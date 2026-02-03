ETV Bharat / state

अब पंचायत प्रधान नहीं... जानिए हिमाचल में कौन जारी करेगा जरूरी प्रमाण पत्र?

प्रशासन ने इस स्थिति से निपटने के लिए पहले से ही व्यवस्था कर रखी है. पंचायत स्तर पर जरूरी प्रमाण पत्र जारी होते रहेंगे.

who will issue the necessary certificates in Himachal
जानिए हिमाचल में कौन जारी करेगा जरूरी प्रमाण पत्र? (PANCHAYATI RAJ DEPARTMENT HIMACHAL)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : February 3, 2026 at 9:42 PM IST

शिमला: हिमाचल प्रदेश की हजारों पंचायतों से जुड़े लाखों ग्रामीणों के मन में इन दिनों एक ही सवाल है कि अब उनके जरूरी काम कैसे होंगे? 31 जनवरी को प्रदेश की पंचायतों का पांच साल का कार्यकाल पूरा होते ही पंचायत प्रधानों की भूमिका समाप्त हो गई है. इसके साथ ही 1 फरवरी से पंचायत प्रधानों की सरकारी मुहर की वैधता भी खत्म हो चुकी है. ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग यह सोचकर परेशान हैं कि चरित्र, आय और स्थाई निवास जैसे जरूरी प्रमाण पत्र अब कौन जारी करेगा.

हालांकि, प्रशासन ने इस स्थिति से निपटने के लिए पहले से ही व्यवस्था कर रखी है. पंचायत स्तर पर जरूरी प्रमाण पत्रों की प्रक्रिया पूरी तरह से बंद नहीं होगी. जो प्रमाण पत्र पहले पंचायत प्रधान जारी करते थे, उन्हें अब संबंधित पंचायत के सचिव जारी करेंगे. इससे ग्रामीणों को अपने कामों के लिए कहीं और भटकना नहीं पड़ेगा और पंचायत स्तर पर ही सेवाएं मिलती रहेंगी.

अब सचिव जारी करेंगे ये प्रमाण पत्र

31 जनवरी तक प्रदेश की पंचायतों में पंचायत प्रधान, पंचायत सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से कई जरूरी प्रमाण पत्र जारी करते थे. इनमें चरित्र प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, स्थाई निवास प्रमाण पत्र और बेरोजगारी प्रमाण पत्र शामिल थे. अब पंचायतों का कार्यकाल पूरा होने के बाद यह पूरी प्रक्रिया बदल गई है और प्रधान की जगह पंचायत सचिव की भूमिका अहम हो गई है.

अस्थायी कमेटियों का गठन

प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों में अस्थायी कमेटियों के गठन का फैसला लिया है. पंचायतीराज अधिनियम, 1994 की धारा 140(3) के तहत यह व्यवस्था लागू की गई है. इसके तहत संबंधित क्षेत्र के ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर (BDO) को कमेटी का चेयरपर्सन बनाया गया है, जबकि पंचायत सचिव को मेंबर सेक्रेटरी की जिम्मेदारी दी गई है.

नई व्यवस्था के तहत पंचायत सचिव अब पंचायत प्रधान की जगह प्रशासनिक और विकास कार्यों को संभालेंगे. चरित्र, आय और स्थाई निवास प्रमाण पत्र अब पंचायत सचिव द्वारा जारी किए जाएंगे. इसके अलावा बीपीएल प्रमाण पत्र और परिवार नकल जैसे दस्तावेज पंचायत सचिव पहले की तरह अपने स्तर पर जारी करते रहेंगे.

ग्रामसभा बैठकों की अध्यक्षता में भी बदलाव

पंचायत प्रधानों का कार्यकाल समाप्त होने के साथ ही ग्रामसभा बैठकों की व्यवस्था में भी बदलाव किया गया है. पहले ग्रामसभा की बैठक पंचायत प्रधान की अध्यक्षता में होती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा. अब ग्रामसभा या सोशल ऑडिट की बैठक में मौजूद लोगों की सहमति से किसी स्थानीय व्यक्ति को अध्यक्ष चुना जाएगा, जो बैठक की अध्यक्षता करेगा.

कानून में पहले से मौजूद है प्रावधान

पंचायतीराज विभाग के अतिरिक्त निदेशक केवल शर्मा के अनुसार पंचायती राज अधिनियम 1994 और इसके नियम 1997 में इस तरह का प्रावधान पहले से मौजूद है. इसलिए यह कोई नई व्यवस्था नहीं है, बल्कि कानून के तहत पहले से तय प्रक्रिया को ही लागू किया गया है. प्रदेश में आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 लागू होने के कारण पंचायत चुनाव समय पर नहीं हो सके. मामला उच्च न्यायालय तक पहुंचा, जिसके बाद अदालत ने 30 अप्रैल से पहले चुनाव प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं. इसी को देखते हुए प्रदेश सरकार ने अस्थायी कमेटियों का गठन कर प्रशासनिक कामकाज को जारी रखने का फैसला लिया है.

