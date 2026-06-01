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कौन हैं शुभम कुमार?, JEE एडवांस्ड में किया टॉप, पिता की बिहार के गया में हार्डवेयर की दुकान

10 से 10 घंटे ,12 वीं से 12 घंटा: शुभम ने ईटीवी भारत को बताया कि ''वह 2 साल से कोटा में रह रहे हैं. उन्होंने कोटा में कॉम्पिटेटिव माहौल तो पाया लेकिन घंटों की मेहनत की आदत उन्हें दसवीं बोर्ड से ही लग गई थी. शुभम बताते है कि दसवीं की पढ़ाई से पहले ही उन्होंने 10 घंटे रोज पढ़ना शुरू कर दिया था. जब वह 12वीं में पहुंचे तो पढ़ने का सिलसिला 12 घंटे से अधिक का समय हो गया था. जेईई की तैयारी के लिए वे 15 घंटे तक पढ़ लेते थे, लेकिन इस दौरान वो मानसिक दबाव नहीं बने, इसके लिए बीच-बीच में गैप लेकर दोस्तों के साथ हंसी मजाक भी कर लिया करते थे.

शुभम बताते हैं कि उन्होंने दसवीं तक कोई भी ट्यूशन उन्होंने नहीं लिया था. खुद मेहनत कर दसवीं की परीक्षा दी थी. जिससे उन्हें फार्मूला समझने में उन्हें आसानी हुई, खुद का विश्वास बढ़ा. हालांकि पांचवी कक्षा तक मां ने पढ़ाया था लेकिन इसके बाद शुभम ने खुद से सेल्फ स्टडी की बदौलत दसवीं की परीक्षा में भी फर्स्ट डिवीजन से सफल हुए थे.

12 वीं में 96.8 प्रतिशत अंक: शुभम ने इससे पहले सीबीएसई 12वीं बोर्ड में भी अच्छा प्रदर्शन किया था. 12वीं में जहां एक तरफ पूरे देश में साइंस संकाय में छात्रों के अच्छे प्रतिशत से अंक नहीं आए, वहीं शुभम ने अपनी कड़ी मेहनत से साइंस संकाय में 96.8 प्रतिशत हासिल कर फर्स्ट डिवीजन की लिस्ट में अपना नाम दर्ज कराया था.

"पहले सेशन मैं 12 विद्यार्थियों ने 100 परसेंटाइल प्राप्त किए थे जबकि दूसरे सेशन में अप्रैल में 26 छात्रों ने 100 परसेंटाइल प्राप्त किए थे इन दोनों लिस्ट में शुभम कुमार ने जगह बनाई थी और टॉप किए थे." - शिव कुमार, शुभम के पिता

जेईई मेन्स में हासिल किए थे 300 नंबर: शुभम का बैक ग्राउंड व्यापारिक रहा है, दादा श्री रामचंद्र और पिता शिव कुमार शहर के बिजनेसमैन हैं, आर्थिक रूप से परिवार पहले से मजबूत है, लेकिन शुभम ने अपनी सफलता का डंका अपने बलबूते पिटा है. शुभम के पिता शिव कुमार ने बताया कि पहले वो जेईई मेन 2026 ( 300 नंबर ) के दोनों सत्रों में भी टॉपर की लिस्ट में शामिल थे. दोनों सत्र जनवरी और अप्रैल में उनके पूरे 100 परसेंटाइल अंक रहे थे.

शुभम कुमार, जेईई एडवांस्ड टॉपर: परिवार में खुशी का माहौल है, शुभम गयाजी शहर के वार्ड संख्या 38 स्थित नादरगंज ब्राह्मणी घाट मोहल्ले के रहने वाले हैं, पूरे परिवार के साथ शुभम कोटा राजस्थान स्थित अपने कोचिंग सेंटर में अपनी कामयाबी का जश्न मनाने में लगे हैं.

गया: जेईई एडवांस का रिजल्ट जारी हो चुका है, बिहार के लाल शुभम कुमार ने जेईई मेंस की तरह ही जेईई एडवांस में भी बड़ी सफलता हासिल की है और ऑल इंडिया टॉप किया है. उन्होंने 360 अंकों में 330 अंक हासिल किया है. अब आईआईटी मुंबई जाने की तैयारी में लगे हैं.

