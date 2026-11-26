31 करोड़ की प्रॉपर्टी, मर्सिडीज सहित 1.95 करोड़ की गाड़ियां, चौपाल से लड़ा चुनाव, अब कांग्रेस उपाध्यक्ष पद से हटाए, जानिए कौन हैं रजनीश किमटा?
रजनीश किमटा ने कांग्रेस में सचिव से लेकर संगठन महासचिव जैसे अहम पदों पर अपनी भूमिका निभाई है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 26, 2026 at 1:25 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के संविधान रक्षा मार्च से ठीक एक दिन पहले कांग्रेस राज्य अध्यक्ष विनय कुमार ने पार्टी के उपाध्यक्ष रजनीश किमटा और मोहिंद्र चौहान को उनके पद से हटा दिया है. कांग्रेस अध्यक्ष ने बताया कि बैठकों व संगठन के कार्यक्रमों से लगातार गैर हाजिर रहने के कारण ये एक्शन लिया गया है. हिमाचल कांग्रेस के इस कड़े कदम के बाद रजनीश किमटा का नाम चर्चा में है. पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह के करीबी रहे रजनीश किमटा ढाई दशक से अधिक समय से पार्टी में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं और वे 2022 के चुनाव में चौपाल से पार्टी कैंडिडेट थे. वे बलवीर वर्मा से चुनाव हार गए थे, लेकिन अपने लग्जरी वाहनों और प्रॉपर्टी के कारण खूब चर्चा में रहे.
कौन हैं रजनीश किमटा?
रजनीश किमटा ने चुनाव के दौरान अपनी संपत्ति की घोषणा की थी, जिसमें उनके पास 31 करोड़ रुपए से अधिक की चल व अचल संपत्ति का ब्यौरा दिया गया था. उनके पास अस्सी लाख रुपए की आलीशान मर्सिडीज गाड़ी सहित करीब 1.95 करोड़ के वाहन हैं. पेशे से बागवान रजनीश किमटा ने देहरादून से कानून की पढ़ाई की है. हाल ही में उन्होंने एक आयोजन में जोर देकर कहा है कि वे 2027 में भी चौपाल से हर हाल में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उससे पहले पार्टी ने उन पर एक्शन लिया है. कारण पार्टी की बैठकों एवं संगठन के कार्यक्रमों में गैरहाजिरी बताया गया. रजनीश किमटा को इसी साल 28 मार्च को पार्टी उपाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी गई थी. वे पहले महासचिव भी रहे हैं. ऊपरी शिमला से पार्टी के वे चर्चित चेहरे माने जाते हैं. ये अलग बात है कि वो अभी कोई चुनाव नहीं जीत पाए हैं, लेकिन इस बार 2027 में विधानसभा चुनाव में फिर मैदान में उतरने का ऐलान उन्होंने हाल ही में किया है.
संपत्ति के कारण चर्चा में
चौपाल से चुनाव लड़े रजनीश किमटा की संपत्ति को लेकर अकसर चर्चा होती है. हालांकि किमटा के खिलाफ चुनाव लड़े भाजपा नेता बलवीर सिंह वर्मा संपत्ति के मामले में उनसे कहीं आगे हैं, लेकिन किमटा भी खूब संपन्न परिवार से संबंध रखते हैं. चौपाल विधानसभा क्षेत्र के ग्राम कलून से संबंध रखने वाले किमटा ने उत्तराखंड में डीएवी कॉलेज देहरादून से कानून की पढ़ाई की है. पार्टी में वे लंबे समय से सक्रिय रहे हैं. रजनीश किमटा ने कांग्रेस में सचिव से लेकर संगठन महासचिव जैसे अहम पदों पर अपनी भूमिका निभाई है. पार्टी ने उन्हें 2022 में चौपाल से टिकट दिया था.
रजनीश किमटा बागवानी में विशेष रूचि रखते हैं. चुनावी हलफनामे के अनुसार उनके पास 31 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति है. चौपाल के कलून और झीना इलाके में उनके पास पैतृक संपत्ति के रूप में काफी जमीन व बागीचे हैं. कलून गांव में उनके पास 40,000 वर्ग फुट का पुश्तैनी घर है. इस घर की अनुमानित कीमत 15 करोड़ रुपए बताई गई है. इसके अलावा उनके पास चौपाल में 2 करोड़ रुपए कीमत की ईमारत है. शिमला में भी उनके पास न्यू शिमला के सेक्टर-1 में सवा दो करोड़ रुपए का मकान है.
करोड़ों की गाड़ी के मालिक रजनीश किमटा
वित्तीय वर्ष 2021-22 के आयकर रिटर्न के मुताबिक, रजनीश किमटा और उनकी पत्नी की संयुक्त सालाना आय 1.12 करोड़ से अधिक दर्ज की गई थी. अकसर ये चर्चा उठती रहती है कि उनके पास निजी हेलीकॉप्टर है, लेकिन ये सच नहीं है. अलबत्ता उनके पास 80 लाख रुपए की मर्सिडीज, करीब पचास लाख रुपए की टोयोटा फारच्यूनर, तीस लाख रुपए की इनोवा, करीब 10.72 लाख की होंडा सिटी है. इसके अलावा उनकी संपत्ति में एक जेसीबी मशीन का जिक्र भी है. जहां तक बात हेलीकॉप्टर की है तो चुनाव प्रचार या धार्मिक आयोजनों में वे किराए के चार्टर्ड हेलीकॉप्टर का प्रयोग कर चुके हैं. नवंबर 2023 में विख्यात धार्मिक एवं पर्यटन स्थल चूड़धार के कालाबाग में बने सरकारी हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर की पहली सफल ट्रायल लैंडिंग हुई थी. इस हेलीपैड के निर्माण में उनकी भूमिका मानी जाती है.
हाल ही में कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने एक आयोजन में कहा था कि,"रजनीश किमटा मेरे बड़े भाई हैं और मंझे हुए खिलाड़ी हैं. ये ऐसे व्यक्ति हैं जो किसी को भी हेलीकॉप्टर में चौपाल ला सकते हैं. सियासी गलियारों में ये भी चर्चा है कि रजनीश किमटा ने विक्रमादित्य सिंह को सीएम पद का आने वाले समय का दावेदार बताया था. ये बयान शायद उन्हें भारी पड़ा. लेकिन, ये सियासी चर्चा है और कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार ने पार्टी में उपाध्यक्ष पद से हटाने का कारण मीटिंगों में अनुपस्थिति बताया है.
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