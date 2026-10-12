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कौन हैं सुधा यादव जिन्हें बनाया गया कर्नाटक का नया राज्यपाल ?, शहीद की पत्नी ने ऐसे तय किया गवर्नर तक का सफर

कौन हैं सुधा यादव जिन्हें बनाया गया कर्नाटक का नया राज्यपाल ( ETV Bharat )

चंडीगढ़ : राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोमवार को 6 राज्यों में नए राज्यपाल नियुक्त किए हैं. इनमें सुधा यादव का भी नाम हैं जो हरियाणा के गुरुग्राम की रहने वालीं हैं. सुधा यादव को कर्नाटक के राज्यपाल की जिम्मेदारी दी गई है.

सुधा यादव बनीं कर्नाटक की राज्यपाल : हरियाणा के गुरुग्राम से आने वाली सुधा यादव भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद हैं, जिन्हें कर्नाटक का नया गवर्नर नियुक्त किया गया है. वे थावरचंद गहलोत की जगह लेंगी. सुधा यादव के पति सुखबीर सिंह यादव बीएसएफ के डिप्टी कमांडेंट थे और साल 1999 के करगिल युद्ध के दौरान शहीद हो गए थे. इसके बाद तत्कालीन हरियाणा भाजपा प्रभारी नरेंद्र मोदी के विशेष आग्रह पर उन्होंने राजनीति में कदम रखा.

सांसद से कर्नाटक के राज्यपाल तक का सफर : डॉ. सुधा यादव का जन्म हरियाणा के रेवाड़ी जिले के गांव मोतला कलां में हुआ था. उनका रेवाड़ी और अहीरवाल क्षेत्र से भी गहरा जुड़ाव है. फिलहाल वे गुरुग्राम के सेक्टर-10 में रहती हैं. सुधा यादव ने 1987 में IIT रुड़की से केमिस्ट्री में MSc की डिग्री हासिल की और वहीं से 1992 में केमिस्ट्री में PhD भी पूरी की. उन्हें 'प्रेसिडेंट्स गाइड अवॉर्ड' भी मिल चुका है.