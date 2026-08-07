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बदल दिया गया राम मंदिर ट्रस्ट का महासचिव ! चंपत राय की जगह अब कृष्ण मोहन , जानिए कौन हैं अंतरिम महासचिव कृष्ण मोहन ?

अंतरिम महासचिव डॉ. कृष्ण मोहन ने बताया कि पिछले तीन दिनों से वह बैंकिंग प्रक्रिया को विस्तार से समझ रहे थे.

राम मंदिर ट्रस्ट के अंतरिम महासचिव
राम मंदिर ट्रस्ट के अंतरिम महासचिव (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 7, 2026 at 3:42 PM IST

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Updated : August 7, 2026 at 6:17 PM IST

3 Min Read
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अयोध्या : श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अंतरिम महासचिव डॉ. कृष्ण मोहन ने ट्रस्ट के बैंकिंग कार्यों का औपचारिक रूप से प्रभार संभाल लिया है. ट्रस्ट के अधिकृत बैंकिंग संचालन की जिम्मेदारी उन्हें सौंप दी गई है. उन्होंने चार दिनों तक बैंकिंग प्रक्रिया और दस्तावेजों का भौतिक सत्यापन एवं अध्ययन करने के बाद यह जिम्मेदारी ग्रहण की.

अंतरिम महासचिव डॉ. कृष्ण मोहन ने बताया कि पिछले तीन दिनों से वह बैंकिंग प्रक्रिया को विस्तार से समझ रहे थे. सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने के बाद उन्होंने बैंकिंग संचालन का कार्यभार संभाल लिया है. उन्होंने कहा कि ट्रस्ट की वित्तीय व्यवस्था पूरी तरह व्यवस्थित प्रक्रिया के तहत संचालित होती है और सभी कार्य नियमानुसार किए जाते हैं. उन्होंने बताया कि जांच अपनी प्रक्रिया के अनुसार चल रही है और ट्रस्ट की ओर से आवश्यक सहयोग दिया जा रहा है.



ट्रस्ट के अंतरिम महासचिव कृष्ण मोहन मंदिर व्यवस्था के वित्तीय सहयोगियों के साथ बैंक के लॉकर में रखे, आभूषण, एफडी समेत अन्य बहुमूल्य वस्तुओं को ट्रस्ट के रिकॉर्ड से मिलान कर रहे थे. यह प्रक्रिया शनिवार से बुधवार तक चली. मंगलवार को एसआईटी की ऑडिट टीम ने भी निरीक्षण किया था. बताया जा रहा है कि इस पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग भी कराई गई थी.


बता दें कि श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का अधिकृत बैंक खाता एसबीआई की अयोध्या शाखा में वर्ष 2020 में ट्रस्ट के गठन के बाद खोला गया था. इसी खाते के माध्यम से राम मंदिर निर्माण और ट्रस्ट से जुड़े सभी वित्तीय लेनदेन संचालित होते हैं. मिली जानकारी के अनुसार, ट्रस्ट के खाते में धनराशि जमा है, जबकि बैंक के लॉकर में आभूषण, बहुमूल्य धातुएं और श्रद्धालुओं द्वारा अर्पित अन्य कीमती वस्तुएं सुरक्षित रखी गई हैं.

हरदोई के रहने वाले हैं अंतरिम महासचिव कृष्ण मोहन : बता दें कि श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में पूर्व आईएफएस अधिकारी कृष्ण मोहन को सितंबर 2025 को ट्रस्ट का सदस्य मनोनीत किया गया था. कामेश्वर चौपाल के निधन के बाद रिक्त हुए पद पर कृष्ण मोहन को राम मंदिर ट्रस्ट का नया ट्रस्टी मनोनीत किया गया था. कृष्ण मोहन मूलरूप से हरदोई के रहने वाले हैं.

उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से 70 के दशक में एमएससी की पढ़ाई पूरी की थी. महाराष्ट्र कैडर में उनका चयन भारतीय वन सेवा में हुआ था. वर्ष 2012 में वह सेवानिवृत हुए. इसके बाद से समाज सेवा के क्षेत्र में निरंतर सक्रिय रहे.

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Last Updated : August 7, 2026 at 6:17 PM IST

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