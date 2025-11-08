ETV Bharat / state

हिमाचल में कांग्रेस को कब मिलेगा नया मुखिया, दिल्ली में छह दावेदारों के साथ हुई चर्चा

शिमला: हिमाचल कांग्रेस में लंबे समय से चली आ रही अंदरूनी खींचतान और नेतृत्व संकट के बीच पार्टी हाईकमान ने आखिरकार नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर अपनी सहमति जता दी है. दिल्ली में शीर्ष नेतृत्व ने पैनल में भेजे गए छह दावेदारों से विस्तृत चर्चा करने के बाद जिस नाम पर सहमति बनाई है, उसका ऐलान अगले कुछ दिनों में किया जा सकता है.

हाईकमान ने हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष पद के छह दावेदारों को दिल्ली बुलाया था. यहां अखिल भारतीय कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने छह दावेदारों के साथ मीटिंग की. हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं. ऐसे में बदलते राजनीतिक समीकरणों और बढ़ती चुनौतियों को देखते हुए पार्टी हाईकमान अब इन छह में से ऐसे नेता का नाम अध्यक्ष पद के लिए फाइनल किया है, जिसके पास न सिर्फ संगठनात्मक अनुभव हो, बल्कि प्रदेश में प्रभाव और जनाधार भी मजबूत हो.

चुनावी रणनीति को धार देने और नेतृत्व को स्थिर दिशा देने के लिए हाईकमान अगले कुछ दिनों में ही अध्यक्ष पद का ऐलान कर देगा. वहीं, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने पहले ही कह दिया है कि 10 दिनों के भीतर कांग्रेस को नया अध्यक्ष मिलेगा. ऐसे में बिहार में विधानसभा चुनाव के नतीजों के साथ ही कांग्रेस को नया अध्यक्ष मिल सकता है.

इन नेताओं के साथ हुई मीटिंग

हिमाचल में जाति, क्षेत्र और संगठन के अनुभव के आधार पर छह नेताओं का नाम अध्यक्ष पद के लिए चल रहा है. इन नेताओं का पैनल स्क्रूटनी के बाद दिल्ली भेजा गया था. ऐसे में हाईकमान ने सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार में शिक्षा मंत्री का दायित्व संभाल रहे रोहित ठाकुर, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता कुलदीप सिंह राठौर, विधानसभा उपाध्यक्ष विनय कुमार, जिला कांगड़ा के पालमपुर से विधायक आशीष बुटेल, कसौली से विनोद सुल्तानपुरी और भोरंज से सुरेश कुमार से दिल्ली में मीटिंग की है. इस दौरान इन सभी नेताओं से पार्टी को लेकर उनके अनुभव और विजन को जाना गया, ताकि हिमाचल में दो साल बाद होने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी को फिर से सत्ता में लाया जा सके.