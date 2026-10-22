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कौन थीं माता साहिब हासी देवी, 200वीं जयंती पर जारी हो रहा ₹200 का स्मारक सिक्का और विशेष डाक टिकट

कौन थीं माता साहिब हासी देवी ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

रायपुर. पूज्य माता साहिब हासी देवी की 200वीं जयंती के अवसर पर राजधानी में विशेष समारोह आयोजित किया गया. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस मौके पर उनके सम्मान में ₹200 का स्मारक सिक्का और विशेष डाक टिकट जारी किया. सिंधी सनातनी समुदाय की आध्यात्मिक संत माता हासी देवी ने अपना जीवन भक्ति, शिक्षा, समाज सेवा और मानव कल्याण के लिए समर्पित किया था. वह शदाणी दरबार की पांचवीं पीठाधीश्वर थीं. आइए जानते हैं उनके जीवन, योगदान और आध्यात्मिक विरासत के बारे में.

200वीं जयंती पर राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान पूज्य माता साहिब हासी देवी की 200वीं जयंती पर ₹200 का स्मारक सिक्का और विशेष डाक टिकट जारी करने का कार्यक्रम उनके जीवन और योगदान को सम्मानित करने से जुड़ा है. माता हासी देवी ने शदाणी दरबार की पांचवीं पीठाधीश्वर के रूप में धार्मिक परंपरा को आगे बढ़ाया. शिक्षा, भक्ति, लंगर, समाज सेवा और जरूरतमंदों की सहायता से जुड़े उनके कार्य आज भी उनकी विरासत का हिस्सा हैं. रायपुर में आयोजित होने वाला यह समारोह माता साहिब हासी देवी के जीवन, सिंधी समाज की धार्मिक परंपरा और मानव सेवा के लिए उनके योगदान को याद करने का अवसर होगा.