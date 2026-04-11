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कौन हैं रुक्मिणी देवी निषाद? समाजवादी पार्टी ने बनाया महिला सभा का प्रदेश अध्यक्ष, जानिये क्या कहते हैं राजनीतिक विशेषज्ञ?

"फूलन देवी को निषाद पार्टी का लीडर बनने की कोशिश की थी" : उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह यादव ने कोशिश की फूलन देवी को निषाद पार्टी का लीडर बनने की. लेकिन, वह निषाद पार्टी की पूरे निषाद समाज के पूरे प्रदेश के लीडर हो ही नहीं पाईं. उन्होंने कहा कि एक संजय निषाद जी हैं, वह बेसिकली लीडर हैं, गोरखपुर से अंबेडकर नगर तक. लेकिन, बीजेपी पता नहीं किस गफलत की शिकार है कि उन्हें पूरे प्रदेश का लीडर बनना चाहती है.

"उत्तर प्रदेश में निषाद समाज की तीन बेल्ट" : उन्होंने कहा कि आप निषाद समाज की बात कर रहे हैं. उत्तर प्रदेश में निषाद समाज की तीन बेल्ट हैं, पहली बेल्ट गोरखपुर से शुरू होती है, अंबेडकर नगर तक आती है. दूसरी बेल्ट बनारस से शुरू होती है, कानपुर के आस-पास तक आती है. तीसरी बेल्ट बुंदेलखंड की है. उन्होंने कहा कि इन तीनों बेल्ट का कोई एक लीडर कभी नहीं रहा है.

"ओबीसी की देशभर में 3634 जातियां" : राजनीतिक विशेषज्ञ योगेश मिश्रा का कहना है कि पहली चीज तो जानें कि निर्णायक कोई भी ओबीसी का समुदाय हो ही नहीं सकता है. उन्होंने कहा कि ओबीसी की देशभर में 3634 जातियां हैं. उत्तर प्रदेश में भी जो ओबीसी हैं वह अलग-अलग इलाकों में है, अलग-अलग इलाकों के ओबीसी एक ही जाति के, एक ही समाज के आपस में शादियां भी नहीं करते हैं.

इन जिलों में देखा जाता है प्रभाव : निषाद समाज का प्रभाव खासतौर पर पूर्वांचल और नदी किनारे बसे जिलों गोरखपुर, वाराणसी, आजमगढ़, बलिया, प्रयागराज, मिर्जापुर और जौनपुर के साथ-साथ बुंदेलखंड क्षेत्र में भी देखा जाता है. यही वजह है कि लगभग सभी प्रमुख राजनीतिक दल इस वर्ग को अपने पक्ष में करने की कोशिश करते रहते हैं.

कई विधानसभा सीटों पर देखा जाता है प्रभाव : उत्तर प्रदेश में निषाद, मल्लाह, केवट और बिंद जैसी उपजातियों को मिलाकर इस समुदाय की आबादी करीब 5 से 9 प्रतिशत के बीच मानी जाती है. लेकिन, इनकी चुनावी ताकत केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं है. प्रदेश की लगभग 50 से 60 विधानसभा सीटों पर इनका प्रभाव देखा जाता है.

लखनऊ : उत्तर प्रदेश की राजनीति में निषाद समाज को लेकर एक बार फिर हलचल तेज हो गई है. अखिलेश यादव की अगुवाई वाली समाजवादी पार्टी ने बड़ा फैसला लेते हुए महिला सभा का प्रदेश अध्यक्ष फूलन देवी की बड़ी बहन रुक्मिणी देवी निषाद को बनाया है. इस फैसले को राजनीतिक गलियारों में “मास्टर स्ट्रोक” बताया जा रहा है. हालांकि, राजनीतिक विश्लेषकों की राय इससे कुछ अलग है.

"रिलीज में कहीं नहीं लिखा..." : उन्होंने कहा कि या तो आप ओबीसी पॉलिटिक्स नहीं समझ रहे हैं, या तो निषाद पॉलिटिक्स नहीं समझ रहे हैं. उन्होंने कहा यह तो नहीं कहा जा सकता कि आप पॉलिटिक्स नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि आप पॉलिटिक्स समझ रहे हैं तभी आप पॉलिटिक्स में हैं, इतने विधायक, इतने सांसद जिता लेते हैं. उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने फूलन देवी की बड़ी बहन को अपनी महिला सभा का अध्यक्ष बनाया है. उनकी पार्टी ने रिलीज जारी की, उसमें कहीं नहीं लिखा कि यह फूलन देवी की बहन हैं.

समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल हसन चांद का कहना है कि पार्टी लगातार अपने संगठन का विस्तार कर रही है और पीडीए को भागीदारी दे रही है. उन्होंने कहा कि रुक्मिणी देवी निषाद लंबे समय से पार्टी के लिए काम कर रही हैं और उन्होंने समाज के संघर्ष को करीब से देखा है.

