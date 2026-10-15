किसान परिवार से नाता, सीजेआई सूर्यकांत से भी रोचक कनेक्शन, जानिए कौन हैं न्यायमूर्ति धर्मचंद चौधरी, जिन्हें दी गई नए जिलों के गठन की जिम्मेदारी
हिमाचल सरकार ने नए जिलों के गठन को लेकर आयोग का गठन किया है. जिसकी जिम्मेदारी न्यायमूर्ति धर्मचंद चौधरी को दी गई है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 15, 2026 at 2:35 PM IST|
Updated : October 15, 2026 at 2:43 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने एक अत्यंत चौंकाने वाला फैसला लेते हुए राज्य में नए जिलों के गठन की संभावना तलाशने की कवायद शुरू की है. इसके लिए बा-कायदा एक आयोग का गठन किया गया है. आयोग के मुखिया की जिम्मेदारी न्यायमूर्ति धर्मचंद चौधरी को सौंपी गई है. चार सदस्यीय आयोग को न्यायमूर्ति धर्मचंद चौधरी हेड करेंगे. यहां न्यायमूर्ति धर्मचंद चौधरी के न्यायिक सफर का पुनरावलोकन करना दिलचस्प होगा.
हिमाचल के एक छोटे से गांव में किसान परिवार में जन्में न्यायमूर्ति धर्मचंद चौधरी ने कानून की दुनिया में अपना उल्लेखनीय सफर दर्ज किया है. वे हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं. उन्होंने अपने कार्यकाल में कई अहम फैसलों को पारित किया है. उनमें शिमला के चर्चित मास्टर युग हत्याकांड मामले में मासूम बच्चे के कंकाल को पिता को सौंपने का अत्यंत संवेदनशील फैसला भी सुनाया है. अपने कड़े फैसलों के कारण न्यायमूर्ति धर्मचंद चौधरी कानून के गलियारों में चर्चा में रहे हैं.
सीजेआई सूर्यकांत से क्या है कनेक्शन?
न्यायमूर्ति धर्मचंद चौधरी का भारत के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत से भी रोचक कनेक्शन है. उल्लेखनीय है कि जस्टिस सूर्यकांत हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं. वर्ष 2019 में जिस समय उन्हें एलिवेट करके सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनाया गया था, तब न्यायमूर्ति धर्मचंद चौधरी ने हिमाचल हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश का जिम्मा उठाया था.
मंडी के छोटे से गांव में हुआ जन्म, कुल्लू से कानून की पढ़ाई
न्यायमूर्ति धर्मचंद चौधरी का जन्म 12 मार्च 1958 को मंडी जिला के एक छोटे से गांव लोहारा में हुआ है. गांव के सरकारी प्राइमरी स्कूल में उन्होंने आरंभिक अक्षर ज्ञान प्राप्त किया. मैट्रिक की परीक्षा भी उन्होंने मंडी जिला के हटगढ़ सरकारी स्कूल से हासिल की. आगे की पढ़ाई के लिए वे डिग्री कॉलेज कुल्लू गए. फिर वर्ष 1983 में उन्होंने हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से कानून की डिग्री हासिल की. इसी साल वे हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में एडवोकेट के रूप में रजिस्टर्ड हुए. न्यायमूर्ति धर्मचंद चौधरी ने जिस हाईकोर्ट में एडवोकेट के रूप में अपनी कानूनी पारी शुरू की, उसी अदालत में वे कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के पद तक पहुंचकर सेवानिवृत भी हुए.
बार एसोसिएशन में भी निभाईं अहम जिम्मेदारियां
वकील के तौर पर उन्होंने अदालत में दीवानी, क्रिमिनल, संवैधानिक, लेबर, कंपनी व सेवा संबंधी मामलों की पैरवी की और व्यापक अनुभव अर्जित किया. एडवोकेट के रूप में पंजीकृत होने के चार साल के भीतर ही वे 1986-87 में हिमाचल प्रदेश बार एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष बने. फिर 1989-90 व 1990-91 में उन्होंने बार एसोसिएशन के सचिव के रूप में कार्य किया. बाद में वे बार एसोसिएशन ऑफ हिमाचल हाईकोर्ट के उपाध्यक्ष व अध्यक्ष भी बने. वर्ष 1992 में उन्हें हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में केंद्र सरकार के अतिरिक्त स्थाई अधिवक्ता के तौर पर नियुक्त किया गया.
