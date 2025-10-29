ETV Bharat / state

रजनी पाटिल से मिले सीएम सुक्खू, डिप्टी सीएम अग्निहोत्री, पीसीसी चीफ को लेकर फिर तेज हुई चर्चा

नई दिल्ली में हिमाचल प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री मिले.

रजनी पाटिल से मिले सीएम सुक्खू, डिप्टी सीएम अग्निहोत्री
रजनी पाटिल से मिले सीएम सुक्खू, डिप्टी सीएम अग्निहोत्री (@SukhuSukhvinder)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : October 29, 2025 at 7:32 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

शिमला: करीब एक साल से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी एक तरह से बिना संगठन के है. स्थाई अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर कई बार चर्चाओं का गुब्बारा फूलता है, लेकिन कुछ ही समय बाद फूट जाता है. अब एक बार फिर से नए पीसीसी चीफ को लेकर चर्चा शुरू हुई है. ये चर्चा बुधवार को नई दिल्ली में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू व डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल से मुलाकात के बाद आरंभ हुई है. हालांकि बताया जा रहा है कि डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री अपनी बेटी के विवाह समारोह के लिए निमंत्रण देने गए हैं, लेकिन सियासत में कोई भी मुलाकात सामान्य नहीं होती है.

फिलहाल, हिमाचल प्रदेश में अध्यक्ष पद के लिए सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू अपने किसी विश्वासपात्र को देखना चाहते हैं. इसके लिए शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर से लेकर भोरंज के एमएलए सुरेश कुमार व कसौली से एमएलए विनोद सुल्तानपुरी का नाम आगे बढ़ाया गया है. वहीं, होली लॉज खेमा अपने किसी नजदीकी के नाम की पैरवी करना चाहता है. अध्यक्ष के लिए एक समय डिप्टी स्पीकर विनय कुमार का नाम बहुत तेजी से चर्चा में आया था. वे दलित वर्ग से आते हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी किसी ऐसे ही चेहरे के पक्ष में थे. बाद में समीकरण बदले और हाईकमान ने सभी पक्षों में संतुलन बिठाने के लिए कुलदीप राठौर का नाम आगे किया. प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल ने भी राठौर के नाम को लेकर संकेत दिया था.

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के सवाल पर सीएम सुक्खू के प्रतिक्रिया (ETV Bharat)

राठौर पहले भी कांग्रेस के मुखिया रहे चुके हैं और दस जनपथ के करीबी माने जाते हैं. उन्हें पूर्व में वीरभद्र सिंह के मौजूद रहते होली लॉज का समर्थन मिल चुका था. हाल ही में कांग्रेस दिग्गज वीरभद्र सिंह की प्रतिमा के अनावरण को लेकर आयोजित समारोह में पार्टी की सबसे ताकतवर नेता सोनिया गांधी अपनी बेटी व कांग्रेस नेता प्रियंका वाड्रा के संग शिमला आई थीं. उस समारोह में डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने खुद को वीरभद्र सिंह स्कूल ऑफ थॉट का छात्र बताया तो प्रियंका वाड्रा ने सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के व्यवहार व सादगी की तुलना वीरभद्र सिंह से कर दी. साथ ही सीएम सुक्खू की पीठ भी थपथपाई. ऐसे में कांग्रेस के आंतरिक समीकरणों की जटिलता दिखती है. यही कारण है कि अध्यक्ष पद को लेकर एक राय नहीं बन रही.

कौन-कौन चर्चा में?

शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर से लेकर ठियोग के एमएलए कुलदीप राठौर के अलावा एमएलए सुरेश कुमार, विनोद सुल्तानपुरी व विधानसभा के डिप्टी स्पीकर विनय कुमार का नाम चर्चा में है. रजनी पाटिल के संकेत कुलदीप राठौर की तरफ हैं. पूर्व में जब रोहित ठाकुर का नाम आगे था तो उन्होंने खुद ये कहा था कि हाईकमान जो जिम्मेदारी देगा, उसे निभाया जाएगा. कुलदीप राठौर ये जिम्मेदारी उठाने के लिए पूरी तरह से तैयार दिखते हैं. हाईकमान भी उनके नाम को आगे बढ़ाना चाहता है. सीएम सुक्खू कह चुके हैं कि अक्टूबर के अंत में अध्यक्ष का नाम फाइनल हो जाएगा. ऐसे में दिल्ली वाली ये मुलाकात पीसीसी चीफ का नाम फाइनल करने की प्रक्रिया में अहम पड़ाव प्रतीत हो रही है.

ये भी पढ़ें: निर्मला सीतारमण से सीएम सुक्खू ने की मुलाकात, प्रदेश हित में Additional Borrowing पर की चर्चा

TAGGED:

CM SUKHU MET RAJNI PATIL
CM AGNIHOTRI MET RAJNI PATIL
MLA KULDEEP RATHORE
ROHIT THAKUR
HIMACHAL CONGRESS PRESIDENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

मौसम बदलते ही क्यों बढ़ जाती हैं बीमारियां, डॉक्टर से जानिए ये आम बीमारियों क्यों हैं अधिक खतरनाक?

हिमाचल में जख्मी हुए पहाड़, भारी बारिश ने निगल ली इतने हजार किलोमीटर सड़कें, अब मरम्मत के लिए चाहिए 3 हजार करोड़ से अधिक

पेड़ों से गिर रहा पोलन बना अस्थमा और दिल के रोगियों का दुश्मन, ऐसे करें बचाव वरना बढ़ सकती है परेशानी

GI टैग मिलने के बाद लोगों को भा रहीं लाहौली जुराब, विदेशी और बाहरी राज्यों में बढ़ी डिमांड

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.