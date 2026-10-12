कौन हैं सुधा यादव जिन्हें बनाया गया कर्नाटक का नया राज्यपाल ?, शहीद की पत्नी ने ऐसे तय किया गवर्नर तक का सफर
हरियाणा की रहने वाली सुधा यादव को कर्नाटक राज्य का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है. जानिए कौन हैं सुधा यादव ?
Published : October 12, 2026 at 11:07 PM IST
चंडीगढ़ : राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोमवार को 6 राज्यों में नए राज्यपाल नियुक्त किए हैं. इनमें सुधा यादव का भी नाम हैं जो हरियाणा के गुरुग्राम की रहने वालीं हैं. सुधा यादव को कर्नाटक के राज्यपाल की जिम्मेदारी दी गई है.
सुधा यादव बनीं कर्नाटक की राज्यपाल : हरियाणा के गुरुग्राम से आने वाली सुधा यादव भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद हैं, जिन्हें कर्नाटक का नया गवर्नर नियुक्त किया गया है. वे थावरचंद गहलोत की जगह लेंगी. सुधा यादव के पति सुखबीर सिंह यादव बीएसएफ के डिप्टी कमांडेंट थे और साल 1999 के करगिल युद्ध के दौरान शहीद हो गए थे. इसके बाद तत्कालीन हरियाणा भाजपा प्रभारी नरेंद्र मोदी के विशेष आग्रह पर उन्होंने राजनीति में कदम रखा.
सांसद से कर्नाटक के राज्यपाल तक का सफर : डॉ. सुधा यादव का जन्म हरियाणा के रेवाड़ी जिले के गांव मोतला कलां में हुआ था. उनका रेवाड़ी और अहीरवाल क्षेत्र से भी गहरा जुड़ाव है. फिलहाल वे गुरुग्राम के सेक्टर-10 में रहती हैं. सुधा यादव ने 1987 में IIT रुड़की से केमिस्ट्री में MSc की डिग्री हासिल की और वहीं से 1992 में केमिस्ट्री में PhD भी पूरी की. उन्हें 'प्रेसिडेंट्स गाइड अवॉर्ड' भी मिल चुका है.
1999 में सांसद रहीं : सुधा यादव ने अपना पहला लोकसभा चुनाव साल 1999 में महेंद्रगढ़ सीट से लड़ा और भारी मतों से जीतकर संसद पहुंची थीं. इस चुनाव में उन्होंने अहीरवाल के दिग्गज नेता राव इंद्रजीत को एक लाख 39 हजार वोटों से हराया था. बाद में वे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की सदस्य बनीं. अगस्त 2022 में उन्हें भाजपा के संसदीय बोर्ड में शामिल किया गया. लंबे समय से सक्रिय डॉ. सुधा यादव को अब उनके लंबे संगठनात्मक अनुभव को देखते हुए कर्नाटक के राज्यपाल के रूप में एक बड़ी संवैधानिक जिम्मेदारी सौंपी गई है.
महिलाओं पर भाजपा का फोकस : इससे पहले पानीपत की रेडियोलॉजिस्ट डॉ. अर्चना गुप्ता को 28 मई 2026 को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई थी है. 43 साल बाद कोई महिला हरियाणा BJP की अध्यक्ष बनी हैं. उनसे पहले 1980 में डॉ. कमला वर्मा हरियाणा में पार्टी की पहली महिला अध्यक्ष बनीं थी. पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को हरियाणा भाजपा का प्रभारी भी बनाया गया है. भाजपा ने पहली बार हरियाणा का प्रभार किसी महिला नेता को दिया है.
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