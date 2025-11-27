ETV Bharat / state

बिहार बीजेपी के अध्यक्ष कौन बनेंगे? ये 6 नाम रेस में आगे

नीतीश मिश्रा ने काम करके साबित किया है : नीतीश मिश्रा भी पार्टी के बड़े अभियान में बड़ी भूमिका निभाते रहे हैं. पिछली सरकार में उद्योग मंत्री थे और उन्होंने शानदार काम किया. बड़े पैमाने पर निवेशकों को बिहार में निवेश करने के लिए तैयार किया है. इस बार नीतीश मिश्र को मंत्री नहीं बनाया गया ऐसे में उन्हें बीजेपी बड़ी जिम्मेवारी दे सकती है.

मिथिलेश तिवारी की चर्चा क्यों? : मिथिलेश तिवारी की इसलिए चर्चा हो रही है क्योंकि मिथिलेश तिवारी पार्टी संगठन में विभिन्न पदों पर लगातार काम करते रहे हैं. पार्टी के अभियान को लगातार सफल भी बनाते रहे हैं. मिथिलेश तिवारी पर पार्टी लगातार विश्वास कर रही है. 2024 लोकसभा चुनाव में मिथिलेश तिवारी बक्सर से चुनाव हार गए थे जबकि उन्हें अश्विनी चौबे का टिकट कार्य कर दिया गया था अब विधानसभा चुनाव में भी उन्हें बैकुंठपुर से लड़ाया गया और जीत मिली है .

''दिलीप जायसवाल वैश्य समाज से आते हैं. उनसे पहले सम्राट चौधरी प्रदेश अध्यक्ष थे. सम्राट चौधरी कुशवाहा जाति से हैं. सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम बने हैं और इस बार गृह विभाग भी उनके पास है. दिलीप जायसवाल को उद्योग विभाग का मंत्रालय मिला है. इसलिए ओबीसी से किसी को प्रदेश अध्यक्ष बने कि इसकी संभावना अब कम है.'' - प्रिय रंजन भारती, राजनीतिक विशेषज्ञ

राजनीतिक विशेषज्ञ प्रिय रंजन भारती का कहना है अपर कास्ट से इस बार भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चुन सकती है, क्योंकि सरकार में भी पर्याप्त स्थान ओबीसी ईवीसी और दलित को दिया गया है. इसलिये जो बीजेपी का परंपरागत वोट है उसे भी बीजेपी नाराज करना नहीं जाएगी. संभव है कि प्रदेश अध्यक्ष के लिए ही नीतीश मिश्र को मंत्रिमंडल से बाहर रखा गया हो. वैसे बीजेपी का नेतृत्व चौंकाने वाला भी फैसला ले सकती है.

''बिहार की बात करें तो पहले सम्राट चौधरी प्रदेश अध्यक्ष थे. जब उपमुख्यमंत्री बने तो उनको प्रदेश अध्यक्ष का पद छोड़ना पड़ा. दिलीप जायसवाल भी इसके उदाहरण हैं. अब फिर से दिलीप जायसवाल को मंत्री पद दिया गया है, ऐसे में वह प्रदेश अध्यक्ष का पद छोड़ेंगे.'' - अरुण पांडे, राजनीतिक विशेषज्ञ

राजनीतिक विशेषज्ञ अरुण पांडे का कहना है कि बीजेपी में दावेदारी क्या मायने रखता है? फैसला तो अमित शाह और नरेंद्र मोदी ही करेंगे. हां यह देखना दिलचस्प जरूर होगा कि बीजेपी इस बार पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित या सवर्ण वर्ग से प्रदेश अध्यक्ष बनाती है. यह जरूर है कि बीजेपी में एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत है, हालांकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस सिद्धांत को तोड़ रहे हैं.

कई नामों की चर्चा शुरू : दिलीप जायसवाल के मंत्री बनाए जाने के बाद से ही बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को लेकर कई नामों की चर्चा शुरू हो गई है. मिथिलेश तिवारी से लेकर नीतीश मिश्रा और जनक राम तक के नाम की चर्चा हो रही है. मिथिलेश तिवारी की चर्चा पहले भी प्रदेश अध्यक्ष के लिए होती रही है. इस बार मिथिलेश तिवारी बैकुंठपुर विधानसभा से विधानसभा का चुनाव जीते हैं, तो नीतीश मिश्रा भी झंझारपुर से चुनाव जीते हैं. नीतीश मिश्रा को इस बार मंत्री पद नहीं मिला है. ऐसे में नीतीश मिश्रा के नाम की भी चर्चा हो रही है.

