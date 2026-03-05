ETV Bharat / state

'जिसकी उंगली पकड़ी, उसी को दीमक की तरह खाया', सौरभ भारद्वाज का भाजपा पर तीखा प्रहार

By ETV Bharat Delhi Team

Published : March 5, 2026 at 1:30 PM IST

नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने भाजपा की 'गठबंधन राजनीति' पर अब तक का सबसे तीखा हमला बोला है. बिहार के मुख्यमंत्री नितीश कुमार के राज्यसभा जाने पर भारद्वाज ने बेहद तल्ख लहजे में भाजपा पर अपने ही सहयोगियों को खत्म करने का आरोप लगाया. उन्होंने एक पुरानी कहावत को दोहराते हुए कहा, "राजनीति में भाजपा का एक ही सिद्धांत है, ऐसा कोई सगा नहीं, जिसको भाजपा ने ठगा नहीं." भारद्वाज का यह बयान सोशल मीडिया पर और सियासी गलियारों में नई बहस छेड़ दी है.

दीमक की तरह खत्म की पार्टियां

सौरभ भारद्वाज ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर भाजपा की विस्तारवादी नीति पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा जिस भी नए राज्य में प्रवेश करती है, वहां वह क्षेत्रीय दलों का सहारा लेती है. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने उन दलों की उंगली पकड़कर चलना सीखा और बाद में उन्हीं पार्टियों को 'दीमक' की तरह अंदर से खोखला कर दिया. भारद्वाज ने कहा, "भाजपा ने पहले क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन कर जनाधार बनाया और फिर धीरे-धीरे उन दलों के नेताओं को तोड़कर या उन्हें कमजोर कर उनकी राजनीतिक जमीन हड़प ली."

क्षेत्रीय पार्टियों की लंबी फेहरिस्त

सौरभ भारद्वाज ने देश के उन कद्दावर नेताओं और पार्टियों के नाम गिनाए, जो कभी भाजपा के साथ मजबूती से खड़े थे, लेकिन आज हाशिए पर हैं या भाजपा के कट्टर विरोधी बन चुके हैं. उन्होंने नितीश कुमार का नाम लेकर कहा कि उनके गठबंधन बदलने के बावजूद साख का संकट उत्पन्न हो गया है. उद्धव ठाकरे जो शिवसेना के प्रमुख थे, पार्टी में दोफाड़ और अब सत्ता से बेदखली का दंश झेल रहे हैं.

बीजू जनता दल के नेता नवीन पटनायक लंबे समय तक साथ रहने के बाद अब आमने-सामने की जंग के शिकार हो गए. अकाली दल के नेता प्रकाश सिंह बादल भाजपा के सबसे पुराने सहयोगी रहे, लेकिन कृषि कानूनों पर राहें जुदा हुईं. पीडीपी की नेता महबूबा मुफ्ती कश्मीर में गठबंधन कर सरकार बनाई और फिर गठबंधन तोड़ दिया. सौरभ भारद्वाज में कहा कि चौटाल, केसीआर क्षेत्रीय वर्चस्व को चुनौती देकर हाशिए पर धकेलने की कोशिश हुई.

सहयोगी दलों के लिए चेतावनी

सौरभ भारद्वाज ने इस दौरान जेडीयू और टीडीपी जैसे वर्तमान सहयोगियों को भी परोक्ष रूप से आगाह किया. उन्होंने कहा कि इतिहास गवाह है कि भाजपा ने महाराष्ट्र में शिवसेना और पंजाब में अकाली दल जैसे 'वफादार' साथियों का क्या हश्र किया है. उनके अनुसार, भाजपा की कार्यशैली अपने सहयोगियों को निगल जाने की रही है, ताकि वह पूरे देश में 'एकछत्र राज' कर सके. भारद्वाज के इस बयान को विपक्षी एकजुटता के संदर्भ में बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है. आप नेता ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि भाजपा के साथ हाथ मिलाना किसी भी क्षेत्रीय दल के लिए आत्मघाती साबित हो सकता है.

भाजपा ने इन आरोपों को खारिज किया

दूसरी ओर, भाजपा ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है. भाजपा प्रवक्ताओं का कहना है कि ये पार्टियां अपने आंतरिक कलह और जनता के बीच घटती लोकप्रियता के कारण कमजोर हुई हैं, न कि भाजपा की वजह से. हालांकि, भारद्वाज के तर्कों ने उन क्षेत्रीय दलों के भीतर एक अनकहा डर जरूर पैदा कर दिया है, जो वर्तमान में भाजपा के साथ सत्ता में साझीदार हैं.

बता दें कि यह पहली बार नहीं है जब आम आदमी पार्टी ने नीतीश कुमार पर निशाना साधा हो. दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल के साथ कभी मंच साझा करने वाले नीतीश कुमार अब 'आप' की आंखों में खटक रहे हैं. सौरभ भारद्वाज ने याद दिलाया कि विपक्षी गठबंधन की शुरुआती बैठकों में नीतीश कुमार सबसे आगे थे, लेकिन उनकी 'सत्ता लोलुपता' ने उन्हें फिर से उसी पाले में खड़ा कर दिया जिसे वे कोसते नहीं थकते थे.

