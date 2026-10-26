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कौन हैं संतोष कुमार? जिसके सवाल पर भड़के खरगे, दे डाला मोदी पर विवादित बयान

संतोष कुमार ( ETV Bharat )

पटना: पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर मल्लिकार्जुन खरगे के द्वारा विवादित बयान देने के मामले में एक व्यक्ति संतोष कुमार ने बड़ा आरोप लगाया है. दरअसल, यह वही व्यक्ति हैं, जिनके सवाल पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे भड़क गए और पीएम मोदी के पिता को लेकर विवादित बयान दिया. आइये जानते हैं कौन हैं संतोष कुमार?

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