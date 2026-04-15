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बिहार के 'सम्राट युग' में किसका सिक्का चलेगा, JDU या फिर BJP का? नेताओं ने कह दी दिल की बात

मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे सम्राट चौधरी ( ETV Bharat )

पटना : बिहार में बीजेपी की तरफ सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री का शपथ ले लिया. उनके साथ उपमुख्यमंत्री के तौर पर बिजेंद्र यादव और विजय चौधरी ने शपथ लिया. वही विधायक, वही मतादेश और वही चेहरे, लेकिन मुख्यमंत्री बदला और उपमुख्यमंत्री बदल गए.

अब सवाल उठता है कि ये किसकी सरकार है? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है या फिर जदयू की सरकार है? पिछली सरकार को लोग नीतीश कुमार की सरकार कहते थे. हालांकि इस बार की सरकार को जदयू और भाजपा यानी एनडीए की सरकार कह रहे हैं. वैसे पुराने भाजपाई इसे अपनी जीत मान रहे हैं, नए नेता संयमित होकर बयान दे रहे है. इधर राजद नेता इस नई सरकार पर तंज कस रहे हैं.

'यह एक मिक्स इमोशन है' : भाजपा विधायक श्रेयसी सिंह ने कहा कि बिहार में नई सरकार जरूर बनी है लेकिन यह एनडीए की सरकार है. यह सरकार एनडीए की थी, एनडीए की है भी और आगे भी एनडीए की ही सरकार रहेगी. यह भावुक पल है. आंख में आंसू है दुख के भी और सुख के भी. एक तरफ जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हमें छोड़कर दिल्ली राज्यसभा जा रहे हैं. वहीं दूसरी तरफ बड़े भाई सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री पद का शपथ लिया है. यह एक मिक्स इमोशन है.

''हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से बिहार में विकास को आगे बढ़ाया जा रहा था उसको और बल मिलेगा, गति मिलेगी. यह सरकार एनडीए की है. यह मैं बार-बार कह रही हूं. यह एनडीए के मुख्यमंत्री हैं.''- श्रेयसी सिंह, भाजपा विधायक

एनडीए नेताओं की प्रतिक्रिया (ETV Bharat)

'ना वो JDU की सरकार थी, ना ये BJP की सरकार है' : केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि यह एनडीए की सरकार है. वह भी जदयू की सरकार नहीं थी. यह भी भाजपा की सरकार नहीं है. दोनों एनडीए की सरकार थी. हमारी मेहनत का रंग उसी दिन आ गया था, जिस दिन लालू यादव को हटाकर बिहार में एनडीए की सरकार बनी थी. हम लोगों ने संघर्ष किया था लालू यादव को हटाने के लिए, जंगल राज को हटाने के लिए.

'नीतीश कुमार के पदचिह्न पर चलेंगे' : पूर्व मंत्री नीरज सिंह बबलू ने कहा कि यह बिहार बीजेपी के लिए निश्चित तौर पर खुशी का दिन है. यहां के कार्यकर्ता वर्षों से संघर्ष कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, यह दिन देखने के लिए. यह एनडीए की सरकार है, यह एनडीए की दूसरी पारी है. सम्राट चौधरी एनडीए के मुख्यमंत्री के तौर पर काम करेंगे. नीतीश कुमार के पदचिह्न पर चलेंगे.

''नीतीश कुमार ने 20 वर्षों तक बिहार का सेवा की है. अगले 20 साल तक सम्राट चौधरी बिहार की सेवा करेंगे. एनडीए की सरकार है और अगले 20 साल तक बिहार में एनडीए की सरकार रहेगी.''- नीरज सिंह बबलू, बीजेपी विधायक

भाजपा प्रवक्ता मनोज शर्मा ने कहा कि यह एनडीए की सरकार है और यह बिहार की जनता की सरकार है. जो एनडीए के कार्यकर्ता चुनाव के पूर्व भी प्रखंड स्तर पर, विधानसभा स्तर पर एकजुटता का परिचय दिये थे. जिसको लेकर जनता ने विराट जनादेश नीतीश कुमार के नेतृत्व में दिया था. आज उसी की सरकार है.

'हम लोग अब प्रथम पार्टी हैं' : वरिष्ठ नेता और पूर्व भाजपा अध्यक्ष गोपाल नारायण सिंह ने कहा कि यह भाजपा की ही सरकार है. हम लोग अब प्रथम पार्टी हैं. हम लोगों ने नीतीश कुमार को लगातार सहयोग करके मुख्यमंत्री बनाया. हमारे लिए सबसे खुशी की बात है कि 22 साल पहले मैं जब अध्यक्ष था तब भी हमने कोशिश की थी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने.