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किसान परिवार से नाता, सीजेआई सूर्यकांत से भी रोचक कनेक्शन, जानिए कौन हैं न्यायमूर्ति धर्मचंद चौधरी, जिन्हें दी गई नए जिलों के गठन की जिम्मेदारी

न्यायमूर्ति धर्मचंद चौधरी को दी गई हिमाचल में नए जिलों के गठन की जिम्मेदारी ( ETV BHARAT )

शिमला: हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने एक अत्यंत चौंकाने वाला फैसला लेते हुए राज्य में नए जिलों के गठन की संभावना तलाशने की कवायद शुरू की है. इसके लिए बा-कायदा एक आयोग का गठन किया गया है. आयोग के मुखिया की जिम्मेदारी न्यायमूर्ति धर्मचंद चौधरी को सौंपी गई है. चार सदस्यीय आयोग को न्यायमूर्ति धर्मचंद चौधरी हेड करेंगे. यहां न्यायमूर्ति धर्मचंद चौधरी के न्यायिक सफर का पुनरावलोकन करना दिलचस्प होगा.

हिमाचल के एक छोटे से गांव में किसान परिवार में जन्में न्यायमूर्ति धर्मचंद चौधरी ने कानून की दुनिया में अपना उल्लेखनीय सफर दर्ज किया है. वे हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं. उन्होंने अपने कार्यकाल में कई अहम फैसलों को पारित किया है. उनमें शिमला के चर्चित मास्टर युग हत्याकांड मामले में मासूम बच्चे के कंकाल को पिता को सौंपने का अत्यंत संवेदनशील फैसला भी सुनाया है. अपने कड़े फैसलों के कारण न्यायमूर्ति धर्मचंद चौधरी कानून के गलियारों में चर्चा में रहे हैं.