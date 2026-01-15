ETV Bharat / state

सिस्टम के आगे भी नहीं किया 'सरेंडर', आज वेला बॉबी बने हजारों लोगों की उम्मीद

अगर इरादे मजबूत हों, तो अकेला इंसान भी हजारों जिंदगियों की उम्मीद बन सकता है.

WHO IS VELA BOBBY
वेला बॉबी बने हजारों लोगों की उम्मीद
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : January 15, 2026 at 9:25 PM IST

Updated : January 15, 2026 at 9:32 PM IST

शिमला: हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में अगर किसी मरीज के तीमारदार से पूछा जाए कि संकट की घड़ी में सबसे पहले किसका नाम जुबां पर आता है, तो जवाब एक ही होगा 'वेला बॉबी. यह नाम सुनकर भले ही कुछ लोग इसे मजाक समझ लें, लेकिन सच यह है कि यही 'वेला बॉबी' आज सिस्टम की खामियों के बीच इंसानियत की सबसे मजबूत दीवार बनकर खड़े हैं. प्रशासनिक अड़चनों, बिजली-पानी कटने और विरोध के बावजूद सरदार सरबजीत सिंह बॉबी ने कभी सेवा से पीछे हटना नहीं सीखा. आज वे हजारों जरूरतमंदों की उम्मीद बन चुके हैं.

वेला बॉबी बने हजारों लोगों की उम्मीद

कौन हैं वेला बॉबी?

सरदार सरबजीत सिंह बॉबी, जिन्हें शिमला में हर कोई प्यार से 'वेला बॉबी' कहता है. वे कोई नेता, अधिकारी या उद्योगपति नहीं हैं. वे एक आम नागरिक हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन दूसरों के दर्द को कम करने में लगा दिया. वह 'ऑलमाइटी ब्लेसिंग्स' नाम से एक संस्था चलाते हैं. बॉबी सुबह 7 बजे सेवा शुरू करते हैं और रात 9:30 बजे तक अस्पतालों के बाहर भूखे लोगों के लिए खड़े रहते हैं. शिमला का इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज (IGMC), कैंसर अस्पताल, कमला नेहरू अस्पताल (KNH) और चमियाना सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में शायद ही कोई ऐसा हो जो उन्हें न जानता हो.

'वेला' नाम के पीछे छिपी सच्चाई

'वेला बॉबी' नाम की कहानी साल 2016 की है. शिमला के रिज मैदान पर एक रक्तदान शिविर लगा था. बॉबी वहां रक्त संग्रह और व्यवस्थाओं में जुटे थे. रक्तदान के बाद वे सीधे लंगर सेवा में लग गए. उसी दौरान उनके मित्र और हाईकोर्ट के एडिशनल एडवोकेट विनय कुमार ने मजाक में सोशल मीडिया पर लिख दिया- "वेला बॉबी". यह नाम वायरल हो गया, लेकिन यह नाम आलस्य नहीं बल्कि सेवा का प्रतीक बन गया.सरदार सरबजीत सिंह बॉबी का जन्म 10 अक्टूबर 1973 को शिमला के रिपन अस्पताल (डीडीयू) में हुआ. उनकी पढ़ाई प्रतिष्ठित सेंट एडवर्ड स्कूल से हुई. एक अच्छे परिवार से आने के बावजूद उनका झुकाव हमेशा समाज सेवा की ओर रहा. बचपन से ही वे बीमारों और गरीबों की मदद के लिए आगे रहते थे, जो आगे चलकर उनके जीवन का मकसद बन गया.

WHO IS VELA BOBBY
25 अक्टूबर 2014 को शुरू हुई थी लंगर सेवा

बर्फीली रातों में भी नहीं रुकी सेवा

बॉबी की समाजसेवा की शुरुआत साल 1998 में हुई. उस समय शिमला में एक संस्था ने शव वाहन खरीदा था, लेकिन ड्राइवर केवल सुबह 9 से शाम 5 बजे तक ही उपलब्ध रहता था. शाम के बाद अगर किसी गरीब परिवार में मौत हो जाए, तो शव ले जाना मुश्किल हो जाता था. बॉबी ने यह जिम्मेदारी खुद उठा ली. उन्होंने तय किया कि शाम 5 बजे से सुबह 9 बजे तक वे खुद शव वाहन चलाएंगे. आज तक वे 5000 से अधिक शवों को सम्मानजनक अंतिम यात्रा तक पहुंचा चुके हैं.शिमला जैसे पहाड़ी इलाके में कई बार बर्फबारी के कारण रास्ते बंद हो जाते हैं. बॉबी बताते हैं कि कई रातें ऐसी रहीं जब कड़ाके की ठंड में उन्होंने शवों को अंतिम संस्कार के लिए पहुंचाया. उनके लिए यह सेवा कभी बोझ नहीं बनी, बल्कि इंसानियत का कर्तव्य रही.

चाय-बिस्कुट से 4000 लोगों तक का सफर

साल 2014 में बॉबी चंडीगढ़ के PGI अस्पताल गए. वहां उन्होंने देखा कि अलग-अलग संस्थाएं मरीजों के तीमारदारों को मुफ्त भोजन बांट रही हैं. उसी वक्त उनके मन में सवाल उठा कि शिमला के IGMC में दूर-दराज से इलाज के लिए आने वाले गरीब लोग आखिर क्या करते होंगे? इसी सोच ने सेवा की नींव रखी और 25 अक्टूबर 2014 को चाय-बिस्कुट से लंगर की शुरुआत हुई. आज वही सेवा रोजाना करीब 4000 लोगों तक पहुंच चुकी है.

