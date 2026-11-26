ETV Bharat / state

31 करोड़ की प्रॉपर्टी, मर्सिडीज सहित 1.95 करोड़ की गाड़ियां, चौपाल से लड़ा चुनाव, अब कांग्रेस उपाध्यक्ष पद से हटाए, जानिए कौन हैं रजनीश किमटा?

कौन हैं रजनीश किमटा? ( ETV Bharat )

शिमला: हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के संविधान रक्षा मार्च से ठीक एक दिन पहले कांग्रेस राज्य अध्यक्ष विनय कुमार ने पार्टी के उपाध्यक्ष रजनीश किमटा और मोहिंद्र चौहान को उनके पद से हटा दिया है. कांग्रेस अध्यक्ष ने बताया कि बैठकों व संगठन के कार्यक्रमों से लगातार गैर हाजिर रहने के कारण ये एक्शन लिया गया है. हिमाचल कांग्रेस के इस कड़े कदम के बाद रजनीश किमटा का नाम चर्चा में है. पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह के करीबी रहे रजनीश किमटा ढाई दशक से अधिक समय से पार्टी में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं और वे 2022 के चुनाव में चौपाल से पार्टी कैंडिडेट थे. वे बलवीर वर्मा से चुनाव हार गए थे, लेकिन अपने लग्जरी वाहनों और प्रॉपर्टी के कारण खूब चर्चा में रहे.

कौन हैं रजनीश किमटा?