IIT बॉम्बे से करेंगे पढ़ाई: पिता शिव कुमार के अनुसार शुभम बचपन से ही पढ़ाई में रुचि रखते थे और हमेशा लक्ष्य के प्रति गंभीर रहे उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से यह मुकाम हासिल किया है, अब उनकी नजर अपने कोर्स पर रहेगी जिसके तहत जब पूरा कोर्स होगा तब उसमें भी वे टॉप करेंगे, उनका सपना था कि वे आईआईटी मुंबई में नामांकन कराएं जो अब पूरा हो रहा है.

'भाई अपना बेस्ट देता है': शुभम की बड़ी बहन प्रिया कुमारी भी जेईई में 5000 रैंक लाकर आईआईटी पटना में बीटेक कंप्यूटर साइंस प्रथम वर्ष की छात्रा है. ईटीवी भारत से फोन पर बात करते हुए प्रिया कुमारी कहती है कि उनका भाई अपना पूरा बेस्ट देने का प्रयास करता रहा है. वह स्कूल में भी प्रथम स्थान प्राप्त करता था और उसने इस सिलसिले को अब तक बनाए रखा है.

''हम भाई बहनों को आर्थिक परेशानी नहीं थी क्योंकि हमारा परिवार आर्थिक रूप से मजबूत है. इसलिए हमारी पढ़ाई के लिए किसी तरह की कोई दिक्कत आर्थिक रूप से नहीं आई. शुभम पहले से टैलेंटेड रहा है. मैट्रिक की परीक्षा के बाद से ही वह जेईई की तैयारी में जुट गया था.'' - प्रिया कुमारी, शुभम की बड़ी बहन

पिता चलाते हैं हार्डवेयर की दुकान: शुभम के पिता हार्डवेयर के व्यापारी हैं. शहर के रमना रोड में उनकी दुकान है. शुभम की बड़ी बहन श्रेया कुमारी भी आईआईटी कॉलेज पटना से कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग कर रही है. शुभम की सफलता से परिवार खुश है. वहीं जेईई एडवांस के रिजल्ट में शुभम के टॉपर होने पर गयाजी में खुशी का माहौल है.

1 साल ऑनलाइन, एक साल ऑफलाइन: शुभम ने ईटीवी भारत से बात करते हुए कहा कि वो शहर में स्थित एक निजी स्कूल से दसवीं बोर्ड की परीक्षा देने के बाद जेईई मेंस की तैयारी ऑनलाइन करनी शुरू कर दी थी. एक साल तक वो दो कोचिंग संस्थान के ऑनलाइन क्लास करता रहा. फिर उसने एलन करियर इंस्टिट्यूट के टैलेंट हंट में स्कॉलरशिप परीक्षा दी, जिसमें वह सफल हुआ.

''क्लास में अच्छी परफॉर्मेंस की वजह से उसे स्कॉलरशिप भी दी गई थी, पिछले साल 2025 में ही कोटा गया था और वहां से ऑफ लाइन क्लास की. जेईई के दोनों परीक्षाओं में 100 परसेंटाइल प्राप्त करने के बाद अब जेईई एडवांस में भी रैंक 1 मिला है.'' - शुभम कुमार, ऑल इंडिया टॉपर, जेईई एडवांस्ड

शुरू से इंजीनियर बनने का था शौक: शुभम ने कहा, सारे फील्ड को हम इंजीनियरिंग में देखते हैं और वह हमें एक अलग पर्सनालिटी डेवलप करता है. मेरी इच्छा है कि आईआईटी मुंबई में नामांकन हो, चूंकि अब एडवांस में अच्छी परफॉर्मेंस हो गई है तो वो आईआईटी मुंबई ही जाएंगे. मेरा लक्ष्य सिर्फ इंजीनियरिंग पूरा करना नहीं है, बल्कि इस पूरी अवधि के दौरान कोई बड़ा नवाचार करने का है.

"वैसे छात्र जो इस बार असफल हुए हैं जिनके अच्छे परसेंटाइल नहीं आए हैं, वो मायूस ना हों बल्कि और मेहनत करें और अगर वे गैप इयर ले रहे हैं तो उसकी तैयारी करें और अगले साल अपना प्रदर्शन बेहतर करें. वह जिस फील्ड में रहे वहां अपना बेस्ट देने का प्रयास करें सफलता खुद-ब-खुद आपके कदम चूमेगी."- शुभम कुमार, ऑल इंडिया टॉपर, जेईई एडवांस्ड

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