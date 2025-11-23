ETV Bharat / state

कौन हैं हिमाचल कांग्रेस के नये मुखिया? जिस पर पार्टी हाईकमान ने जताया भरोसा, सामने होंगी ये चुनौतियां

हिमाचल कांग्रेस के नये अध्यक्ष को लेकर लंबे समय से चल रहा इंतजार हुआ खत्म. पार्टी हाईकमान ने पार्टी मुखिया के नाम पर लगाई मुहर.

कौन हैं हिमाचल कांग्रेस के नये मुखिया?
हिमाचल कांग्रेस के नये अध्यक्ष विनय कुमार (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : November 23, 2025 at 2:58 PM IST

3 Min Read
शिमला: लंबे समय से हिमाचल प्रदेश के नये कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर रेस में कई नामों की चर्चा थी, लेकिन अब कयासों का दौर थम चुका है. क्योंकि महीनों के मंथन के बाद कांग्रेस हाईकमान ने आधिकारिक रूप से नये प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर मुहर लगा दी है. कांग्रेस ने विनय कुमार को पार्टी का नया कप्तान चुना है. ऐसे में आइए जानते हैं कि आखिर विनय कुमार कौन हैं, जिन पर कांग्रेस आलाकमान ने भरोसा जताया है.

कौन हैं विनय कुमार?

12 मार्च 1978 को हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के ग्राम मैना बाग में डॉ. प्रेम सिंह और विद्या देवी के घर विनय कुमार का जन्म हुआ था. विनय कुमार ने राजनीति की शुरुआत ब्लॉक कांग्रेस के महासचिव पद से की थी. एससी वर्ग से आने वाले विनय ने दिसंबर 2012 में हुए विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की और पहली बार विधायक चुने गए. वे वीरभद्र सरकार में सीपीएस भी रह चुके हैं. उसके बाद विनय कुमार 2017 और 2022 में भी लगातार विधायक चुने गए. 2022 के चुनाव के बाद अनुसूचित जाति के कोटे से विनय कुमार को विधानसभा उपाध्यक्ष चुना गया था, लेकिन अब उन्होंने अपना इस्तीफा विधानसभा अध्यक्ष को सौंप दिया और उनका इस्तीफा मंजूर भी कर लिया गया है. उनके पिता डॉ. प्रेम सिंह भी इसी सीट से कई बार विधायक चुने गए थे और सीपीएस भी रहे थे.

लगातार तीन बार विधायक का चुनाव जीत चुके हैं विनय कुमार
लगातार तीन बार विधायक का चुनाव जीत चुके हैं विनय कुमार (Vinay Kumar Facebook Page)

कैसे मिली पार्टी अध्यक्ष की कमान?

हिमाचल प्रदेश में श्री रेणुका जी विधानसभा क्षेत्र से लगातार तीन बार से कांग्रेस का विजय पताका लहराने वाले विनय कुमार डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री के बेहद करीबी माने जाते हैं. साथ ही उन्हें हॉली लॉज का भी पूरा समर्थन प्राप्त है. वहीं, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू भी पहले ही दलित वर्ग से पार्टी अध्यक्ष बनाने की वकालत कर चुके थे. ऐसे में कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की भी विनय कुमार के नाम पर सहमति थी. वर्तमान में विनय डिप्टी स्पीकर के पद पर थे. लेकिन उन्होंने अपना इस्तीफा स्पीकर को सौंप दिया था, जिसे स्पीकर ने मंजूर कर लिया था. जिससे तय माना जा रहा था कि विनय कुमार को कांग्रेस हिमाचल प्रदेश का अध्यक्ष बनाने जा रही है.

डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री के करीबी माने जाते हैं विनय कुमार
डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री के करीबी माने जाते हैं विनय कुमार (Vinay Kumar Facebook Page)

नये प्रदेश अध्यक्ष की क्या-क्या होंगी चुनौतियां?

कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने विनय कुमार को हिमाचल कांग्रेस का नया मुखिया चुना है. ऐसे में विनय कुमार को आने वाले समय में कई चुनौतियों का भी सामना करना पड़ेगा. हिमाचल प्रदेश में आने वाले दिनों में पंचायत चुनाव होने है, जिसमें उनकी सबसे पहली परीक्षा होगी. क्योंकि संगठन में पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के बीच समन्वय बैठना और पार्टी के अंदर गुटबाजी पर रोक लगाने के साथ-साथ उन्हें जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूत करना होगा. वहीं, 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी के बेहतर प्रदर्शन और पार्टी को चुनाव में दोबारा जीत दिलाने का भार भी उनके कंधे पर होगा.

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ विनय कुमार
सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ विनय कुमार (Vinay Kumar Facebook Page)

