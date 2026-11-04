कौन है शहला अहरारी जिनके हाथ में यूपी महिला कांग्रेस की कमान?, बीते विधानसभा चुनाव में मिले थे 2016 वोट, जानिए पॉलिटिकल सफरनामा
अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा ने कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 4, 2026 at 7:44 AM IST|
Updated : November 4, 2026 at 8:04 AM IST
लखनऊ: अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा ने शहला अहरारी को उत्तर प्रदेश महिला कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है. वह उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र से ताल्लुक रखती हैं. उन्होंने उत्तर प्रदेश के रामपुर कारखाना विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा है. उन्हें सिर्फ 2016 वोट मिले थे और उनकी जमानत जब्त हुई थी.
अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश महिला कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति की है. उन्होंने शहला अहरारी को महिला कांग्रेस का वर्किंग प्रेसिडेंट नियुक्त किया है. पिछले विधानसभा चुनाव में जब कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में अकेले दम पर चुनाव लड़ी थी तो पूर्व राष्ट्रीय महासचिव व उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी ने शहला को भी चुनावी मैदान में उतारा था.
उन्होंने रामपुर कारखाना विधानसभा सीट से चुनाव में ताल ठोकी थी, लेकिन लड़की हूं लड़ सकती हूं स्लोगन के साथ चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस पार्टी की महिलाओं में शहला अहरारी भी शामिल थीं, जिनकी जमानत जब्त हो गई थी. उन्हें इस सीट पर महज 2016 वोट ही मिले थे, जबकि जीते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सुरेंद्र चौरसिया को 90000 से ज्यादा वोट मिले थे। कांग्रेस ने पिछला विधानसभा चुनाव अपने बलबूते पर लड़ा था और प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश की 40% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की थीं. इन सभी 40 फीसद महिला प्रत्याशियों में से सिर्फ महिला प्रत्याशी के तौर पर एक ही महिला चुनाव जीतने में सफल रही थीं वह थीं.
आराधना मिश्रा "मोना". वर्ष 2022 में तीसरी बार लगातार विधायक बनीं. वर्तमान में वे उत्तर प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष हैं. अब महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष के रूप में सिर्फ 2016 वोट पाने वाली महिला नेत्री को कांग्रेस ने यह बड़ा दायित्व सौंपा है. महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा ने उत्तर प्रदेश में जिन शहला अहरारी को नेतृत्व सौंपा है वे पूर्वांचल के विभिन्न जिलों में महिला कांग्रेस के संगठन को मजबूत करने, महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने और जनहित के मुद्दों पर प्रदर्शनों का नेतृत्व करने में सक्रिय भूमिका निभाती रही हैं. महंगाई, रोजगार, महिला सुरक्षा और चिकित्सा जैसे जनहित के मुद्दों को लेकर भी आवाज उठाती हैं.
महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अलका लांबा ने उत्तर प्रदेश के अलावा महाराष्ट्र और मिजोरम में भी महिला अध्यक्षों की तैनाती की है. महाराष्ट्र में सुनीता आर. गावंडे को और मिजोरम में जोडिंगपुई को भी महिला कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है. नियुक्तियां तत्काल प्रभाव से लागू होंगी. तीनों राज्यों में ये जिम्मेदारियां तब तक रहेंगी, जब तक कांग्रेस अध्यक्ष की स्वीकृति से नियमित अध्यक्षों की नियुक्ति नहीं हो जाती.
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