रजनी पाटिल से मिले सीएम सुक्खू, डिप्टी सीएम अग्निहोत्री, पीसीसी चीफ को लेकर फिर तेज हुई चर्चा

रजनी पाटिल से मिले सीएम सुक्खू, डिप्टी सीएम अग्निहोत्री ( @SukhuSukhvinder )

शिमला: करीब एक साल से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी एक तरह से बिना संगठन के है. स्थाई अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर कई बार चर्चाओं का गुब्बारा फूलता है, लेकिन कुछ ही समय बाद फूट जाता है. अब एक बार फिर से नए पीसीसी चीफ को लेकर चर्चा शुरू हुई है. ये चर्चा बुधवार को नई दिल्ली में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू व डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल से मुलाकात के बाद आरंभ हुई है. हालांकि बताया जा रहा है कि डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री अपनी बेटी के विवाह समारोह के लिए निमंत्रण देने गए हैं, लेकिन सियासत में कोई भी मुलाकात सामान्य नहीं होती है. फिलहाल, हिमाचल प्रदेश में अध्यक्ष पद के लिए सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू अपने किसी विश्वासपात्र को देखना चाहते हैं. इसके लिए शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर से लेकर भोरंज के एमएलए सुरेश कुमार व कसौली से एमएलए विनोद सुल्तानपुरी का नाम आगे बढ़ाया गया है. वहीं, होली लॉज खेमा अपने किसी नजदीकी के नाम की पैरवी करना चाहता है. अध्यक्ष के लिए एक समय डिप्टी स्पीकर विनय कुमार का नाम बहुत तेजी से चर्चा में आया था. वे दलित वर्ग से आते हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी किसी ऐसे ही चेहरे के पक्ष में थे. बाद में समीकरण बदले और हाईकमान ने सभी पक्षों में संतुलन बिठाने के लिए कुलदीप राठौर का नाम आगे किया. प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल ने भी राठौर के नाम को लेकर संकेत दिया था. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के सवाल पर सीएम सुक्खू के प्रतिक्रिया (ETV Bharat)