हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर राठौर का नाम आगे, ETV भारत से बोले नई जिम्मेवारी संभालने को तैयार

इसी बीच पिछले कुछ दिनों से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के करीबी शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर का नाम भी रेस में आगे चल रहा है। लेकिन हिमाचल में 13 अक्टूबर को शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान में पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की प्रतिमा के अनावरण समारोह के बाद प्रदेश में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष को लेकर नए समीकरण बन गए है. कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष को लेकर अब अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता एवं ठियोग विधानसभा क्षेत्र से विधायक कुलदीप सिंह राठौर का नाम भी प्रदेश अध्यक्ष की रेस में आगे आ गया है. दिल्ली दौरे पर जाने के बाद से राजनीतिक गलियारों में अब कुलदीप सिंह राठौर का नाम अध्यक्ष पद की रेस में चर्चाओं में सबसे आगे है.

शिमला: हिमाचल में कांग्रेस के नए अध्यक्ष को लेकर लंबे समय से राह देख रही है. अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 6 नवंबर 2024 को प्रदेश सहित जिला और ब्लॉक स्तर पर कार्यकारणी को भंग कर दिया था. ऐसे में पिछले 11 महीने के अधिक समय से कांग्रेस पार्टी की बागडोर एकमात्र अध्यक्ष के कंधों पर चल रही है. इस दौरान प्रदेश में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष को बदले जाने की भी अटकलें चल रही हैं, जिसमें प्रदेश में वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए जातीय व क्षेत्रीय संतुलन बनाए जाने के आधार पर कई नेताओं के नाम चर्चाओं में उछाले जा रहे हैं.

वहीं, ईटीवी भारत ने जब प्रदेश में कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर सियासी चर्चाओं में चल रहे नाम को लेकर कुलदीप सिंह राठौर से बात की. कुलदीप सिंह राठौर ने कहा, "वे दिल्ली से आज शाम तक शिमला लौट आएंगे. जब कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष को लेकर चल रहे उनके नाम को लेकर कुलदीप सिंह राठौर से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मीडिया में उनका नाम चर्चा में जरूर है. लेकिन जब आधिकारिक तौर पर नाम घोषित नई होता है तो इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है. उन्होंने कहा कि अगर पार्टी हाईकमान उनको नई जिम्मेवारी सौंपती है तो इसे संभालने के लिए तैयार हूं".

रजनी पाटिल ने की तारीफ

हिमाचल प्रदेश के छह बार के मुख्यमंत्री रहे स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की प्रतिमा के अनावरण से तीन दिन पहले शिमला पहुंची कांग्रेस पार्टी की प्रभारी रजनी पाटिल ने 11 अक्टूबर को ठियोग में पार्टी वर्करों के साथ मीटिंग में भी कुलदीप सिंह राठौर की ईमानदारी की प्रशंसा की थी. वहीं, 13 अक्टूबर को वीरभद्र सिंह की प्रतिमा के अनावरण के अवसर पर मंच पर से पार्टी कार्यकर्ताओं को संबंधित करते हुए कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने भी कुलदीप राठौर की तारीफ की थी.

हाईकमान का वरदहस्त प्राप्त

हिमाचल कांग्रेस के पूर्व में अध्यक्ष रह चुके कुलदीप सिंह राठौर हाईकमान के करीबी माने जाते हैं. उनको पार्टी हाईकमान का भी वरदहस्त (आशीर्वाद) है. हालांकि, नए अध्यक्ष की रेस में उनका नाम पहले से चल रहा था, लेकिन कुछ महीने पहले ही कुलदीप सिंह राठौर में मीडिया में बयान दिया था कि अध्यक्ष पद की रेस में शामिल नहीं है.

कुलदीप सिंह राठौर वर्ष 2019 से वर्ष 2022 तक कांग्रेस पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष रह चुके है. इस दौरान प्रदेश में जयराम ठाकुर के नेतृत्व में भाजपा सरकार सत्तासीन थी. वहीं, कुलदीप राठौर के नेतृत्व में प्रदेश में एक लोकसभा और तीन विधानसभा सीटों के लिए चुनाव हुआ था. जिसमें प्रदेश में भाजपा अपनी सरकार होते हुए एक भी सीट पर अपनी जीत दर्ज नहीं कर पाई थी. भाजपा को मंडी संसदीय सीट पर हुए लोकसभा उपचुनाव सहित फतेहपुर, अर्की और जुब्बल-कोटखाई विधानसभा की तीन सीटों पर हुए हुए उपचुनाव में करारी हार झेलनी पड़ी थीं. इस जीत की जीत का सेहरा भी कुलदीप सिंह राठौर के सिर पर सजा था.

अध्यक्ष पद को लेकर अचानक नाम आगे

प्रदेश में कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए कई नाम रेस में शामिल है. इसमें विधानसभा उपाध्यक्ष विनय कुमार, सुरेश कुमार, विनोद सुल्तानपुरी, कुलदीप सिंह राठौर व आशीष बुटेल का नाम का नाम अध्यक्ष पद की रेस में चर्चा में चल रहा है. लेकिन हिमाचल में कांग्रेस सीएम सुक्खू और पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र समर्थक होली लॉज गुट में बंटी है. ऐसे में हाईकमान भी किसी एक नाम पर अपनी मुहर नहीं लगा पाई है. वहीं, पिछले कुछ महीने पहले ही दिल्ली में पार्टी हाईकमान की मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सहित कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह, मंत्रियों और विधायकों के बैठक हुई थी. जिसमें शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर का नाम भी अध्यक्ष पद भी रेस में शामिल हो गया.

वहीं, रोहित ठाकुर ने कहा था, "अगर पार्टी हाईकमान अगर नई जिम्मेवारी सौंपती है तो वे इससे कैसे इंकार कर सकते है?" इस तरह से रोहित ठाकुर का नाम रेस में सबसे आगे चल रहा था. पार्टी कार्यकर्ता 13 अक्टूबर के बाद कभी भी अध्यक्ष पद के लिए रोहित ठाकुर के नाम का ऐलान होने की उम्मीद लगा रहे थे. लेकिन अब कुलदीप सिंह राठौर का नाम भी अध्यक्ष की रेस पर आगे हो गया है.

