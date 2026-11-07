ETV Bharat / state

कौन हैं पप्पू सलमान, जिससे मिलने सैकड़ों गाड़ियों का काफिला लेकर प्रयागराज पहुंचे अनंत सिंह?

अनंत सिंह के साथ पप्पू सलमान (दाएं से दाएं) ( ETV Bharat )

पटना: बिहार के बाहुबली नाम से चर्चित मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह इन दिनों काफी चर्चा में हैं. लेकिन इस बार की चर्चा थोड़ी हैरान करने वाली है. यह इसलिए क्योंकि अनंत सिंह सैकड़ों गाड़ियों का काफिला लेकर प्रयागराज जा रहे थे. लेकिन पुलिस ने वाराणसी में ही अनंत सिंह का काफिला रोक दिया. इस कार्रवाई के बाद वहां हड़कंप मच गया.

बदला प्रयागराज का रूट