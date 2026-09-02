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कौन हैं राम मंदिर ट्रस्ट की नई सदस्य डाॅ. निर्मला यादव, फिरोजाबाद में एमजी कॉलेज से रहा है गहरा नाता

राकेश शर्मा का कहना है कि डाॅ. निर्मला यादव ने अपने कार्य और अनुभव से जो पहचान बनाई.

डाॅ. निर्मला यादव
डाॅ. निर्मला यादव (hoto credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 2, 2026 at 9:45 PM IST

2 Min Read
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फिरोजाबाद : अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में निर्मला यादव को शामिल किए जाने की खबर से फिरोजाबाद जनपद में खुशी की लहर है. खास बात यह है कि ट्रस्ट की सदस्य बनीं डाॅ. निर्मला यादव का फिरोजाबाद से बेहद गहरा और पुराना रिश्ता रहा है. वह शहर के प्रतिष्ठित एमजी डिग्री कॉलेज में प्राचार्या के पद पर भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. उनके ट्रस्ट में शामिल होने की खबर सामने आने के बाद कॉलेज से जुड़े लोगों, परिचितों और उनके परिजनों में खासा उत्साह है.

इस संबंध में डाॅ. निर्मला यादव ने खुशी जाहिर की. उन्होंने कहा कि जो सत्य और ईमानदारी के मार्ग पर चलता है उसे ईश्वर की मर्जी से उसी तरह की जिम्मेदारी मिल जाती है. मैं अपने दायित्व का ईमानदारी के साथ पालन करूंगी.

महात्मा गांधी सेवा शिक्षण संस्थान से जुड़े पदाधिकारी राकेश शर्मा का कहना है कि डाॅ. निर्मला यादव ने अपने कार्य और अनुभव से जो पहचान बनाई, उसी का एक महत्वपूर्ण पड़ाव अब श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से जुड़ना है. हम उम्मीद करते हैं कि वह और अधिक बेहतर काम करेंगी.

उन्होंने बताया कि निर्मला यादव ने फिरोजाबाद में रहते हुए शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. एमजी डिग्री कॉलेज की प्राचार्या के रूप में उन्होंने लंबे समय तक छात्राओं की शिक्षा और कॉलेज की व्यवस्थाओं से जुड़े दायित्व संभाले.


उन्होंने कहा कि निर्मला यादव के ट्रस्टी बनाए जाने की जानकारी मिलने के बाद उनके परिचितों और शुभचिंतकों ने एक-दूसरे को बधाई दी. एमजी कॉलेज से जुड़े लोगों में भी इस खबर को लेकर उत्साह देखा जा रहा है.


बताया जा रहा है कि निर्मला यादव इस समय जोधपुर में हैं. ट्रस्ट में शामिल किए जाने की खबर के बीच उनके फिरोजाबाद स्थित परिजन और परिचित बेहद उत्साहित हैं. परिजनों का कहना है कि परिवार के लिए यह बेहद गर्व का क्षण है. जिस जिम्मेदारी के लिए उन्हें चुना गया है, वह देश के करोड़ों रामभक्तों की आस्था से जुड़ी हुई है.

उनका कहना है कि फिरोजाबाद से उनका पुराना रिश्ता रहा है और यहां के लोगों की शुभकामनाएं हमेशा उनके साथ रही हैं. निर्मला यादव का सफर शिक्षा के क्षेत्र से लेकर अब श्रीराम मंदिर ट्रस्ट जैसे महत्वपूर्ण दायित्व तक पहुंचा है. एमजी डिग्री कॉलेज की प्राचार्या के रूप में काम करने के दौरान उन्होंने शिक्षा और संस्थागत प्रशासन का अनुभव हासिल किया.

यह भी पढ़ें : पूर्व एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा बने राम मंदिर ट्रस्ट के नए CEO

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