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कौन हैं राम मंदिर ट्रस्ट की नई सदस्य डाॅ. निर्मला यादव, फिरोजाबाद में एमजी कॉलेज से रहा है गहरा नाता

डाॅ. निर्मला यादव ( hoto credit: ETV Bharat )

फिरोजाबाद : अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में निर्मला यादव को शामिल किए जाने की खबर से फिरोजाबाद जनपद में खुशी की लहर है. खास बात यह है कि ट्रस्ट की सदस्य बनीं डाॅ. निर्मला यादव का फिरोजाबाद से बेहद गहरा और पुराना रिश्ता रहा है. वह शहर के प्रतिष्ठित एमजी डिग्री कॉलेज में प्राचार्या के पद पर भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. उनके ट्रस्ट में शामिल होने की खबर सामने आने के बाद कॉलेज से जुड़े लोगों, परिचितों और उनके परिजनों में खासा उत्साह है.

इस संबंध में डाॅ. निर्मला यादव ने खुशी जाहिर की. उन्होंने कहा कि जो सत्य और ईमानदारी के मार्ग पर चलता है उसे ईश्वर की मर्जी से उसी तरह की जिम्मेदारी मिल जाती है. मैं अपने दायित्व का ईमानदारी के साथ पालन करूंगी. महात्मा गांधी सेवा शिक्षण संस्थान से जुड़े पदाधिकारी राकेश शर्मा का कहना है कि डाॅ. निर्मला यादव ने अपने कार्य और अनुभव से जो पहचान बनाई, उसी का एक महत्वपूर्ण पड़ाव अब श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से जुड़ना है. हम उम्मीद करते हैं कि वह और अधिक बेहतर काम करेंगी.