पटना : बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के साथ एनडीए की सरकार बन गई है. बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल एक बार फिर से मंत्री बनाए गए हैं. विधानसभा चुनाव से पहले दिलीप जायसवाल को मंत्री पद छोड़ना पड़ा था, लेकिन नई सरकार में दिलीप जायसवाल उद्योग विभाग के मंत्री बनाए गए हैं. दिलीप जायसवाल पहले से प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभाल रहे हैं. बीजेपी में एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत है. ऐसे में चर्चा है कि दिलीप जायसवाल के स्थान पर जल्द ही बिहार बीजेपी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिलेगा.

नीतीश मिश्रा पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा के बेटे हैं, जो कांग्रेस के दिग्गज नेता थे. नीतीश मिश्रा पहले जदयू में रहे हैं और नीतीश कुमार के साथ जीतन मांझी के मंत्रिमंडल में भी मंत्री रहे. बाद में बीजेपी में शामिल हो गए. सरकार में भी नीतीश कुमार कुमार के काम की तारीफ होती रही है.

नीतीश मिश्रा (ETV Bharat)

मिथिलांचल में अच्छी पकड़ : वैसे तो नीतीश मिश्रा को भाजपा संगठन में अभी तक बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिली है लेकिन जो भी जिम्मेवारी मिली है उसमें उन्होंने अच्छा काम किया है. सबसे बड़ी बात है कि साफ सुथरी छवि है, अच्छा क्वालिफिकेशन है. मिथिलांचल में अच्छी पकड़ है यह भी एक बड़ा कारण हो सकता है.

अपरकास्ट का अध्यक्ष क्यों? : विशेषज्ञों का मानना है कि अपरकास्ट प्रदेश अध्यक्ष बनने की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि विधानसभा चुनाव में इस वर्ग का भरपूर समर्थन मिला है. खासकर ब्राह्मण का सपोर्ट पहले भी बीजेपी को मिलता रहा है लेकिन मंत्रिमंडल में इस बार केवल मंगल पांडे के रूप में मंत्री बनाया गया है. इससे ब्राह्मण समाज नाराज है. खासकर मिथिलांचल के इलाके के लोगों में इसको लेकर कहीं ना कहीं नाराजगी है.

इस बार मिथिला इलाके की 37 सीटों में से 31 सीटों पर एनडीए को जीत मिली है. दरभंगा मधुबनी के 20 सीटों में से 19 सीटों पर एनडीए को जीत दिलाने में ब्राह्मण समाज के लोगों की बड़ी भूमिका है. नीतीश मिश्र को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी देने की पीछे यह भी एक कारण हो सकता है.

विवेक ठाकुर के नाम की चर्चा : अपर कास्ट से विवेक ठाकुर के नाम की भी चर्चा है. विवेक ठाकुर नवादा से सांसद हैं. विवेक ठाकुर के पिता सीपी ठाकुर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं और भूमिहार समाज उनकी आज भी अच्छी पकड़ है. हालांकि भूमिहार समाज से आने वाले विजय कुमार सिन्हा को डिप्टी सीएम बनाया गया है. ऐसे में विवेक ठाकुर को प्रदेश अध्यक्ष की भी जिम्मेदारी दी जाएगी इसकी संभावना कम है.

विवेक ठाकुर (ETV Bharat)

संजीव चौरसिया भी रेस में : इन तीनों के अलावा पिछड़ा वर्ग से आने वाले संजीव चौरसिया का नाम भी चर्चा में है. संजीव चौरसिया दीघा विधानसभा से लगातार तीसरी बार चुनाव जीते हैं. संजीव चौरसिया के पिता गंगा प्रसाद भी बीजेपी और संघ से जुड़े हुए हैं. संजीव चौरसिया पिता की तरह ही पार्टी संगठन से लेकर बड़े कार्यक्रमों में बड़ी भूमिका में दिखते रहे हैं. सम्राट चौधरी पिछड़ा वर्ग से ही उपमुख्यमंत्री हैं और दिलीप जायसवाल जो इसी वर्ग से पहले प्रदेश अध्यक्ष थे उन्हें भी महत्वपूर्ण मंत्रालय दिया गया है ऐसे में उनका चयन पार्टी के लिए आसान नहीं होगा.

