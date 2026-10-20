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​शिवा शर्मा मर्डर केस में 'संजय सर' कौन, अमिताभ ठाकुर ने CS को लिखा पत्र, मॉडल श्रद्धा दुबे को संरक्षण देने का लगाया आरोप

​शिवा शर्मा मर्डर केस में 'संजय सर' कौन. मॉडल श्रद्धा दुबे को संरक्षण देने का लगाया आरोप. ( ईटीवी भारत )

लखनऊ / रायबरेली : लखनऊ के चर्चित कारोबारी शिवा शर्मा की संदिग्ध मौत का मामला अब और गरमाता जा रहा है. मामले में नामजद आरोपी मॉडल श्रद्धा दुबे के प्रशासनिक, राजनीतिक और पुलिस महकमे में कथित संपर्कों को लेकर पूर्व आईपीएस अधिकारी और आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को पत्र लिखा है.

उन्होंने एक वायरल ऑडियो में बार-बार सामने आ रहे 'संजय सर' नाम के व्यक्ति की तत्काल पहचान कराने और पूरे मामले में संभावित हस्तक्षेप की उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की है. ठाकुर ने सीधा आरोप लगाया है कि प्रभावशाली लोगों द्वारा आरोपी श्रद्धा दुबे को संरक्षण दिया जा रहा है.​

​शिवा शर्मा मर्डर केस में 'संजय सर' कौन. (ईटीवी भारत) मुख्य सचिव को भेजे गए पत्र (Letter No: AAS/Complaint/85/2026) में अमिताभ ठाकुर ने उल्लेख किया है कि मीडिया और सोशल मीडिया पर लगातार यह चर्चा है कि आरोपी के तार वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों, पुलिस तंत्र और राजनीतिक हस्तियों से जुड़े हैं. प्रकरण से जुड़े एक कथित वायरल ऑडियो में संजय सर का नाम प्रमुखता से लिया जा रहा है. ​शिवा शर्मा मर्डर केस में 'संजय सर' कौन. मॉडल श्रद्धा दुबे को संरक्षण देने का लगाया आरोप. (ईटीवी भारत) अमिताभ ठाकुर का कहना है कि इस रहस्यमयी नाम को लेकर जनता के बीच कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं, जिनका पर्दाफाश होना ज़रूरी है. ​शिवा शर्मा मर्डर केस में 'संजय सर' कौन. मॉडल श्रद्धा दुबे को संरक्षण देने का लगाया आरोप. (ईटीवी भारत) ​फरारी में इंटरव्यू देना संरक्षण की ओर करता है इशारा पत्र में कहा गया है कि 50 हजार की इनामी आरोपी श्रद्धा दुबे का पुलिस की गिरफ्त से दूर रहकर मीडिया को साक्षात्कार देना और लगातार वीडियो जारी करना सामान्य बात नहीं है. यह घटनाक्रम दर्शाता है कि किसी रसूखदार व्यक्ति या समूह द्वारा उसे अनुचित संरक्षण प्रदान किया जा रहा है. आजाद अधिकार सेना ने मांग की है कि मृतक शिवा शर्मा के परिजनों द्वारा लगाए जा रहे आरोपों और पुलिसिया कार्रवाई के बीच की कड़ियों की निष्पक्ष जांच की जाए, ताकि यह साफ हो सके कि कहीं विवेचना को भटकाने की साजिश तो नहीं हो रही. ​निष्पक्ष जांच और पहचान उजागर करने की मांग