से गूंज उठा.

दिलीप सिंह मंगल भवन में आयोजित समारोह में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए. जिला पंचायत उपाध्यक्ष विक्रांत सिंह समेत जनप्रतिनिधि, समाज के पदाधिकारी और जिलेभर से पहुंचे लोग कार्यक्रम का हिस्सा बने. इस दौरान आतिशबाजी, फूलमालाओं और पारंपरिक पगड़ी पहनाकर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा का स्वागत किया. उन्हें स्मृति चिन्ह भी भेंट किया गया.

समाज को मिली बड़ी सौगात

समारोह में समाज की मांगों पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कई घोषणाएं कीं. खैरागढ़ में समाज भवन निर्माण के लिए 20 लाख रुपये देने की घोषणा की गई. वहीं ग्राम मंडला में मॉडल जैतखाम निर्माण के लिए करीब 6 लाख रुपये देने की बात कही. पंथी नृत्य प्रस्तुत करने वाली बालिकाओं का उत्साह बढ़ाते हुए 5100 रुपये प्रोत्साहन राशि और वेशभूषा व वाद्य यंत्रों के लिए 50 हजार रुपये देने की घोषणा भी की गई.

जयघोष के बीच निकली भव्य शोभायात्रा

समारोह के बाद राजा गुरु बालकदास जयंती के अवसर पर भव्य सतनाम शोभायात्रा निकाली गई. शोभायात्रा अंबेडकर चौक, नया बस स्टैंड, जय स्तंभ चौक, इतवारी बाजार, बख्शी मार्ग और गोलबाजार होते हुए वापस मंगल भवन पहुंचकर संपन्न हुई. शोभायात्रा में समाज के लोग पारंपरिक वेशभूषा में नजर आए. जगह-जगह स्वागत और आतिशबाजी का दौर चला. पूरे मार्ग में ‘जय सतनाम’ के जयघोष से खैरागढ़ का माहौल भक्तिमय और उत्साहपूर्ण बना रहा. जयंती समारोह ने जहां सामाजिक एकता का संदेश दिया, वहीं मंच से हुई घोषणाओं और उप मुख्यमंत्री के बयानों ने कार्यक्रम को सियासी रंग भी दे दिया.

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