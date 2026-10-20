शिवा शर्मा मर्डर केस में 'संजय सर' कौन, अमिताभ ठाकुर ने CS को लिखा पत्र, मॉडल श्रद्धा दुबे को संरक्षण देने का लगाया आरोप
वायरल ऑडियो में बार-बार सामने आ रहे 'संजय सर' नाम के व्यक्ति की तत्काल पहचान कराने और उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 20, 2026 at 10:40 AM IST
लखनऊ / रायबरेली : लखनऊ के चर्चित कारोबारी शिवा शर्मा की संदिग्ध मौत का मामला अब और गरमाता जा रहा है. मामले में नामजद आरोपी मॉडल श्रद्धा दुबे के प्रशासनिक, राजनीतिक और पुलिस महकमे में कथित संपर्कों को लेकर पूर्व आईपीएस अधिकारी और आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को पत्र लिखा है.
उन्होंने एक वायरल ऑडियो में बार-बार सामने आ रहे 'संजय सर' नाम के व्यक्ति की तत्काल पहचान कराने और पूरे मामले में संभावित हस्तक्षेप की उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की है. ठाकुर ने सीधा आरोप लगाया है कि प्रभावशाली लोगों द्वारा आरोपी श्रद्धा दुबे को संरक्षण दिया जा रहा है.
मुख्य सचिव को भेजे गए पत्र (Letter No: AAS/Complaint/85/2026) में अमिताभ ठाकुर ने उल्लेख किया है कि मीडिया और सोशल मीडिया पर लगातार यह चर्चा है कि आरोपी के तार वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों, पुलिस तंत्र और राजनीतिक हस्तियों से जुड़े हैं. प्रकरण से जुड़े एक कथित वायरल ऑडियो में संजय सर का नाम प्रमुखता से लिया जा रहा है.
अमिताभ ठाकुर का कहना है कि इस रहस्यमयी नाम को लेकर जनता के बीच कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं, जिनका पर्दाफाश होना ज़रूरी है.
फरारी में इंटरव्यू देना संरक्षण की ओर करता है इशारा
पत्र में कहा गया है कि 50 हजार की इनामी आरोपी श्रद्धा दुबे का पुलिस की गिरफ्त से दूर रहकर मीडिया को साक्षात्कार देना और लगातार वीडियो जारी करना सामान्य बात नहीं है. यह घटनाक्रम दर्शाता है कि किसी रसूखदार व्यक्ति या समूह द्वारा उसे अनुचित संरक्षण प्रदान किया जा रहा है.
आजाद अधिकार सेना ने मांग की है कि मृतक शिवा शर्मा के परिजनों द्वारा लगाए जा रहे आरोपों और पुलिसिया कार्रवाई के बीच की कड़ियों की निष्पक्ष जांच की जाए, ताकि यह साफ हो सके कि कहीं विवेचना को भटकाने की साजिश तो नहीं हो रही.
निष्पक्ष जांच और पहचान उजागर करने की मांग
अमिताभ ठाकुर ने मुख्य सचिव से अनुरोध किया है कि 'संजय सर' समेत उन सभी प्रभावशाली व्यक्तियों की जल्द से जल्द पहचान कराई जाए, जिनके नाम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस मामले से जुड़ रहे हैं.
साथ ही घटना से पहले और बाद में मुख्य आरोपी के साथ उनकी नजदीकी व भूमिका की गहन जांच हो, जिससे पूरे प्रकरण का दूध का दूध और पानी का पानी हो सके.
लखनऊ के बहुचर्चित शिवा शर्मा हत्याकांड में आजाद अधिकार सेना के अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने यूपी के मुख्य सचिव को पत्र भेजकर वायरल ऑडियो में चर्चा में आए 'संजय सर' की पहचान कराने और नामजद आरोपी मॉडल श्रद्धा दुबे को मिल रहे कथित प्रशासनिक संरक्षण की उच्चस्तरीय निष्पक्ष जांच की मांग की है.
श्रद्धा दुबे के परिजनों से पूछताछ करने पहुंची लखनऊ पुलिस
रायबरेली: लखनऊ के चर्चित शिवा शर्मा संदिग्ध मौत मामले में श्रद्धा दुबे की तलाश तेज हो गई है. इसी सिलसिले में लखनऊ पुलिस की टीम रायबरेली पहुंची, जहां शहर कोतवाली क्षेत्र के रामजी पुरम स्थित श्रद्धा दुबे के आवास पर परिजनों से पूछताछ की गई.
पुलिस ने श्रद्धा के पिता एसपी दुबे और उनकी सौतेली मां से घंटे भर से अधिक समय तक बंद कमरे में पूछताछ की. लखनऊ से एसएचओ समेत कई पुलिसकर्मी रायबरेली पहुंचे थे. सूत्रों के मुताबिक, श्रद्धा हाल में रायबरेली आई थी.
मामले में पुलिस की दस टीमें तलाश में जुटी हैं हो सकता है कि आने वाले समय में पुलिस फिर पूछताछ कर सकती है. इस कार्रवाही के दौरान पुलिस ने श्रद्धा के परिजनों से पुलिस ने बन्द कमरे में बातचीत की.
वहीं मीडिया को दूर रखा गया. पूछताछ करने के बाद पुलिस के किसी भी अधिकारी ने मीडिया से कोई बात नहीं की. इसके बाद सभी पुलिसकर्मी लखनऊ नम्बर की सरकारी बोलेरो गाड़ी में बैठकर चले गए.