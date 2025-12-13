7 बार सांसद और OBC चेहरा, जानिए यूपी भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष बनने जा रहे पंकज चौधरी कौन?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के करीबी पंकज चौधरी, यूपी विधानसभा चुनाव 2027 को देखते हुए दी गई जिम्मेदारी
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : December 13, 2025 at 3:36 PM IST
लखनऊः उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष का नाम लगभग फाइनल हो गया है. हर बार की तरह इस बार भी यूपी बीजेपी का अध्यक्ष निर्विरोध ही चुना जाएगा. लखनऊ स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में शनिवार को सिर्फ पंकज चौधरी ने नामांकन पत्र दाखिल किया है. इससे स्पष्ट हो गया है कि 14 दिसंबर यानी रविवार को पंकज चौधरी नए प्रदेश घोषित किए जाएंगे. आइए जानते हैं पंकज चौधरी कौन हैं और उनका राजनीतिक सफर कैसा रहा है?
चौथे कुर्मी प्रदेश अध्यक्षः भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पंकज चौधरी उत्तर प्रदेश की महाराजगंज लोकसभा सीट से सात बार सांसद चुने जा चुके हैं. वर्तमान में केंद्र सरकार में वित्त राज्य मंत्री हैं. पंकज चौधरी का जन्म 20 नवंबर 1964 को गोरखपुर में हुआ था. कुर्मी समुदाय से आने वाले चौधरी का परिवार राजनीतिक पृष्ठभूमि से जुड़ा है. इनकी माता उज्ज्वल चौधरी महाराजगंज जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुकी हैं.
पार्षद से शुरू किया था राजनीतिक सफरः चौधरी ने अपनी राजनीतिक यात्रा 1989 में गोरखपुर नगर निगम के पार्षद के रूप में शुरू की और उप महापौर भी बने. इसके बाद 1990 में बीजेपी से जुड़े और 1991 में पहली बार महाराजगंज से लोकसभा चुनाव जीता. इसके बाद 1996, 1998, 2004, 2014, 2019 और 2024 में जीत हासिल की और सांसद बने. हालांकि 1999 और 2009 में हार का सामना करना पड़ा था. मोदी सरकार में 2021 से पंकज चौधरी वित्त राज्य मंत्री हैं और विभिन्न संसदीय समितियों में सक्रिय रहे हैं.
मोदी और शाह के करीबीः राजनीतिक विशेषों के अनुसार, पूर्वांचल में कुर्मी और ओबीसी वोट बैंक में मजबूत पकड़ रखने वाले चौधरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह का करीबी माना जाता है. 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी कार्ड के तहत पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है.
अब तक 13 लोग बने प्रदेश अध्यक्षः गौरतलब है कि भारतीय जनता पार्टी के 1980 में गठन के बाद से 2017 तक लगातार प्रदेश अध्यक्ष पद पर ब्राह्मण वर्ग का कब्जा था. अब तक उत्तर प्रदेश में 13 नेता प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं. इनमें सिर्फ कलराज मिश्र ही दो बार प्रदेश अध्यक्ष बने हैं. तीन कुर्मी, एक लोधी, एक मौर्य, एक राजपूत, एक भूमिहार और एक जाट समाज से प्रदेश अध्यक्ष चुने गए हैं. पिछले 10 वर्षों ओबीसी वर्ग के प्रदेश अध्यक्ष बनाए जा रहे हैं. कुर्मी प्रदेश अध्यक्ष में ओम प्रकाश सिंह, विनय कटियार और स्वतंत्र देव सिंह शामिल थे. तीनों ने भाजपा को यूपी में बड़ी सफलता दिलाई. अब इसी समाज से पंकज चौधरी भी हैं.
प्रदेश अध्यक्षों का कार्यकालः यूपी भाजपा के पहले प्रदेश अध्यक्ष माधो प्रसाद त्रिपाठी (1980-84) थे. इसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह (1984-190), कलराज मिश्र (1991-1997), रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह (25 मार्च 1997-3 जनवरी 2000), ओमप्रकाश सिंह (3 जनवरी 2000-17अगस्त 2000), कलराज मिश्रा (17 अगस्त 2000-24 जून 2002), विनय कटियार (24 जून 202-18 जुलाई 2004), केशरी नाथ त्रिपाठी (18 जुलाई 2004 -3 सितंबर 2007), डॉ. रमापति राम त्रिपाठी (3 सितंबर 2007-23 मई 2010), सूर्य प्रताप शाही (12-मई-2010 13-अप्रैल-2012), लक्ष्मीकान्त बाजपेयी (13 अप्रैल 2012- 8 अप्रैल 2016),केशव प्रसाद मौर्य (8 अप्रैल 2016- 31 अगस्त 2017), महेन्द्र नाथ पाण्डेय (31 अगस्त 2017-16 जुलाई 2019), स्वतंत्र देव सिंह (16 जुलाई 2019- 25 अगस्त 2022), चौधरी भूपेंद्र सिंह (25 अगस्त 2022- अभी तक)
