रजनी पाटिल से मिले सीएम सुक्खू, डिप्टी सीएम अग्निहोत्री, पीसीसी चीफ को लेकर फिर तेज हुई चर्चा
नई दिल्ली में हिमाचल प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री मिले.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 29, 2025 at 7:32 PM IST
शिमला: करीब एक साल से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी एक तरह से बिना संगठन के है. स्थाई अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर कई बार चर्चाओं का गुब्बारा फूलता है, लेकिन कुछ ही समय बाद फूट जाता है. अब एक बार फिर से नए पीसीसी चीफ को लेकर चर्चा शुरू हुई है. ये चर्चा बुधवार को नई दिल्ली में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू व डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल से मुलाकात के बाद आरंभ हुई है. हालांकि बताया जा रहा है कि डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री अपनी बेटी के विवाह समारोह के लिए निमंत्रण देने गए हैं, लेकिन सियासत में कोई भी मुलाकात सामान्य नहीं होती है.
फिलहाल, हिमाचल प्रदेश में अध्यक्ष पद के लिए सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू अपने किसी विश्वासपात्र को देखना चाहते हैं. इसके लिए शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर से लेकर भोरंज के एमएलए सुरेश कुमार व कसौली से एमएलए विनोद सुल्तानपुरी का नाम आगे बढ़ाया गया है. वहीं, होली लॉज खेमा अपने किसी नजदीकी के नाम की पैरवी करना चाहता है. अध्यक्ष के लिए एक समय डिप्टी स्पीकर विनय कुमार का नाम बहुत तेजी से चर्चा में आया था. वे दलित वर्ग से आते हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी किसी ऐसे ही चेहरे के पक्ष में थे. बाद में समीकरण बदले और हाईकमान ने सभी पक्षों में संतुलन बिठाने के लिए कुलदीप राठौर का नाम आगे किया. प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल ने भी राठौर के नाम को लेकर संकेत दिया था.
राठौर पहले भी कांग्रेस के मुखिया रहे चुके हैं और दस जनपथ के करीबी माने जाते हैं. उन्हें पूर्व में वीरभद्र सिंह के मौजूद रहते होली लॉज का समर्थन मिल चुका था. हाल ही में कांग्रेस दिग्गज वीरभद्र सिंह की प्रतिमा के अनावरण को लेकर आयोजित समारोह में पार्टी की सबसे ताकतवर नेता सोनिया गांधी अपनी बेटी व कांग्रेस नेता प्रियंका वाड्रा के संग शिमला आई थीं. उस समारोह में डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने खुद को वीरभद्र सिंह स्कूल ऑफ थॉट का छात्र बताया तो प्रियंका वाड्रा ने सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के व्यवहार व सादगी की तुलना वीरभद्र सिंह से कर दी. साथ ही सीएम सुक्खू की पीठ भी थपथपाई. ऐसे में कांग्रेस के आंतरिक समीकरणों की जटिलता दिखती है. यही कारण है कि अध्यक्ष पद को लेकर एक राय नहीं बन रही.
नई दिल्ली में हिमाचल कांग्रेस प्रभारी एवं राज्यसभा सांसद श्रीमती @rajanipatil_in जी से उप-मुख्यमंत्री श्री मुकेश अग्निहोत्री जी के साथ मुलाक़ात की।— Sukhvinder Singh Sukhu (@SukhuSukhvinder) October 29, 2025
इस अवसर पर संगठन की मजबूती और आगामी कार्यक्रमों को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। pic.twitter.com/mH59rpOaZZ
कौन-कौन चर्चा में?
शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर से लेकर ठियोग के एमएलए कुलदीप राठौर के अलावा एमएलए सुरेश कुमार, विनोद सुल्तानपुरी व विधानसभा के डिप्टी स्पीकर विनय कुमार का नाम चर्चा में है. रजनी पाटिल के संकेत कुलदीप राठौर की तरफ हैं. पूर्व में जब रोहित ठाकुर का नाम आगे था तो उन्होंने खुद ये कहा था कि हाईकमान जो जिम्मेदारी देगा, उसे निभाया जाएगा. कुलदीप राठौर ये जिम्मेदारी उठाने के लिए पूरी तरह से तैयार दिखते हैं. हाईकमान भी उनके नाम को आगे बढ़ाना चाहता है. सीएम सुक्खू कह चुके हैं कि अक्टूबर के अंत में अध्यक्ष का नाम फाइनल हो जाएगा. ऐसे में दिल्ली वाली ये मुलाकात पीसीसी चीफ का नाम फाइनल करने की प्रक्रिया में अहम पड़ाव प्रतीत हो रही है.
ये भी पढ़ें: निर्मला सीतारमण से सीएम सुक्खू ने की मुलाकात, प्रदेश हित में Additional Borrowing पर की चर्चा