संजीव चौरसिया (ETV Bharat)

जनक राम : पिछली सरकार में मंत्री रहे जनक राम की भी चर्चा हो रही है. जनक राम दलित वर्ग से आते हैं. 2013 में बसपा छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे. 2014 में गोपालगंज से सांसद भी बने, लेकिन 2019 में उन्हें टिकट नहीं मिला क्योंकि गोपालगंज सीट जदयू को चली गयी था लेकिन बीजेपी ने उन्हें एमएलसी बनाया और बिहार सरकार में दो बार मंत्री रहे हैं.

इस बार जनक राम को मंत्री नहीं बनाया गया है. इसलिए चर्चा है कि तेज तर्रार जनक राम को पार्टी दलित चेहरे के तौर पर प्रदेश अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति कर सकती है. इस बार पांच दलित को एनडीए में मंत्री बनाया गया है. हालांकि बीजेपी से केवल एक ही मंत्री बनाए गए हैं, वह भी लखेंद्र पासवान, जो नया चेहरा है.

जनक राम (ETV Bharat)

चौंकाने वाला नाम भी हो सकता है : इसके अलावा भी कई नाम हैं. प्रेम रंजन पटेल का नाम भी शामिल है. वहीं पटना साहिब से इस बार नंदकिशोर यादव को चुनाव नहीं लड़ाया गया था तो उनके नाम की भी चर्चा हो रही है. हालांकि उनके लिए उम्र एक बड़ा बाधक बन सकता है. बीजेपी कोई नया चेहरा भी सामने ला सकती है.

''प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल को सरकार में उद्योग विभाग की बड़ी जिम्मेदारी मिली है. बिहार सरकार ने एक करोड़ नौकरी रोजगार का वादा किया है. ऐसे में हर जिले में उद्योग लगाने की बड़ी चुनौती है. उद्योग लगेंगे तभी रोजगार पैदा होंगे और प्रदेश में भाजपा संगठन का काम भी महत्वपूर्ण है. फैसला केंद्रीय नेतृत्व ही करेगा क्योंकि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के रूप में 2029 की तैयारी अभी से शुरू हो जाएगी. इसलिए जो नाम पर चर्चा हो रही है उस पर तो फैसला केंद्रीय नेतृत्व हीं करेगा.''- प्रेम रंजन पटेल, प्रवक्ता, भाजपा

भाजपा प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल (ETV Bharat)

दिल्ली से पटना तक बीजेपी का बदलेगा चेहरा : बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा केंद्र में मंत्री के साथ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं. 2024 में ही उनका कार्यकाल समाप्त हो गया लेकिन लोकसभा चुनाव में उन्हें एक्सटेंशन दिया गया और लगातार एक्सटेंशन पर हैं. राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर भी लगातार चर्चा होती रही है. ऐसे में संभव है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन के बाद बिहार में भी खरमास के बाद भाजपा को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल जाए.

एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत : बीजेपी में एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत के कारण ही दिलीप जायसवाल को विधानसभा चुनाव से पहले मंत्री पद छोड़ना पड़ा था. दिलीप जायसवाल मंत्री पर छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे लेकिन पार्टी के दबाव के बाद छोड़ना पड़ा. उसके बाद दिलीप जायसवाल का प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर विधिवत चुनाव हुआ. 6 महीना पहले से दिलीप जायसवाल प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका निभा रहे थे.

बिहार विधानसभा चुनाव में दिलीप जायसवाल ने प्रदेश अध्यक्ष के रूप में काम किया और एनडीए को जबरदस्त जीत मिली. बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन गई लेकिन चुनाव के बाद जब सरकार बन गई तो दिलीप जायसवाल भी फिर से मंत्री बन गए हैं. ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी छोड़ना तय है.