समाजवादी पार्टी कार्यालय (Photo credit: ETV Bharat)



उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार में निषाद समाज में नाराजगी है. जल संसाधनों पर अधिकार, तालाबों और नदियों पर प्रतिबंध और आरक्षण जैसे मुद्दों को लेकर यह वर्ग असंतुष्ट है. समाजवादी पार्टी ने वादा किया है कि सत्ता में आने पर वह निषाद समाज को उनका हक और सम्मान दिलाने का काम करेगी.



इस पूरे मामले पर अखिलेश यादव ने भी बयान दिया है. उन्होंने कहा है कि जब से हमने रुक्मिणी देवी निषाद को महिला सभा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है तब से प्रतिक्रियाएं जो आ रही हैं उसे लगता है कि हमारा फैसला ठीक है. अगर कोई कह रहा है कि यह निषाद समाज के वोट बैंक के लिए फैसला लिया गया है तो वह आरोप नहीं सुझाव है.

सपा कार्यालय पर लगे बोर्ड (Photo credit: ETV Bharat)

संजय निषाद का भावुक वीडियो आया सामने : प्रदेश के कैबिनेट मंत्री डॉ. संजय निषाद का एक भावुक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वह मंच पर रोते हुए अपने समाज के लिए संघर्ष जारी रखने की बात करते दिखे. इसे राजनीतिक तौर पर समाजवादी पार्टी के फैसले के प्रभाव से जोड़कर देखा जा रहा है. कुल मिलाकर, रुक्मिणी देवी निषाद की नियुक्ति ने उत्तर प्रदेश की सियासत में निषाद वोट बैंक को लेकर बहस को फिर से तेज कर दिया है. अब यह देखना दिलचस्प होगा कि 2027 के विधानसभा चुनाव में यह फैसला किस हद तक राजनीतिक समीकरणों को प्रभावित करता है.



निषाद पार्टी के प्रवक्ता राजू यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी का निषाद समाज से प्रेम चुनाव आते ही जाग जाता है. उन्होंने सवाल किया कि फूलन देवी के बड़ी बहन को अगर प्रदेश अध्यक्ष बनना था तो उस समय क्यों नहीं बनाया जब फूलन देवी की हत्या की गई थी?

लखनऊ में लगे बोर्ड (Photo credit: ETV Bharat)

उन्होंने सवाल किया कि फूलन देवी की मां से आखिरी बार अखिलेश यादव कब मिलने गए? उन्होंने कहा कि पार्टी निषाद समाज के लोगों की आवाज है. समाज को पता है कि उनको कहां जाना है और किसको वोट करना है. उन्होंने यह भी कहा कि समाजवादी पार्टी के 37 सांसद हैं किसी ने भी फूलन देवी की हत्या की सीबीआई जांच की मांग नहीं उठाई.

रुक्मिणी देवी निषाद ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है, उसको पूरी ईमानदारी के साथ निभाऊंगी. प्रदेश भर का दौरा करूंगी और न सिर्फ समाज बल्कि महिलाओं की आवाज बनने की कोशिश रहेगी. उन्होंने यह भी कहा कि निषाद समाज को हमेशा से वंचित रखा गया है, इनको सिर्फ वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है और सत्ता आने पर इन्हें दूर कर दिया जाता है.

लखनऊ में लगे बोर्ड (Photo credit: ETV Bharat)

उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी पीडीए की लड़ाई लड़ रही है, जिसमें पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक भी शामिल हैं. हमारा समाज वर्षों से पीड़ित रहा है, चाहे आरक्षण का मुद्दा हो या अन्य मुद्दे हों, सरकारों ने नजरअंदाज किया है, इसके लिए मैं आवाज उठाऊंगी.

रुक्मिणी देवी निषाद पूर्व सांसद फूलन देवी की बड़ी बहन हैं. वह वर्तमान में उत्तर प्रदेश की राजनीति में सक्रिय हैं. मार्च 2026 में समाजवादी पार्टी (सपा) के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उन्हें सपा महिला सभा का उत्तर प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है. सपा में आने से पहले वह प्रगतिशील मानव समाज पार्टी से जुड़ी थीं और उन्होंने फतेहपुर लोकसभा सीट से चुनाव भी लड़ा था. वह 2019 में समाजवादी पार्टी में शामिल हुई थीं.

वह मूलरूप से बुंदेलखंड के जालौन जिले (गांव शेखपुर गुड्ढा पुरवा) की रहने वाली हैं. वह बुंदेलखंड और जालौन क्षेत्र में लंबे समय से सामाजिक और राजनीतिक रूप से सक्रिय रही हैं. उनकी शादी औरैया जिले के बूढ़ा दाना गांव में हुई थी. उनके तीन बेटे और दो बेटियां हैं. उनका एक बेटा इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत है.

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