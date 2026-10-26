कौन हैं संतोष कुमार? जिसके सवाल पर भड़के खरगे, दे डाला मोदी पर विवादित बयान
पटना में मल्लिकार्जुन खरगे के बयान पर टोकने वाले संतोष कुमार ने मारपीट का आरोप लगाते हुए खुद को सच्चा देशभक्त और कांग्रेस कार्यकर्ता बताया.
Published : October 26, 2026 at 5:31 PM IST
पटना: पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर मल्लिकार्जुन खरगे के द्वारा विवादित बयान देने के मामले में एक व्यक्ति संतोष कुमार ने बड़ा आरोप लगाया है. दरअसल, यह वही व्यक्ति हैं, जिनके सवाल पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे भड़क गए और पीएम मोदी के पिता को लेकर विवादित बयान दिया. आइये जानते हैं कौन हैं संतोष कुमार?
कार्यक्रम में क्या हुआ?
दरअसल, पटना के बापू सभागार में बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्रीकृष्ण सिंह की जयंती पर मल्लिकार्जुन खरगे कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे. खरगे ने पीएम मोदी और चुनाव आयुक्त को निशाना बनाते हुए कहा कि, "यह सरकार वोट चोरी से बनी है. पिछले दो साल में हुए सभी चुनाव रद्द होने चाहिए और नरेंद्र मोदी को जेल जाना होगा."
किस बात पर हुआ बवाल?
खरगे के इसी बयान के बाद सामने से दर्शकों में से जवाब आया कि "मोदी नहीं जाएगा." इस पर मल्लिकार्जुन खरगे भड़क गए और पीएम मोदी को लेकर विवादित बयान दिया. उन्होंने कहा कि "मोदी का..भी जाएगा, मोदी का ..भी जाएगा..चल." खरगे के इस बयान के बाद खूब बवाल हुआ. एनडीए के तमाम नेता खरगे से माफी मांगने की बात कहने लगे. इसको लेकर अगले दिन सत्ता पक्ष के नेताओं का प्रदर्शन भी हुआ.
कौन हैं संतोष कुमार?
दरअसल, जिस समय बापू सभागार में यह सब हुआ, उस समय उक्त व्यक्ति को कांग्रेस नेताओं ने धक्का देकर कार्यक्रम से बाहर कर दिया. छपरा के रहने वाले संतोष कुमार खुद को कांग्रेस कार्यकर्ता बताते हैं, कहा कि, कांग्रेस नेताओं को लगा कि वे भाजपा समर्थक हैं. इसलिए उनके साथ मारपीट भी की गई. उन्होंने खुद को कांग्रेस नेता बताया और कहा कि मैं सच्चा देशभक्त हूं और मैं मोदी का समर्थक नहीं हूं.
उन्होंने कहा कि, वे मोदी के समर्थन में नहीं बल्कि मोदी के खिलाफ बोल रहे थे, लेकिन कांग्रेस नेता उसे गलत समझ बैठे. मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि, "जब मल्लिकार्जुन खरगे कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे, उस वक्त मैंने इतना कहा कि, कांग्रेस देश की सबसे पुरानी और दूसरी बड़ी पार्टी है. नरेंद्र मोदी की सरकार का 12 साल में जो खेल दिखा, मोदी सरकार ने कॉकरोच पार्टी को भगाने का काम किया."
"देश और समाजहित में मोदी जी काम नहीं कर रहे हैं. जब तक आप लोग विद्रोह नहीं करेंगे, तब तक मोदी जी नहीं जाएंगे. उन लोगों को लगा कि मैं बीजेपी का आदमी हूं. इसलिए मुझे धक्का देकर निकाल दिया और मेरे साथ मारपीट की." -संतोष कुमार
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