7 बार सांसद और OBC चेहरा, जानिए यूपी भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष बनने जा रहे पंकज चौधरी कौन?

लखनऊः उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष का नाम लगभग फाइनल हो गया है. हर बार की तरह इस बार भी यूपी बीजेपी का अध्यक्ष निर्विरोध ही चुना जाएगा. लखनऊ स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में शनिवार को सिर्फ पंकज चौधरी ने नामांकन पत्र दाखिल किया है. इससे स्पष्ट हो गया है कि 14 दिसंबर यानी रविवार को पंकज चौधरी नए प्रदेश घोषित किए जाएंगे. आइए जानते हैं पंकज चौधरी कौन हैं और उनका राजनीतिक सफर कैसा रहा है?

चौथे कुर्मी प्रदेश अध्यक्षः भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पंकज चौधरी उत्तर प्रदेश की महाराजगंज लोकसभा सीट से सात बार सांसद चुने जा चुके हैं. वर्तमान में केंद्र सरकार में वित्त राज्य मंत्री हैं. पंकज चौधरी का जन्म 20 नवंबर 1964 को गोरखपुर में हुआ था. कुर्मी समुदाय से आने वाले चौधरी का परिवार राजनीतिक पृष्ठभूमि से जुड़ा है. इनकी माता उज्ज्वल चौधरी महाराजगंज जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुकी हैं.

पार्षद से शुरू किया था राजनीतिक सफरः चौधरी ने अपनी राजनीतिक यात्रा 1989 में गोरखपुर नगर निगम के पार्षद के रूप में शुरू की और उप महापौर भी बने. इसके बाद 1990 में बीजेपी से जुड़े और 1991 में पहली बार महाराजगंज से लोकसभा चुनाव जीता. इसके बाद 1996, 1998, 2004, 2014, 2019 और 2024 में जीत हासिल की और सांसद बने. हालांकि 1999 और 2009 में हार का सामना करना पड़ा था. मोदी सरकार में 2021 से पंकज चौधरी वित्त राज्य मंत्री हैं और विभिन्न संसदीय समितियों में सक्रिय रहे हैं.

मोदी और शाह के करीबीः राजनीतिक विशेषों के अनुसार, पूर्वांचल में कुर्मी और ओबीसी वोट बैंक में मजबूत पकड़ रखने वाले चौधरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह का करीबी माना जाता है. 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी कार्ड के तहत पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है.