कौन थीं माता साहिब हासी देवी, 200वीं जयंती पर जारी हो रहा ₹200 का स्मारक सिक्का और विशेष डाक टिकट
माता साहिब हासी देवी सिंधी सनातनी समुदाय की आध्यात्मिक संत थीं, रायपुर में राष्ट्रपति ने जारी किया स्मारक सिक्का
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 22, 2026 at 2:26 PM IST
रायपुर. पूज्य माता साहिब हासी देवी की 200वीं जयंती के अवसर पर राजधानी में विशेष समारोह आयोजित किया गया. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस मौके पर उनके सम्मान में ₹200 का स्मारक सिक्का और विशेष डाक टिकट जारी किया. सिंधी सनातनी समुदाय की आध्यात्मिक संत माता हासी देवी ने अपना जीवन भक्ति, शिक्षा, समाज सेवा और मानव कल्याण के लिए समर्पित किया था. वह शदाणी दरबार की पांचवीं पीठाधीश्वर थीं. आइए जानते हैं उनके जीवन, योगदान और आध्यात्मिक विरासत के बारे में.
200वीं जयंती पर राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान
पूज्य माता साहिब हासी देवी की 200वीं जयंती पर ₹200 का स्मारक सिक्का और विशेष डाक टिकट जारी करने का कार्यक्रम उनके जीवन और योगदान को सम्मानित करने से जुड़ा है. माता हासी देवी ने शदाणी दरबार की पांचवीं पीठाधीश्वर के रूप में धार्मिक परंपरा को आगे बढ़ाया. शिक्षा, भक्ति, लंगर, समाज सेवा और जरूरतमंदों की सहायता से जुड़े उनके कार्य आज भी उनकी विरासत का हिस्सा हैं. रायपुर में आयोजित होने वाला यह समारोह माता साहिब हासी देवी के जीवन, सिंधी समाज की धार्मिक परंपरा और मानव सेवा के लिए उनके योगदान को याद करने का अवसर होगा.
35 ग्राम वजन का होगा स्मारक सिक्का
शदाणी दरबार के सचिव उदय साईं के अनुसार माता साहिब हासी देवी की 200वीं जयंती पर जारी होने वाला स्मारक सिक्का 35 ग्राम वजन का होगा. शदाणी दरबार के सचिव उदय साईं के अनुसार, इसका निर्माण कोलकाता टकसाल में किया गया है. भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने इस विशेष सिक्के के 550 नग तैयार कराए हैं. विमोचन के बाद श्रद्धालु और सिक्का संग्राहक शदाणी दरबार की विभिन्न इकाइयों के माध्यम से इसकी बुकिंग कर सकेंगे.
सिक्के में चार धातुओं का इस्तेमाल किया गया है
- 50 प्रतिशत चांदी
- 40 प्रतिशत तांबा
- 5 प्रतिशत निकल
- 5 प्रतिशत जस्ता
सिंधी समाज में खुशी की लहर
शदाणी दरबार के सचिव उदय साईं ने कहा कि माता साहिब हासी देवी के सम्मान में भारत सरकार द्वारा स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया जाना पूरे सिंधी समाज के लिए गौरव की बात है. वहीं, संत युधिष्ठिर लाल ने कहा कि स्मारक सिक्के देश की महान विभूतियों की स्मृति को संजोने का माध्यम हैं. ये केवल मुद्रा नहीं, बल्कि देश के इतिहास, सांस्कृतिक विरासत और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का प्रतीक भी हैं.
समाज कल्याण और आध्यात्मिक जीवन
शदाणी दरबार के संत युधिष्ठिर लाल के अनुसार माता हासी देवी ने अपना जीवन आध्यात्मिक साधना के साथ समाज कल्याण के कार्यों में लगाया. वह गुरु गद्दी पर विराजमान होने के बावजूद विनम्र रहती थीं और मंदिर तथा वहां आने वाले भक्तों की व्यक्तिगत रूप से सेवा करती थीं. उनके जन्मदिवस समारोह के कार्यक्रम 15 से 22 जुलाई 2026 तक आयोजित किए जाने का भी उल्लेख है.
अकाल के दौरान खाद्य भंडार से जुड़ी मान्यता
माता हासी देवी के जीवन से जुड़ी एक मान्यता अकाल के समय शदाणी दरबार के खाद्य भंडार से संबंधित है. श्रद्धालुओं के अनुसार, अकाल के दौरान उनके आशीर्वाद से दरबार का खाद्य भंडार कभी समाप्त नहीं हुआ. माता हासी देवी ने अपनी आध्यात्मिक शिक्षाओं से कई संतों को भी प्रेरित किया.
आज भी जारी हैं सामाजिक गतिविधियां
शदाणी दरबार के संत ‘मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है’ के आदर्श का पालन करते हैं. दरबार में शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, संगीत, सांस्कृतिक मूल्यों और जनसेवा से जुड़ी गतिविधियां संचालित की जाती हैं. यहां नियमित रूप से भजन-कीर्तन, भंडारा, तीर्थयात्रा, धार्मिक त्योहार और संत सभाओं का आयोजन होता है.
इन गतिविधियों के माध्यम से धार्मिक परंपराओं और सामाजिक सेवा के कार्यों को आगे बढ़ाया जाता है. हरिद्वार में भारत माता मंदिर के सप्त सरोवर मार्ग पर स्थित पवित्र गंगा घाट और वहां स्थापित पूज्य माता साहिब हासी देवी की प्रतिमा भी उनकी स्मृति से जुड़ी हुई है.