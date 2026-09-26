कौन हैं हिमाचल के हवलदार सावन बरवाल, 44 साल बाद एशियन गेम्स में भारत को दिलाया मेडल
सावन बरवाल ने भारत के लिए मेराथन में रजत पदक जीता है. 44 साल बाद इस सपर्धा में भारत की झोली में पदक आया है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : September 26, 2026 at 12:07 PM IST
शिमला: जापान के नागोया में आयोजित एशियन गेम्स 2026 की पुरुष मैराथन स्पर्धा में हिमाचल प्रदेश में मंडी जिले के जोगिंद्रनगर क्षेत्र से संबंध रखने वाले मैराथन धावक सावन बरवाल ने इतिहास रच दिया है. एशियाई खेलों की मैराथन प्रतिस्पर्धा में उन्होंने रजत पदक अपने नाम किया है.
भारतीय समयानुसार तड़के 4 बजे शुरू हुई इस मैराथन में सावन बरवाल और साथी भारतीय धावक कार्तिक करकेरा सहित कुल 19 प्रतिस्पर्धियों ने भाग लिया. सावन रेस के शुरुआती चरण से ही मजबूती से रेस जीतने के संभावित दावेदारों में बने रहे. मुकाबले पर उन्होंने अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखी. दौड़ के अंतिम 7 किलोमीटर के चुनौतीपूर्ण चरण में सावन ने मेजबान जापान के धावक इचिताका यामाशिता को कड़ी टक्कर दी. हालांकि जापानी एथलीट ने कुछ बढ़त बना ली थी, लेकिन सावन ने अपना धैर्य और रफ्तार बनाए रखी और शानदार अंदाज में फिनिशिंग लाइन पार कर दूसरा स्थान हासिल किया.
orm.x.com/widgets.js" charset="utf-8">
HISTORIC SILVER FOR BHARAT! 🥈🇮🇳— Dr Mansukh Mandaviya (@mansukhmandviya) September 26, 2026
Congratulations to Sawan Barwal on ending India’s 44-year wait for an Asian Games marathon medal. He clocked a brilliant 2:11:37, setting a new National Record in the Men’s Marathon.
The entire nation is incredibly proud of this historic… pic.twitter.com/QsZbNEj01K
अपने राष्ट्रीय रिकॉर्ड को किया बेहतर
42.195 किलोमीटर की बेहद कठिन और थका देने वाली इस दौड़ को सावन ने 2 घंटे 11 मिनट 37 सेकंड में पूरा किया. इस प्रदर्शन के साथ सावन ने अपना ही राष्ट्रीय रिकॉर्ड बेहतर कर दिया. वहीं, भारत के दूसरे धावक कार्तिक करकेरा ने 2:22:41 के समय के साथ 17वां स्थान हासिल किया.
44 साल बाद मेडल का सूखा किया खत्म
उनकी इस ऐतिहासिक उपलब्धि के साथ ही एशियन गेम्स की पुरुष मैराथन स्पर्धा में भारत का 44 सालों से चला आ रहा मेडल का सूखा खत्म हो गया है. सावन बरवाल की इस ऐतिहासिक कामयाबी ने एशियाई खेलों की मैराथन स्पर्धा में भारत के कुल पदकों की संख्या को चार तक पहुंचा दिया है. इससे पहले 1951 के नई दिल्ली एशियन गेम्स में छोटा सिंह ने स्वर्ण और सूरत सिंह माथुर ने कांस्य पदक जीता था, जबकि 1982 के दिल्ली एशियन गेम्स में होसुर कुक्कप्पा सीतारण ने आखिरी बार कांस्य पदक अपने नाम किया था. सावन की इस उपलब्धि के बाद उनके गांव में खुशी का माहौल है.
*A Historic Silver Run for India*— Indian Army Sports and Adventure (@IA_SportsAdvntr) September 26, 2026
Heartiest congratulations to Havildar Sawan Barwal on winning the Silver Medal in the Men’s Marathon at the Asian Games Aichi–Nagoya 2026.
Clocking an exceptional 2:11:37, set a new National Record and Personal Best and getting #India back to… pic.twitter.com/4ngVCaQemx
सेना में हवलदार हैं सावन
18 फरवरी 1998 को जन्मे बरवाल हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं और भारतीय सेना में हवलदार हैं. भारतीय सेना ने अपने आधिकारिक एक्स हेंडल से उन्हें बधाई दी है. बरवाल ने अपने करियर की शुरुआत एक मैराथन विशेषज्ञ के रूप में नहीं की थी. शुरुआत में वह ट्रैक और लंबी दूरी की स्पर्धाओं में जिला और राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में भाग लिया करते थे. वह 2019 में भारतीय सेना में शामिल हुए और इसके बाद एक पेशेवर एथलीट के रूप में उनकी यात्रा शुरू हुई.
राष्ट्रीय खेलों में कई पदक
बरवाल ने करियर की शुरुआती 5,000 और 10,000 मीटर जैसी स्पर्धाएं से शुरू की थी. इसके अलावा, पुरुषों की 5,000 मीटर और 10,000 मीटर स्पर्धाओं में उनके नाम राष्ट्रीय रिकॉर्ड दर्ज थे. उत्तराखंड में हुई 38वीं राष्ट्रीय खेलों में सावन बरवाल ने 5 हजार और 10 हजार मीटर की दौड़ में नेशनल रिकॉर्ड तोड़ते हुए गोल्ड जीता था. बरवाल के मैराथन करियर की वास्तविक शुरुआत तब हुई, जब उन्होंने 12 अप्रैल 2026 को नीदरलैंड्स में 'एनएन मैराथन रॉटरडैम' के माध्यम से इस स्पर्धा में अपना पदार्पण किया. उन्होंने ये दौड़ 2:11:58 के समय के साथ पूरी की थी. इसके साथ ही उन्होंने 1978 में पुरुषों की मैराथन में शिवनाथ सिंह द्वारा बनाए गए 2:12:00 के भारत के राष्ट्रीय रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया था. इसी शानदार प्रदर्शन की बदौलत बरवाल ने 2026 के एशियन गेम्स के लिए भी क्वालीफाई किया. एशियन गेम्स में प्रवेश करने से पहले बरवाल ने केवल एक ही मैराथन में भाग लिया था.
ये भी पढ़ें: हिमाचल के मजदूर माता-पिता की बेटी ने एशियन गेम्स में जीता कांस्य पदक, अब गोल्ड की उम्मीद