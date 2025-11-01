ETV Bharat / state

हिमाचल कांग्रेस को अभी भी नए मुखिया का इंतजार, एक साल पहले भंग की गई थी कार्यकारिणी

हिमाचल कांग्रेस कार्यकारिणी को भंग हुए एक साल का वक्त हो चुका है, लेकिन अब तक नई कार्यकारिणी का गठन नहीं हो पाया है.

हिमाचल कांग्रेस को अभी भी नए मुखिया का इंतजार
हिमाचल कांग्रेस को अभी भी नए मुखिया का इंतजार (Congress Party Symbol)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : November 1, 2025 at 5:37 PM IST

4 Min Read
शिमला: हिमाचल में दिवाली के दीये बुझ चुके हैं, त्यौहारों की रौनक भी फीकी पड़ गईं है, लेकिन हिमाचल कांग्रेस में अब भी सन्नाटा पसरा है. हालत ये है कि एक साल पहले भंग की गई प्रदेश सहित जिला और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी अब तक आकार नहीं ले पाई है. इस तरह से प्रदेश में सत्ता में होने के बावजूद कांग्रेस संगठन की गाड़ी रुक सी गई है.

हिमाचल में कांग्रेस के नया मुखिया और संगठन के गठन को लेकर पिछले कई महीनों से मंथन जारी है. इस दौरान पार्टी के भीतर कई वरिष्ठ नेताओं के नाम दौड़ में शामिल हुए हैं, लेकिन अब तक किसी एक नाम पर सहमति नहीं बन पाई है. लगातार बैठकों और परामर्शों के बावजूद नेतृत्व को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है, जिससे पंचायती राज चुनाव के दहलीज पर बैठे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों के बीच उत्सुकता और बढ़ने लगी है. लेकिन कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा? इस पर सस्पेंस बरकरार है.

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह (ETV Bharat)

वहीं, पार्टी अध्यक्ष प्रतिभा सिंह का कहना है, 'संगठन के विस्तार में काफी देरी हो चुकी है. मैंने बतौर कांग्रेस अध्यक्ष होने के नाते सभी के दर्द को समझते हुए बार-बार हाईकमान के सामने यह बात रखी है. उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि इस पर हाई कमान विचार कर जल्द ही कोई निर्णय लेगी. ताकि हमारा संगठन मजबूत हो और हम अगले इलेक्शन की तैयारियां शुरू करें'.

6 नवंबर को भंग की गई थी कार्यकारिणी

हिमाचल में कांग्रेस संगठन को नई ऊर्जा देने और पार्टी को जमीनी स्तर पर सक्रिय करने के लिए कांग्रेस की प्रदेश, जिला और ब्लॉक कार्यकारिणी को पिछले साल 6 नवंबर को भंग किया गया था. पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने यह कदम आगामी राजनीतिक चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए संगठनात्मक पुनर्गठन की दिशा में उठाया था. ताकि नए सिरे से कांग्रेस संगठन का गठन किया जा सके, जिसमें ऐसे कार्यकर्ताओं को स्थान मिल सके, जो पार्टी को समय देने के साथ जिनका लोगों के बीच में भी प्रभाव हो. इसको लेकर प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के प्रस्ताव पर ही पार्टी हाईकमान ने मुहर लगाई थी. अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की मंजूरी के बाद एक साल पहले यानी 6 नवंबर 2024 को कांग्रेस अध्यक्ष को छोड़कर पूरी कार्यकारिणी भंग करने को लेकर पत्र जारी किया था.

'कई नाम आए चर्चा में, लेकिन ये दो नाम अब आगे'

पिछले एक साल से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर मंथन जारी है. पार्टी हाईकमान ने नए चेहरे की तलाश में कई दौर की चर्चा की, लेकिन अब तक अंतिम फैसला नहीं हो सका है. इस बीच प्रदेश अध्यक्ष की रेस में कई दिग्गज नेताओं के नाम उछलते रहे, कभी संगठन के अनुभवी नेताओं का नाम सबसे आगे रहा, तो कभी युवा चेहरों तो कभी जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों को तवज्जो देने की बात चली. लेकिन शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर के साथ ठियोग से कांग्रेस विधायक कुलदीप सिंह राठौर के नाम नए प्रदेशाध्यक्ष की रेस में जुड़ गया है.

वहीं, अनुसूचित जाति के कोटे से विधानसभा उपाध्यक्ष एवं रेणुका जी से विधायक विनय कुमार भोरंज के विधायक सुरेश कुमार, पालमपुर से आशीष बुटेल और कसौली से विधायक केडी सुल्तानपुरी का नाम भी दावेदारों की सूची में है. लेकिन लगातार बदलते समीकरणों और अंदरखाने चल रही जोड़-तोड़ के बीच बड़ा सवाल ये है कि आखिर कांग्रेस की कमान किसके हाथ में और कब जाएगी? वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने मीडिया से बातचीत में नवंबर के दूसरे सप्ताह से पहले अध्यक्ष पद को लेकर फैसला होने की बात कही है.

