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कौन है शहला अहरारी जिनके हाथ में यूपी महिला कांग्रेस की कमान?, बीते विधानसभा चुनाव में मिले थे 2016 वोट, जानिए पॉलिटिकल सफरनामा

कौन है शहला अहरारी जिनके हाथ में यूपी महिला कांग्रेस की कमान? ( etv bharat )

लखनऊ: अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा ने शहला अहरारी को उत्तर प्रदेश महिला कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है. वह उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र से ताल्लुक रखती हैं. उन्होंने उत्तर प्रदेश के रामपुर कारखाना विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा है. उन्हें सिर्फ 2016 वोट मिले थे और उनकी जमानत जब्त हुई थी.



अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश महिला कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति की है. उन्होंने शहला अहरारी को महिला कांग्रेस का वर्किंग प्रेसिडेंट नियुक्त किया है. पिछले विधानसभा चुनाव में जब कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में अकेले दम पर चुनाव लड़ी थी तो पूर्व राष्ट्रीय महासचिव व उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी ने शहला को भी चुनावी मैदान में उतारा था.

उन्होंने रामपुर कारखाना विधानसभा सीट से चुनाव में ताल ठोकी थी, लेकिन लड़की हूं लड़ सकती हूं स्लोगन के साथ चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस पार्टी की महिलाओं में शहला अहरारी भी शामिल थीं, जिनकी जमानत जब्त हो गई थी. उन्हें इस सीट पर महज 2016 वोट ही मिले थे, जबकि जीते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सुरेंद्र चौरसिया को 90000 से ज्यादा वोट मिले थे। कांग्रेस ने पिछला विधानसभा चुनाव अपने बलबूते पर लड़ा था और प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश की 40% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की थीं. इन सभी 40 फीसद महिला प्रत्याशियों में से सिर्फ महिला प्रत्याशी के तौर पर एक ही महिला चुनाव जीतने में सफल रही थीं वह थीं.