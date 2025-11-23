ETV Bharat / state

कौन हैं हिमाचल कांग्रेस के नये मुखिया? जिस पर पार्टी हाईकमान ने जताया भरोसा, सामने होंगी ये चुनौतियां

हिमाचल कांग्रेस के नये अध्यक्ष विनय कुमार ( ETV Bharat )

शिमला: लंबे समय से हिमाचल प्रदेश के नये कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर रेस में कई नामों की चर्चा थी, लेकिन अब कयासों का दौर थम चुका है. क्योंकि महीनों के मंथन के बाद कांग्रेस हाईकमान ने आधिकारिक रूप से नये प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर मुहर लगा दी है. कांग्रेस ने विनय कुमार को पार्टी का नया कप्तान चुना है. ऐसे में आइए जानते हैं कि आखिर विनय कुमार कौन हैं, जिन पर कांग्रेस आलाकमान ने भरोसा जताया है. कौन हैं विनय कुमार? 12 मार्च 1978 को हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के ग्राम मैना बाग में डॉ. प्रेम सिंह और विद्या देवी के घर विनय कुमार का जन्म हुआ था. विनय कुमार ने राजनीति की शुरुआत ब्लॉक कांग्रेस के महासचिव पद से की थी. एससी वर्ग से आने वाले विनय ने दिसंबर 2012 में हुए विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की और पहली बार विधायक चुने गए. वे वीरभद्र सरकार में सीपीएस भी रह चुके हैं. उसके बाद विनय कुमार 2017 और 2022 में भी लगातार विधायक चुने गए. 2022 के चुनाव के बाद अनुसूचित जाति के कोटे से विनय कुमार को विधानसभा उपाध्यक्ष चुना गया था, लेकिन अब उन्होंने अपना इस्तीफा विधानसभा अध्यक्ष को सौंप दिया और उनका इस्तीफा मंजूर भी कर लिया गया है. उनके पिता डॉ. प्रेम सिंह भी इसी सीट से कई बार विधायक चुने गए थे और सीपीएस भी रहे थे. लगातार तीन बार विधायक का चुनाव जीत चुके हैं विनय कुमार (Vinay Kumar Facebook Page)