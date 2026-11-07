कौन हैं पप्पू सलमान, जिससे मिलने सैकड़ों गाड़ियों का काफिला लेकर प्रयागराज पहुंचे अनंत सिंह?
Pappu Salman Anant SIngh Friendship: अनंत सिंह और पप्पू सलमान की दोस्ती चर्चा में है. आखिर कौन है पप्पू सलमान, जानें इनसाइड स्टोरी?
Published : November 7, 2026 at 2:57 PM IST
पटना: बिहार के बाहुबली नाम से चर्चित मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह इन दिनों काफी चर्चा में हैं. लेकिन इस बार की चर्चा थोड़ी हैरान करने वाली है. यह इसलिए क्योंकि अनंत सिंह सैकड़ों गाड़ियों का काफिला लेकर प्रयागराज जा रहे थे. लेकिन पुलिस ने वाराणसी में ही अनंत सिंह का काफिला रोक दिया. इस कार्रवाई के बाद वहां हड़कंप मच गया.
बदला प्रयागराज का रूट
दरअसल वाराणसी में अनंत सिंह की योजना बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के सिंहद्वार पर मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने की थी. लेकिन पुलिस द्वारा रोके जाने और केवल 5 गाड़ियों के साथ एंट्री मिलने के कारण उन्होंने वहां का कार्यक्रम कैंसिल कर दिया. वे अपने काफिले के साथ सीधे पप्पू सलमान प्रयागराज के कार्यक्रम के लिए रवाना हो गए.
दोस्त के घर दस्तक
प्रयागराज पहुंचकर अनंत सिंह ने अपने पुराने मित्र पप्पू सलमान से मुलाकात की. इस मुलाकात और इतने लंबे काफिले को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा काफी तेज हो गई है. हर कोई यह जानना चाहता है कि आखिर यह पप्पू सलमान कौन हैं. जिनके लिए अनंत सिंह अपनी बेटी की शादी की तैयारियों के बीच इतना तामझाम लेकर यूपी पहुंचे हैं.
दावत-ए-वलीमा में शिरकत
बता दें कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में पप्पू सलमान के बेटे एहराज का निकाह बहराइच में हुआ था. इसके बाद प्रयागराज के सूबेदारगंज स्थित खेलगांव में 'दावत-ए-वलीमा' का भव्य आयोजन किया गया था. इसी समारोह में अनंत सिंह शामिल हुए और खूब सुर्खियां बटोरीं. आइए जानते हैं कि दोनों के बीच का यह खास रिश्ता कितना पुराना है.
कौन हैं पप्पू सलमान
आखिर यह पप्पू सलमान कौन हैं जिनके लिए अनंत सिंह इतनी दूर भारी लाव-लश्कर के साथ पहुंचे. दरअसल पप्पू सलमान का असली नाम सलमान अहमद है. स्थानीय स्तर पर लोग इन्हें 'पप्पू मलावां' भी कहते हैं. वे प्रयागराज के एक रसूखदार किसान हैं और समाजवादी पार्टी के स्थापना काल से ही राजनीति में काफी सक्रिय हैं.
कैसे हुई यह दोस्ती
वर्तमान में वे सपा में गंगापार जिले के उपाध्यक्ष हैं और अनंत सिंह के सबसे जिगरी दोस्त माने जाते हैं. अनंत सिंह और प्रयागराज के पप्पू सलमान के बीच यह दोस्ती कैसे हुई, इसकी कहानी काफी दिलचस्प है. दरअसल दोनों की मुलाकात का माध्यम राजनीति नहीं बल्कि घोड़ों के प्रति दोनों का अटूट प्रेम है.
घोड़ों का अनोखा शौक
अनंत सिंह के घोड़ा प्रेम से तो बिहार के साथ ही पूरा देश वाकिफ है. लालू यादव का घोड़ा खरीदना हो या पटना की सड़कों पर बग्घी दौड़ाना, अनंत सिंह के किस्से हमेशा सुर्खियों में रहते हैं. जिस तरह अनंत सिंह बड़े घोड़ा प्रेमी हैं, ठीक उसी तरह पप्पू सलमान भी घोड़ों के बेहद शौकीन हैं.
तीन दशक पुराना रिश्ता
यह दोस्ती करीब तीन दशक यानि 30 साल पुरानी है जब आरा के जय सिंह ने दोनों की पहली मुलाकात कराई थी. घोड़ों की खरीद-बिक्री, उनकी रेस और रखरखाव के शौक ने दोनों को एक-दूसरे के बेहद करीब ला दिया. इस मुलाकात के बाद दोनों में जय-वीरू वाली अटूट दोस्ती हो गई जो पिछले 30 सालों से लगातार जारी है.
बेहतरीन नस्ल के घोड़े
जब इन दोनों की दोस्ती हुई थी, उस समय पप्पू सलमान की शादी भी नहीं हुई थी. दोनों की जिंदगी में कई बड़े उतार-चढ़ाव आए, लेकिन वक्त के साथ दोस्ती कम नहीं हुई. आज दोनों दोस्तों के पास बेहतरीन नस्ल के अरबी घोड़े हैं. अनंत सिंह के अस्तबल में 8 से 9 घोड़े हैं जिसमें 'लाडला' सबसे ज्यादा मशहूर है.
चांदी के मुकुट से स्वागत
पप्पू सलमान के पास भी 4 शानदार घोड़े हैं जिसमें से सबसे महंगे रेसर घोड़े की कीमत 20 लाख रुपये है. प्रयागराज के खेलगांव में जब अनंत सिंह पहुंचे, तो दोनों दोस्तों का मिलाप देखने लायक था. मंच पर पप्पू सलमान ने अनंत सिंह को चांदी का मुकुट पहनाकर शाही अंदाज में स्वागत किया.
बेटी की शादी का न्योता
अनंत सिंह ने भी महफिल में शामिल होकर वर-वधू को अपना आशीर्वाद दिया और दोस्त की खुशियों में शरीक हुए. इस यात्रा का एक मुख्य उद्देश्य अपने दोस्त को जीवन के सबसे बड़े मांगलिक कार्य में आमंत्रित करना भी था. अनंत सिंह ने पप्पू सलमान को 25 नवंबर को होने वाली अपनी बेटी की शादी का खास कार्ड सौंपा.
शादी के बाद सरेंडर
उन्होंने अपने दोस्त से कहा कि जिस तरह वे उनके बेटे की खुशी में शामिल होने प्रयागराज आए हैं, ठीक उसी तरह पप्पू सलमान भी बिहार आएं. अनंत सिंह की छोटी बेटी शिवांगी की शादी 25 नवंबर को पैतृक गांव नदवां में होनी है जिसकी तैयारियां चल रही हैं. शादी संपन्न होने के बाद अनंत सिंह खुद को कोर्ट में सरेंडर कर देंगे.
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