अब पंचायत प्रधान नहीं... जानिए हिमाचल में कौन जारी करेगा जरूरी प्रमाण पत्र?

शिमला: हिमाचल प्रदेश की हजारों पंचायतों से जुड़े लाखों ग्रामीणों के मन में इन दिनों एक ही सवाल है कि अब उनके जरूरी काम कैसे होंगे? 31 जनवरी को प्रदेश की पंचायतों का पांच साल का कार्यकाल पूरा होते ही पंचायत प्रधानों की भूमिका समाप्त हो गई है. इसके साथ ही 1 फरवरी से पंचायत प्रधानों की सरकारी मुहर की वैधता भी खत्म हो चुकी है. ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग यह सोचकर परेशान हैं कि चरित्र, आय और स्थाई निवास जैसे जरूरी प्रमाण पत्र अब कौन जारी करेगा.

हालांकि, प्रशासन ने इस स्थिति से निपटने के लिए पहले से ही व्यवस्था कर रखी है. पंचायत स्तर पर जरूरी प्रमाण पत्रों की प्रक्रिया पूरी तरह से बंद नहीं होगी. जो प्रमाण पत्र पहले पंचायत प्रधान जारी करते थे, उन्हें अब संबंधित पंचायत के सचिव जारी करेंगे. इससे ग्रामीणों को अपने कामों के लिए कहीं और भटकना नहीं पड़ेगा और पंचायत स्तर पर ही सेवाएं मिलती रहेंगी.

अब सचिव जारी करेंगे ये प्रमाण पत्र

31 जनवरी तक प्रदेश की पंचायतों में पंचायत प्रधान, पंचायत सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से कई जरूरी प्रमाण पत्र जारी करते थे. इनमें चरित्र प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, स्थाई निवास प्रमाण पत्र और बेरोजगारी प्रमाण पत्र शामिल थे. अब पंचायतों का कार्यकाल पूरा होने के बाद यह पूरी प्रक्रिया बदल गई है और प्रधान की जगह पंचायत सचिव की भूमिका अहम हो गई है.

अस्थायी कमेटियों का गठन

प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों में अस्थायी कमेटियों के गठन का फैसला लिया है. पंचायतीराज अधिनियम, 1994 की धारा 140(3) के तहत यह व्यवस्था लागू की गई है. इसके तहत संबंधित क्षेत्र के ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर (BDO) को कमेटी का चेयरपर्सन बनाया गया है, जबकि पंचायत सचिव को मेंबर सेक्रेटरी की जिम्मेदारी दी गई है.