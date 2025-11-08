ETV Bharat / state

हिमाचल में कांग्रेस को कब मिलेगा नया मुखिया, दिल्ली में छह दावेदारों के साथ हुई चर्चा

हिमाचल कांग्रेस लंबे समय से अपना प्रदेश अध्यक्ष नहीं चुन पाई है. माना जा रहा है कि अब कांग्रेस को जल्द ही नया अध्यक्ष मिलेगा.

हिमाचल कांग्रेस को कब मिलेगा नया अध्यक्ष
हिमाचल कांग्रेस को कब मिलेगा नया अध्यक्ष (कॉन्सेप्ट इमेज)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : November 8, 2025 at 2:46 PM IST

शिमला: हिमाचल कांग्रेस में लंबे समय से चली आ रही अंदरूनी खींचतान और नेतृत्व संकट के बीच पार्टी हाईकमान ने आखिरकार नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर अपनी सहमति जता दी है. दिल्ली में शीर्ष नेतृत्व ने पैनल में भेजे गए छह दावेदारों से विस्तृत चर्चा करने के बाद जिस नाम पर सहमति बनाई है, उसका ऐलान अगले कुछ दिनों में किया जा सकता है.

हाईकमान ने हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष पद के छह दावेदारों को दिल्ली बुलाया था. यहां अखिल भारतीय कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने छह दावेदारों के साथ मीटिंग की. हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं. ऐसे में बदलते राजनीतिक समीकरणों और बढ़ती चुनौतियों को देखते हुए पार्टी हाईकमान अब इन छह में से ऐसे नेता का नाम अध्यक्ष पद के लिए फाइनल किया है, जिसके पास न सिर्फ संगठनात्मक अनुभव हो, बल्कि प्रदेश में प्रभाव और जनाधार भी मजबूत हो.

चुनावी रणनीति को धार देने और नेतृत्व को स्थिर दिशा देने के लिए हाईकमान अगले कुछ दिनों में ही अध्यक्ष पद का ऐलान कर देगा. वहीं, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने पहले ही कह दिया है कि 10 दिनों के भीतर कांग्रेस को नया अध्यक्ष मिलेगा. ऐसे में बिहार में विधानसभा चुनाव के नतीजों के साथ ही कांग्रेस को नया अध्यक्ष मिल सकता है.

इन नेताओं के साथ हुई मीटिंग

हिमाचल में जाति, क्षेत्र और संगठन के अनुभव के आधार पर छह नेताओं का नाम अध्यक्ष पद के लिए चल रहा है. इन नेताओं का पैनल स्क्रूटनी के बाद दिल्ली भेजा गया था. ऐसे में हाईकमान ने सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार में शिक्षा मंत्री का दायित्व संभाल रहे रोहित ठाकुर, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता कुलदीप सिंह राठौर, विधानसभा उपाध्यक्ष विनय कुमार, जिला कांगड़ा के पालमपुर से विधायक आशीष बुटेल, कसौली से विनोद सुल्तानपुरी और भोरंज से सुरेश कुमार से दिल्ली में मीटिंग की है. इस दौरान इन सभी नेताओं से पार्टी को लेकर उनके अनुभव और विजन को जाना गया, ताकि हिमाचल में दो साल बाद होने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी को फिर से सत्ता में लाया जा सके.

क्यों हो रही देरी

तीन दशक से अधिक समय से पत्रकारिता से जुड़े वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश भारद्वाज का मानना है कि 'हिमाचल में सीएम गुट और हॉलीलॉज गुट में बंटी कांग्रेस को राजनीतिक संतुलन बिठाने के लिए नया अध्यक्ष का नाम तय करने में देरी हो रही है. वर्ष 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते पार्टी हाईकमान दो गुटों के साधने के साथ जातीय और क्षेत्रीय संतुलन भी बिठाना चाहेगी, ताकि पार्टी को आने वाले चुनाव में कोई नुकसान न उठाना पड़ें. इन सभी पहलुओं को देखते हुए पार्टी हाईकमान ऐसे नेता को नया अध्यक्ष बनाकर भी चौंका सकती है, जिसका नाम दावेदारी की सूची में ही न हो.'

एक साल से बिना संगठन के पार्टी

हिमाचल में 6 नवंबर 2024 को प्रदेश सहित जिला और ब्लॉक स्तर की कार्यकारिणी को भंग किया गया था. ऐसे में एक साल से पार्टी एकमात्र अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के सहारे चल रही है. उनका भी तीन साल का कार्यकाल पहले ही पूरा हो चुका है. ऐसे में पार्टी हाईकमान अगले कुछ दिनों में प्रदेश के नए अध्यक्ष के नाम का ऐलान कर अटकलों को विराम लगा सकता है, जिसके बाद प्रदेश सहित जिला और ब्लॉक स्तर पर भी नई कार्यकारिणी गठित करने का भी रास्ता साफ होगा.