SHIMLA LANGAR SEVA
रोजाना हजारों लोगों को खाना खिलाते हैं सरबजीत सिंह बॉबी

IGMC, कैंसर अस्पताल, KNH और चमियाना सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में हर दिन हजारों लोगों को भोजन कराया जाता है. सुबह नाश्ते में चाय, दूध, दलिया और ब्रेड, जबकि दोपहर में दाल-चावल, कढ़ी-चावल या खिचड़ी परोसी जाती है. लोग एक ही स्वाद से ऊब न जाएं, इसके लिए दाल हर दो घंटे में बदली जाती है. बॉबी की रसोई में रोजाना 2 क्विंटल चावल, 1 क्विंटल आटा और 1 क्विंटल दाल खर्च होती है. खाना बनाने के लिए प्रतिदिन 7 कमर्शियल गैस सिलेंडर उपयोग होते हैं. इस पूरी व्यवस्था को 15 से 18 कर्मचारी और दर्जनों स्वयंसेवक संभालते हैं.

'रोटी बैंक' की भी अनूठी पहल

इसके साथ-साथ बॉबी ने 'रोटी बैंक' की भी अनूठी पहल शुरू की है. शिमला के करीब 35 हजार स्कूली बच्चे 'रोटी बैंक' से जुड़े हैं. ये बच्चे रोज अपने टिफिन से दो अतिरिक्त रोटियां लाते हैं. इन्हें इकट्ठा कर लंगर में वितरित किया जाता है. यह पहल न सिर्फ भूख मिटाने का जरिया बनी है, बल्कि बच्चों के मन में सेवा, संवेदना और सामाजिक जिम्मेदारी का बीज भी बो रही है. छोटे-छोटे हाथों से शुरू हुई यह मदद आज हजारों लोगों की थाली तक पहुंच रही है.

जब सिस्टम सामने खड़ा हुआ, फिर भी नहीं रुकी सेवा

बॉबी की यह यात्रा आसान नहीं रही. एक समय ऐसा भी आया जब प्रशासन ने लंगर स्थल पर कार्रवाई की. उस वक्त बॉबी खुद गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे और उनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था. इसके बावजूद प्रशासन 50 पुलिसकर्मियों के साथ पहुंचा और लंगर का सामान हटाया गया. IGMC प्रशासन ने बिजली और पानी तक काट दिया. लेकिन बॉबी ने हार नहीं मानी. पूरे 18 महीनों तक बिना बिजली-पानी के लंगर चलता रहा. लोग बाहर से पानी लाकर मदद करते थे और मोमबत्तियों की रोशनी में खाना बनता था. बाद में सरकार बदलने पर बिजली-पानी बहाल हुआ. वहीं, चमियाना अस्पताल में जगह न मिलने पर बॉबी ने खुले जंगल में लंगर शुरू किया. कड़ाके की ठंड में लोग जमीन पर बैठकर खाना खाते रहे. मामला जब हिमाचल हाईकोर्ट पहुंचा, तो कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए प्रशासन को लंगर के लिए उचित स्थान देने के आदेश दिए.

ALMIGHTY BLESSINGS NGO SHIMLA
इतनी बड़ी सेवा के बावजूद बॉबी कभी सड़क पर चंदा नहीं मांगते

फंड कहां से आता है?

इतनी बड़ी सेवा के बावजूद बॉबी कभी सड़क पर चंदा नहीं मांगते. उनका कहना है कि जब नियत साफ होती है, तो मदद खुद रास्ता ढूंढ लेती है. मरीजों के ठीक होकर लौटते तीमारदार, पुराने छात्र जो आज देश-विदेश में हैं, और जन्मदिन या पुण्यतिथि पर राशन बुक कराने वाले लोग ही इस सेवा की असली ताकत हैं. राजनीति में आने की चर्चाओं पर बॉबी साफ कहते हैं कि वे समाज सेवा के लिए पैदा हुए हैं. अगर बड़े स्तर पर बदलाव लाने के लिए राजनीति एक माध्यम बनती है, तो उसमें कुछ गलत नहीं. उनका मानना है कि गरीब का मुंह ही भगवान की असली गुल्लक है. मंदिरों में चढ़ावे से ज्यादा जरूरी है भूखे का पेट भरना.

आपदा में भी सबसे आगे बॉबी

2025 में मंडी आपदा के दौरान 'ऑलमाइटी ब्लेसिंग्स' संस्था ने 2.25 करोड़ रुपये की मदद जुटाई थी. करीब 900 परिवारों को राशन और जरूरी सामान दिया गया. बॉबी का मानना है कि गरीबी किसी बच्चे की पढ़ाई में बाधा नहीं बननी चाहिए. इसी सोच के साथ वे पिछले दस वर्षों से 10 से 15 बच्चों की पढ़ाई का खर्च खुद उठा रहे हैं. उनका सपना है कि भविष्य में ऐसा मजबूत सिस्टम तैयार हो, जहां हजारों जरूरतमंद बच्चों को पूरी तरह मुफ्त शिक्षा मिल सके. आज 'वेला बॉबी' सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक सोच और एक आंदोलन बन चुके हैं. सिस्टम के आगे झुकने से इनकार करने वाला ये शख्स हमें सिख देता है कि अगर इरादे मजबूत हों, तो अकेला इंसान भी हजारों जिंदगियों की उम्मीद बन सकता है.

Last Updated : January 15, 2026 at 9:32 PM IST