न्यायमूर्ति धर्मचंद चौधरी ने खादी व ग्राम उद्योग बोर्ड, राज्य सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ, एससी-एसटी जनजाति विकास निगम, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पालमपुर के कानूनी सलाहकार-सह-स्थाई अधिवक्ता के रूप में कार्य किया. यूनाइटेड कमर्शियल बैंक ने भी उन्हें हाईकोर्ट में मामलों की पैरवी के लिए अपने पैनल में जोड़ा. न्यायमूर्ति धर्मचंद चौधरी ने वकील के रूप में राष्ट्रीय जलविद्युत निगम व कांगड़ा सहकारी बैंक के मामलों की पैरवी भी की. इसके अलावा उन्होंने कैट यानी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में केंद्र सरकार की तरफ से मामलों का संचालन किया.
2012 में बने हाईकोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश
न्यायमूर्ति धर्मचंद चौधरी जुलाई 1994 से तीन साल की अवधि के लिए हाईकोर्ट की विधि रिपोर्टिंग परिषद के गैर सरकारी सदस्य रहे. बाद में सीधी भर्ती के माध्यम से न्यायमूर्ति धर्मचंद चौधरी का न्यायाधीश के रूप में सफर आरंभ हुआ. वे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट व सेशन जज बनाए गए. पहली अगस्त 1995 को उन्होंने ये कार्यभार संभाला. इस पद पर उन्होंने कुल्लू व शिमला में काम किया. फिर वे हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में जिला व सत्र जज (निरीक्षण), हमीरपुर, कुल्लू व लाहौल-स्पीति के जिला व सत्र जज के अलावा अन्य अहम पदों पर रहे. वर्ष 2006 में उनका स्थानांतरण किया गया और रजिस्ट्रार (नियम) व मुख्य न्यायाधीश का प्रधान सचिव बनाया गया. विभिन्न पदों पर जिम्मेदारियां निभाने के बाद 21 जनवरी 2012 को उन्हें हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में अतिरिक्त न्यायाधीश बनाया गया. जनवरी 2014 में वे हाईकोर्ट में स्थाई जज बने और फिर वर्ष 2019 में उन्होंने कुछ समय के लिए हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश का कार्यभार भी संभाला. मार्च 2020 को वे हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट से रिटायर हो गए.
कई बड़े फैसलों से भी चर्चा में रहे
न्यायमूर्ति धर्मचंद चौधरी ने अपने कार्यकाल में लीक से हटकर कई फैसले दिए हैं. एक फैसले में उन्होंने स्पष्ट आदेश जारी किया था कि पितृत्व जानने के लिए डीएनए टैस्ट अहम होता है. इससे निजता के हनन और छवि को कोई नुकसान नहीं होता है. वर्ष 2018 में एक केस की सुनवाई में न्यायमूर्ति धर्मचंद चौधरी ने राज्य सरकार को ये बताने का सख्त आदेश दिया था कि शिमला शहर के लिए एशियन डवलपमेंट बैंक से आए 650 करोड़ रुपए कहां-कहां खर्चे, इसका पूरा हिसाब दिया जाए. वहीं, पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह के खिलाफ अदालत तक पहुंचे सीडी केस में न्यायमूर्ति धर्मचंद चौधरी ने 2015 में बड़ी राहत देते हुए पूर्व सीएम को बरी करने के विशेष न्यायाधीश शिमला की अदालत के फैसले को सही ठहराया था.
हिमाचल में कुछ जगह मेलों में झोटों यानी भैंसे की लड़ाई का आयोजन किया जाता था. न्यायमूर्ति धर्मचंद चौधरी की अदालत ने इस पर रोक लगाई थी. वरिष्ठ मीडिया कर्मी नवनीत शर्मा मानते हैं कि न्यायमूर्ति धर्मचंद चौधरी ने अपने कार्यकाल में दर्जनों नजीर वाले सख्त फैसले दिए. अब उन्हें हिमाचल के भविष्य को लेकर एक अहम जिम्मेदारी दी गई है. न्यायमूर्ति धर्मचंद चौधरी के पास जिस तरह के अनुभव हैं, वे ऐसे जटिल कार्य के लिए पूरी तरह उपयुक्त संस्था हैं.
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